Ajker Patrika
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রাজধানীর তেজগাঁওয়ে ট্রেনের ধাক্কায় এক ব্যক্তির মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক
রাজধানীর তেজগাঁওয়ে ট্রেনের ধাক্কায় এক ব্যক্তির মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর তেজগাঁও রেললাইনে ট্রেনের ধাক্কায় অজ্ঞাত (আনুমানিক ৫০) বছরের এক ব্যক্তি মারা গেছেন। আজ সোমবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে তেজগাঁও স্টেশনের পাশে রেললাইনে দুর্ঘটনাটি ঘটে। মুমূর্ষু অবস্থায় পথচারীরা তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসলে চিকিৎসক সন্ধ্যা পৌনে ৭টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।

হাসপাতালে পথচারী ইসরাফিল পলাশ ও মো. ইয়াসিন বলেন, বিকেলে ওই ব্যক্তি তেজগাঁও স্টেশনের পাশে রেললাইন দিয়ে সিগারেট খেতে খেতে যাচ্ছিল। এ সময় কমলাপুরগামী একটি ট্রেনের ধাক্কায় আহত হয়। দেখতে পেয়ে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে আসলে মারা যায়। তবে তাঁর পরিচয় জানি না। তাঁর পড়নে ছিল চেক লুঙ্গি ও প্রিন্টের ফুল হাতা শার্ট।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহটি মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি ঢাকা রেলওয়ে থানা-পুলিশকে জানানো হয়েছে।

বিষয়:

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