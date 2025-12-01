নিয়োগবিধি বাস্তবায়নের দাবিতে ১০ দিনের কর্মবিরতি ঘোষণা পরিবারকল্যাণ কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
নিয়োগবিধি দ্রুত বাস্তবায়নের দাবিতে পরিবারকল্যাণের কর্মীরা সংবাদ সম্মেলন করেছেন। এ সময় পরিবার পরিকল্পনা সেবা ও প্রচার সপ্তাহ বর্জনসহ আগামী ১০ দিন পূর্ণ কর্মবিরতি পালনের ঘোষণা দিয়েছেন তাঁরা। আগামীকাল মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) থেকে ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে এই কর্মবিরতি।
আজ সোমবার রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের আবদুস সালাম হলে এ সংবাদ সম্মেলন হয়। এর আয়োজন করেন পরিবারকল্যাণ পরিদর্শিকা, পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক ও পরিবারকল্যাণ সহকারী।
সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক সমিতির আহ্বায়ক মো. সোহেল হোসেন। তিনি বলেন, ‘আমরা ৩৩ হাজার ৭১০ জন সারা দেশে কর্মরত রয়েছি। বিভিন্ন পদধারীরা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে পরিবার পরিকল্পনা সেবা, শতভাগ দম্পতি নিবন্ধন এবং নিয়মতি বাড়ি বাড়ি গিয়ে স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে আসছে।’
মো. সোহেল হোসেন বলেন, ‘আমরা মা ও স্বাস্থ্যসেবা, কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টিসেবা, টিকাদান কর্মসূচিসহ নানান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সেবা দিচ্ছি। অথচ আমাদের চাকরি রাজস্ব খাতে থাকলেও কোনো পদন্নোতি হয়নি।’ তিনি অভিযোগ করে বলেন, ‘একটা শ্রেণিকে সুবিধা দিয়ে আসছে বিধায় ২৬ বছর ধরে আমাদের ৩৩ হাজার কর্মীকে বঞ্চিত করা হচ্ছে।’
সোহেল হোসেন আরও বলেন, ‘আমাদের চাকরি রাজস্ব খাতভুক্ত, কিন্তু নিয়োগবিধি নেই এবং পরিবারকল্যাণ পরিদর্শিকার বিদ্যমান নিয়োগবিধি সংশোধন হয়নি। সে জন্য আমরা বেতন গ্রেড উন্নীতকরণ, পদোন্নতিসহ চাকরিগত অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত।’
পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক সমিতির আহ্বায়ক বলেন, ‘ইতিপূর্বে কর্তৃপক্ষের নিকট চাকরির শুরু থেকে এ পর্যন্ত লিখিত আবেদন, মানববন্ধন, সাংবাদিক সম্মেলন, শান্তিপূর্ণ অবস্থানসহ নানান কর্মসূচি পালন করে আসছি, তাও নিয়োগবিধি বাস্তবায়ন হয়নি। আমাদের এক দাবি—প্রস্তাবিত নিয়োগবিধি-২০২৪ অতি দ্রুত বাস্তবায়ন চাই। দাবি আদায় না হলে ধারাবাহিক আরও কঠোর কর্মসূচি দিতে বাধ্য হব।’
কঠোর কর্মসূচির ঘোষণা দিয়ে সোহেল হোসেন জানান, ২ থেকে ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত পূর্ণ কর্মবিরতি এবং স্ব-স্ব উপজেলা অফিসে অবস্থান নেবেন তাঁরা। আসন্ন পরিবার পরিকল্পনা সেবা ও প্রচার সপ্তাহও বর্জন করবেন।
সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পরিবারকল্যাণ পরিদর্শিকা অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হামিদা আক্তার রিক্তা, বাংলাদেশ পরিবারকল্যাণ সহকারী সমিতির সভাপতি মুক্তা পারভিন প্রমুখ।
খুলনা প্রতিনিধি
জামায়াতে ইসলামী আমির শফিকুর রহমান বলেছেন, ‘আমরা আট দলের বিজয় চাই না, আমরা ১৮ কোটি মানুষের বিজয় চাই। আমরা দুর্নীতিমুক্ত সমাজ, ন্যায়বিচার, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, তাঁবেদারি নয় স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লড়াই চালিয়ে যেতে চাই। ক্ষমতায় না গিয়েও অনেকে ক্ষমতার দাপট দেখাচ্ছেন। প্রশাসনিক ক্যু করার চেষ্টা করছেন।’
আজ সোমবার খুলনা মহানগরীর বাবরি চত্বরে (শিববাড়ী মোড়) আট দলের বিভাগীয় সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
শফিকুর রহমান বলেন, ‘আগামী নির্বাচনে ছলে-বলে-কৌশলে কেউ কেউ বিভিন্ন জায়গায় বসে ষড়যন্ত্রের জাল বুনছেন। বন্ধুগণ, বেলা শেষ, দিনও শেষ। সূর্যও ডুবে গেছে। বাংলাদেশে এটা হবে না, এটা আমরা হতে দেব না ইনশা আল্লাহ।’
জামায়াত আমির বলেন, ‘৫ আগস্ট বিপ্লবের পরদিন থেকে একটি গোষ্ঠী প্রভাব বিস্তারের জন্য জনগণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। চাঁদাবাজি, দুর্নীতি, অরাজকতা অব্যাহত আছে। ক্ষমতায় না গিয়েও অনেকে ক্ষমতার দাপট দেখাচ্ছেন। প্রশাসনের ওপর প্রভাব বিস্তার করছেন। মানুষ বলতে বাধ্য হচ্ছে, আগে ভালো ছিলাম না, এখন আরও খারাপ আছি।’ তবে এ সময় কোনো ইসলামী দলের গায়ে চাঁদাবাজের তকমা লাগেনি বলে দাবি করেন তিনি।
তরুণ ভোটারদের উদ্দেশে শফিকুর রহমান বলেন, ‘এবার তোমাদের ভোট নিয়ে কেউ ছিনিমিনি করতে চাইলে আমরা তা হতে দেব না। সেদিন আমরাও যুবক হয়ে তোমাদের ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করব।’ তিনি আরও বলেন, ‘তোমাদের হাতে আমাদের দেশটা তুলে দিতে চাই। সে জন্য নিজেদের প্রস্তুত করো। তোমরা চাকরি করবে না, চাকরি দেবে।’
সভাপতির বক্তব্যে ইসলামী আন্দোলনের আমির চরমোনাই পীর মুফতি সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করীম বলেন, ‘অনেকে বলেন আমরা নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত নই। আমরা নির্বাচনের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। তাঁরাই ফেব্রুয়ারির নির্বাচন নিয়ে হিসাবনিকাশ করে দেখেছেন, যাঁদের পায়ের তলে মাটি সরে গেছে।
‘এবার নির্বাচন নিয়ে আপনারাই ষড়যন্ত্র শুরু করেছেন। গুন্ডামি করে, সেন্টার দখল করে, সন্ত্রাস চালিয়ে ক্ষমতার চেয়ারে বসবেন; সেদিন ভুলে যান। সে সুযোগ আর আপনারা পাবেন না।’
বিশেষ অতিথির বক্তব্যে খেলাফত মজলিসের আমির মামুনুল হক বলেন, ‘জুলাই বিপ্লবপরবর্তী বাংলাদেশে দেখতে পাচ্ছি দুই ভাগে বিভক্ত। এক ভাগ বাহাত্তরের বাকশালপন্থী আরও এক ভাগ ২০২৪ সালের বিপ্লবপন্থী শক্তি।’
মামুনুল হক আরও বলেন, ‘জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি কার্যকরে আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলাম। জুলাই সনদকে চূড়ান্ত আইনি ভিত্তি দিতে গণভোটের আয়োজন করতে হবে। জাতীয় নির্বাচনের আগে গণভোট আয়োজন করা হোক।’ তিনি এ সময় বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সুস্থতার জন্য সবার কাছে দোয়া প্রার্থনা করেন।
এ ছাড়া বক্তব্য দেন খেলাফত মজলিসের সিনিয়র নায়েবে আমির মাওলানা সাখাওয়াত হোসাইন, নেজামে ইসলাম পার্টির মহাসচিব মুফতি মুসা বিন ইজহার, খেলাফত আন্দোলনের মহাসচিব মাওলানা ইউসুফ সাদেক হক্কানী, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির সহসভাপতি ইঞ্জিনিয়ার রাশেদ প্রধান, ডেভেলপমেন্ট পার্টির চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আনোয়ারুল ইসলাম চাঁন, ইসলামী আন্দোলনের কেন্দ্রীয় নায়েবে আমির অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল আউয়াল ও মহাসচিব অধ্যক্ষ হাফেজ মাওলানা ইউনুস আহমাদ, জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ড. হামিদুর রহমান আযাদ প্রমুখ।
কক্সবাজার প্রতিনিধি
কক্সবাজার শহরের একটি বিউটি সেলুন থেকে নাদিয়া ইসলাম ঝিমি (২৫) নামের এক তরুণীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার শহরের বৌদ্ধমন্দির সড়কের ঝিমি’স মেকওভার অ্যান্ড বিউটি সেলুনের দরজা ভেঙে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।
নাদিয়া ইসলাম ঝিমি শহরের বাহারছড়া এলাকার জাফর আলমের মেয়ে। তিনি শহরের বার্মিজ মার্কেট এলাকায় ঝিমি’স মেকওভারসহ দুটি বিউটি সেলুনের মালিক।
কক্সবাজার সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইলিয়াস খান এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
পুলিশ ও মৃতের পরিবার সূত্র জানায়, নাদিয়ার স্বামী মোহাম্মদ ইয়াসিনের বাড়ি শহরের টেকপাড়া এলাকায়। বছরখানেক আগে স্বামীর গোপনে দ্বিতীয় বিয়ের খবর পান নাদিয়া। এর পর থেকে নাদিয়া বাবার বাড়ি চলে যান।
নাদিয়ার বাবা জাফর আলম জানান, গতকাল রোববার বেলা ৩টার দিকে নাদিয়া পারলারের উদ্দেশে বাড়ি থেকে বের হন। রাত ১১টার দিকে তাঁর সঙ্গে মোবাইলে কথা হলে জানান, তিনি পারলারে অবস্থান করছেন।
জাফর আলম আরও জানান, আজ সকালেও নাদিয়া বাসায় না ফেরায় পরিবারের সদস্যরা তাঁর মোবাইল ফোনে কল দিলেও কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। এরপর খোঁজ নিতে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে যান তাঁরা। এ সময় ভেতর থেকে দরজা বন্ধ পাওয়া যায়। ডাকাডাকি করে কোনো সাড়া না পেয়ে জানালার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিতেই নাদিয়াকে সিলিংয়ের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। পরে ঘটনাটি পুলিশকে অবহিত করা হয়।
ওসি ইলিয়াস খান জানান, প্রাথমিকভাবে ঘটনাটি আত্মহত্যা বলে ধারণা করা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন হাতে পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।
আজ বিকেলে কক্সবাজার সদর হাসপাতালের মর্গে ময়নাতদন্ত শেষে মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানান ওসি।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
দেশে ২০৩০ সালের মধ্যে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু ও আহতের সংখ্যা অর্ধেকে নামাতে দ্রুত সমন্বিত ও কার্যকর সড়ক নিরাপত্তা আইন প্রণয়ন জরুরি বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।
আজ সোমবার (১ ডিসেম্বর) রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ আয়োজিত ‘টেকসই উন্নয়নে সড়ক নিরাপত্তা আইন: বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত ও করণীয়’ শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে এ দাবি জানান তাঁরা।
গোলটেবিল বৈঠকে প্রবন্ধ উপস্থাপনায় ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনের রোড সেফটি ইনজুরি অ্যান্ড প্রিভেনশন প্রোগ্রামের ম্যানেজার মোহাম্মদ ওয়ালী নোমান বলেন, দেশে প্রতিবছর গড়ে পাঁচ হাজারের বেশি মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়, আহত হয় আরও অনেকে। তাদের প্রায় ৭০ শতাংশের জন্য দায়ী অতিরিক্ত গতি ও নিরাপত্তা সরঞ্জামের ঘাটতি।
ওয়ালী নোমান আরও জানান, গ্লোবাল প্ল্যান ফর সেকেন্ড ডিকেড অব অ্যাকশনে উল্লেখিত ‘সেফ সিস্টেম অ্যাপ্রোচ’ বাস্তবায়ন করলে মৃত্যুহারের উল্লেখযোগ্য হ্রাস সম্ভব। এতে নিরাপদ সড়ক, নিরাপদ যানবাহন, নিরাপদ গতি ও নিরাপদ ব্যবহারকারী নিশ্চিত করা হয়।
বিআরটিএর চেয়ারম্যান আবু মমতাজ সাদ উদ্দিন আহমেদ বলেন, সড়ক নিরাপত্তা কোনো একক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব নয়। গবেষক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, পরিবহনমালিক ও শ্রমিক, স্থানীয় সরকার—সব পক্ষের সমন্বয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় হতাহতের সংখ্যা ৫০ শতাংশ কমানো সম্ভব। তিনি উল্লেখ করেন, ৫ থেকে ২৯ বছর বয়সী ব্যক্তিরা সবচেয়ে বেশি প্রাণ হারায়, যা দেশের অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
ঢাকা বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার শরফ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী বলেন, দেশে কার্যকর দুর্ঘটনাপরবর্তী রেসপন্স কাঠামো না থাকার কারণে দুর্ঘটনার পর সময়মতো সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই একটি সমন্বিত সড়ক নিরাপত্তা আইন প্রণয়ন এখন অতীব জরুরি।
নারায়ণগঞ্জ ও সোনারগাঁ প্রতিনিধি
নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে মালবাহী জাহাজ ভাড়া করে এনে কেটে ফেলার ঘটনায় জেলাজুড়ে আলোড়ন তৈরি হয়েছে। সোনারগাঁ উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি রফিকুল ইসলামের মালিকানাধীন এইচবি হারুন অ্যান্ড ব্রাদার্স শিপইয়ার্ডে কেটে ফেলা হয় মালেক শাহ কুতুবদিয়া নামের এমটি ডাম্ব বার্জ (ডিবি) জাহাজ।
এ ঘটনায় রফিকুল ইসলামের ছেলে জেলা ছাত্রদলের সাবেক সহসভাপতি শাহাদাত হোসেনসহ সাতজনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে।
গত ২৪ নভেম্বর সোনারগাঁ থানায় এই মামলা করা হলেও বিষয়টি জানাজানি হয় ২৭ নভেম্বরে। জেলাজুড়ে তীব্র সমালোচনার ঝড় উঠলে দ্রুতই বিষয়টি মীমাংসার উদ্যোগ নেন স্থানীয় বিএনপির নেতা-কর্মী ও শিপইয়ার্ডের মালিক রফিকুল ইসলাম। তারই ধারাবাহিকতায় ২৯ নভেম্বর ঢাকার নয়াপল্টন এলাকায় মিহির ওভারসিজ কোম্পানির কার্যালয়ে উভয় পক্ষ বসে সমঝোতা করে।
তিন শ টাকার স্ট্যাম্পে সমঝোতা চুক্তিতে অংশ নেন অভিযুক্ত নারায়ণগঞ্জ জেলা ছাত্রদলের সাবেক সহসভাপতি শাহাদাত হোসেনের বাবা সোনারগাঁ উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি রফিকুল ইসলাম ও জাহাজের মালিক রাকেশ শর্মা। এ সময় আরও আটজন সাক্ষী চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন।
চুক্তির প্রধান শর্ত অনুযায়ী, কেটে ফেলা জাহাজটি আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দিতে হবে। এর সঙ্গে আরও ১১টি শর্ত আরোপ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে জাহাজ মেরামতের জন্য ৪৫ দিন সময় নির্ধারণ। মেরামতের সব খরচ শিপইয়ার্ডের মালিক বহন করবেন।
শ্রমিক বাবদ ১৫ লাখ টাকা জাহাজের মালিক বহন করবেন।
জাহাজের বর্তমান প্লেটের থিকনেস অনুযায়ী উইন্স, দোতলা কেবিন, টেপারসহ সম্পূর্ণ জাহাজ মেরামত করে দেওয়া হবে। জাহাজমালিক প্রথম ধাপে চেকে ৮ লাখ টাকা ও কাজ শেষ হওয়ার পর ৭ লাখ টাকা চট্টগ্রাম বার্জ ও টাগ মালিক সমিতির মাধ্যমে পরিশোধ করবেন। জাহাজটি মেরামতের সময় দেখাশোনা করতে পারবেন জাহাজের মালিকপক্ষের লোকজন। জাহাজ মেরামত সম্পন্ন হলে জাহাজটি চট্টগ্রাম বার্জ ও টাগ মালিক সমিতির কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। পুরো সংস্কারকাজ চলাকালে জাহাজের মালিককে কোনো প্রকার চাপ বা হুমকি দেওয়া হলে আইনের আশ্রয় নেবেন রাকেশ শর্মা। মেরামত শেষে উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে মামলা প্রত্যাহার হবে। মামলার যাবতীয় ব্যয় শিপইয়ার্ডমালিক বহন করবেন।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জাহাজের মালিক রাকেশ শর্মা। তিনি বলেন, ‘চট্টগ্রাম বার্জ ও টাগ মালিক সমিতির প্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয়ে ঢাকায় শিপইয়ার্ডমালিকের সঙ্গে আমাদের সমঝোতা হয়েছে। তাঁরা জাহাজটি ৪৫ দিনের মধ্যে মেরামত করে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেবেন। আমরা শর্তসাপেক্ষে সমঝোতায় রাজি হয়েছি। জাহাজ মেরামত সম্পন্ন হয়ে গেলে আমরা মামলা প্রত্যাহার করে নেব।’
এর আগে, গত ২৪ নভেম্বরে করা মামলায় আসামি করা হয় সাতজনকে। তাঁরা হলেন শাহাদাত, ইকবাল, নজরুল ইসলাম, এমদাদুল হক, জাফর, হোসেনসহ আরও একজন। মামলার দুদিন পর আসামি নজরুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। আসামিদের মধ্যে শাহাদাত সাবেক ছাত্রদল নেতা এবং শিপইয়ার্ডমালিকের ছেলে।
মামলার অভিযোগে বলা হয়, শাহাদাত ও জাফর জাহাজমালিক রাকেশ শর্মার কাছ থেকে এক মাসের জন্য মালেক শাহ কুতুবদিয়া নামের ডাম্ব বার্জ (ডিবি) জাহাজ ৭ লাখ ২০ হাজার টাকায় ভাড়া নেন। নভেম্বর মাসের ১ তারিখে এই চুক্তি সম্পন্ন হয়।
জাহাজটি পণ্য পরিবহনের জন্য সোনারগাঁয়ের মেঘনা নদী থেকে কর্ণফুলী নদীর বাকলিয়ার চর পর্যন্ত চলাচলের কথা ছিল। কিন্তু ভাড়া নেওয়ার পরেই জাহাজটি সোনারগাঁয়ের মেঘনা নদীর তীরে এইচবি হারুন অ্যান্ড ব্রাদার্স শিপইয়ার্ডে তুলে কেটে বিক্রি করতে থাকেন আসামিরা। জাহাজের একজন স্টাফ গোপনে জাহাজমালিককে বিষয়টি জানান। রাকেশ শর্মা ঘটনাস্থলে এসে তাঁর জাহাজ কাটা অবস্থায় দেখতে পান।
এ ঘটনায় ১ কোটি ৬০ লাখ টাকা ক্ষতি দাবি করে থানায় মামলা করেন।
সোনারগাঁ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) রাশেদুল হাসান খান বলেন, ‘এ বিষয়ে আমাদের কিছু জানানো হয়নি। আইনগতভাবেও সেই সুযোগ নেই। আমরা আসামিদের ধরতে অভিযান অব্যাহত রেখেছি।’
এ বিষয়ে শিপইয়ার্ডমালিক রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘জাহাজ নিয়ে এসেছিল জাফর নামের এক ব্যক্তি। তারা দাবি করেছিল, জাহাজ এখন তাদের দায়িত্বে। ভুল বুঝিয়ে আমাদের কাছে জাহাজ কাটার কাজ করিয়েছে। এ বিষয়ে জাহাজমালিকের সঙ্গে আমাদের সমঝোতা হয়েছে। দেড় মাসের মধ্যে জাহাজটি আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া হবে।’
