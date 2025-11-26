Ajker Patrika

১৬ ঘণ্টা পর নিভল কড়াইল বস্তির আগুন, পুড়েছে ১৫০০ বাড়িঘর

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৬ নভেম্বর ২০২৫, ১০: ৪৪
গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ৫টার দিকে কড়াইল বস্তিতে আগুন লাগে। ছবি: বাসস
গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ৫টার দিকে কড়াইল বস্তিতে আগুন লাগে। ছবি: বাসস

‎রাজধানীর মহাখালী কড়াইল বস্তিতে লাগা আগুন সম্পূর্ণ নিভেছে। ভয়াবহ এই অগ্নিকাণ্ডে কেউ হতাহত না হলেও পুড়ে গেছে ১৫০০ ঘর-বাড়ি।

আজ বুধবার সকাল সাড়ে ৯টায় ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আগুন পুরোপুরি নিভিয়ে ফেলেন।

সকালে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সদর দপ্তর থেকে খুদে বার্তায় বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।

‎খুদে বার্তায় ফায়ার সার্ভিস সদর দপ্তর জানায়, কড়াইল বস্তির আগুন নির্বাপণ সম্পন্ন হয়েছে। বুধবার সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে আগুন নির্বাপণ করা হয়। এ ঘটনায় কোনো হতাহত নেই। আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তদন্তসাপেক্ষে বলা যাবে।

আগুন লাগার পর ফায়ার সার্ভিসের জনসংযোগ বিভাগের কর্মকর্তা তালহা বিন জসিম আজকের পত্রিকাকে জানান, গতকাল বিকেল ৫টা ২২ মিনিটে কড়াইল বস্তিতে আগুন লাগার খবর পান তাঁরা। এরপর পর্যায়ক্রমে ১৯টি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করে। তবে কীভাবে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে, তা জানাতে পারেননি তিনি।।

বিষয়:

ঢাকা জেলাআগুনঢাকা বিভাগঢাকাফায়ার সার্ভিস
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ঘুমের মধ্যে শরীরে পারদ প্রবেশ করান স্বামী, মৃত্যুশয্যায় স্ত্রীর জবানবন্দি

ঘুমের মধ্যে শরীরে পারদ প্রবেশ করান স্বামী, মৃত্যুশয্যায় স্ত্রীর জবানবন্দি

বিদেশি কোম্পানির হাতে চট্টগ্রাম বন্দরের টার্মিনাল, হাইকোর্টের রায় ৪ ডিসেম্বর

বিদেশি কোম্পানির হাতে চট্টগ্রাম বন্দরের টার্মিনাল, হাইকোর্টের রায় ৪ ডিসেম্বর

স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া দ্বিতীয় বিয়ে: কাস্টমস কর্মকর্তা আলী রেজার বিচার শুরু

স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া দ্বিতীয় বিয়ে: কাস্টমস কর্মকর্তা আলী রেজার বিচার শুরু

১৫ কর্মী নেবে ট্রান্সকম ইলেকট্রনিকস, আবেদন অনলাইনে

১৫ কর্মী নেবে ট্রান্সকম ইলেকট্রনিকস, আবেদন অনলাইনে

সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ মাতালো ব্যান্ড অমূলোক

সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ মাতালো ব্যান্ড অমূলোক