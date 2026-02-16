ইলেকট্রনিকস পণ্য আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান সনি র্যাংগসের (র্যাংগস ইলেকট্রনিকস লিমিটেড) ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) একরাম হোসেনসহ তাঁর পরিবারের তিন সদস্যের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। আজ সোমবার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এ নিষেধাজ্ঞা দেন।
পরিবারের অন্য দুই সদস্য হলেন একরাম হোসেনের ভাই সনি র্যাংগসের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর (ডিএমডি) বিনাস হোসেন এবং তাঁদের বাবা সাচিমি ওগাওরা হোসেন।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত এ নিষেধাজ্ঞা দেন। আদালতের বেঞ্চ সহকারী রিয়াজ হোসেন আদেশের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
এর আগে দুদকের উপসহকারী পরিচালক মো. আল আমিন তিনজনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আবেদন করেন।
আবেদনে বলা হয়েছে, সনি র্যাংগসের এমডি ও ডিএমডির বিরুদ্ধে অবৈধভাবে আনুমানিক ১৫-২০ হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচারের গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। গোপন অনুসন্ধান এবং অভিযোগ থেকে জানা গেছে, অভিযুক্তদের এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের নামে দেশে ও বিদেশে বিপুল স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ রয়েছে। অভিযুক্ত ব্যক্তিরা এসব সম্পদ বিভিন্ন জায়গায় স্থানান্তর করার চেষ্টা করছেন এবং দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন। এই সম্পদ রক্ষা এবং অপরাধের আলামত সংরক্ষণের স্বার্থে তাঁদের বিদেশযাত্রা ঠেকানো একান্ত প্রয়োজন বলে আবেদনে উল্লেখ করা হয়।
গত শনিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) সিংড়ার ছাতারদীঘি ইউনিয়নের কালীগঞ্জ বাজারে যুবদল নেতা শামীমের নেতৃত্বে কয়েকজন যুবক আলতাব হোসেন আকন্দের ওপর হামলা করেন। এ সময় দেশীয় অস্ত্র ও লাঠিসোঁটা দিয়ে তাঁকে মারধর করা হয়। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও পরে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ১৮ মিনিট আগে
ফুটপাত রেখে সড়কে হাঁটছেন কেন, এমন প্রশ্ন করা হলে পথচারী দবির হোসেন বলেন, ‘ফুটপাত দিয়ে কীভাবে হাঁটব? দোকানের জন্য কি আর সে উপায় আছে? বাধ্য হয়ে ঝুঁকি নিয়ে গাড়ি চলাচলের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হয়।’৩৪ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের চন্দনাইশে এক নারীকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে। গতকাল রোববার রাতের কোনো এক সময়ে উপজেলার দোহাজারী জামিজুরী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে চন্দনাইশ থানার পুলিশ আজ সোমবার সকালে ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে।৩৬ মিনিট আগে
স্থানীয় বাসিন্দা রুহুল আমিন, কাউসার হোসাইন, জহিরুল ইসলামসহ কয়েকজন জানান, রমজান এলেই অনেক ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট করে পণ্যের দাম বাড়িয়ে দেন। সেখানে ছোট ব্যবসায়ী হয়েও শাহআলম রোজাদারদের কথা ভেবে উদারতা দেখিয়েছেন। আগে তিনি দুই বছর ক্রয়মূল্যের সঙ্গে মাত্র এক টাকা লাভে পণ্য বিক্রি করতেন। গত বছর থেকে রমজান১ ঘণ্টা আগে