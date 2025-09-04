Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

‘আগে নাগরিক সুবিধা দাও, পরে হোল্ডিং চার্জ নাও’

উত্তরা (ঢাকা) প্রতিনিধি
উত্তরা ৬ নম্বর সেক্টরের ডিএনসিসি কার্যালয়ের সামনে বুধবার এ মানবন্ধন করা হয়। ছবি: আজকেরে পত্রিকা
রাজধানীর উত্ততার আগে নাগরিক সুবিধা দেওয়া এবং পরে হোল্ডিং চার্জ নেওয়ার দাবিতে মানবন্ধন ও বিক্ষোভ করেছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের (ডিএনসিসি) ৫০ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দারা।

উত্তরা ৬ নম্বর সেক্টরের ডিএনসিসি কার্যালয়ের সামনে বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) এ মানবন্ধন করা হয়। মানবন্ধনটির আয়োজন করে ৫০ নং ওয়ার্ড উন্নয়ন পরিষদ নামের একটি সংগঠন। এতে প্রায় পাঁচশতাধিক মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

মানবন্ধন ও বিক্ষোভকালে বক্তারা শ্লোগানে শ্লোগানে বলেন, ‘আগে নাগরিক সুবিধা দাও, পরে হোল্ডিং চার্জ নাও’, ‘উন্নয়ন ছাড়া ৭ বছরের হোল্ডিং কর বাতিল কর, করতে হবে,’ ‘হোল্ডিং ট্যাক্সের নামে সিটি কর্পোরেশনের অত্যাচার বন্ধ কর, করতে হবে’।

এ সময় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক অধিকহারে হোল্ডিং কর নির্ধারণ এবং সাত বছরের বকেয়া কর পরিষদের নোটিশ জারির প্রতিবাদে সিটি কর্পোরেশন কার্যালয়ে শাহরুখ লিপি প্রদান করা হয়।

মানবন্ধনটির নেতৃত্ব দেন মানববন্ধন পরিচালনা করেন ৫০ নং ওয়ার্ড উন্নয়ন পরিষদের আহ্বায়ক শামসুল হক সরকার ও সদস্য সচিব সৈয়দ আহমেদ হেলাল।

মানবন্ধনে উপস্থিত নওয়াব হাবিবুল্লাহ স্কুল অ্যান্ড কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি মো. আব্দুল সালাম সরকার বলেন, ‘আমাদের উপর ২০১৮ সাল থেকে যে হোল্ডিং কর ধার্য করা হয়েছে, তা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। উত্তর সিটি কর্পোরেশন থেকে আমরা কোনো সুবিধা বা নাগরিক সেবা পাইনি। অন্যায়ভাবে চাপানো কর প্রত্যাখ্যান করছি। আজ আমরা আমাদের দাবি সম্বলিত স্বারকলিপি জমা দিয়েছি। দাবি মানা না হলে আরও শক্ত আন্দোলন হবে।’

বিষয়:

ঢাকা জেলারাজধানীঢাকা বিভাগঢাকাঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনডিএনসিসি
