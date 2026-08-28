রাজধানীতে ৬ বছরের শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ, যুবক গ্রেপ্তার

রাজধানীর শাহ আলী থানা এলাকায় ৬ বছর বয়সী এক শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে সুমন (৩২) নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত বুধবার বিকেলে শিশুটি ধর্ষণের শিকার হয় বলে থানায় অভিযোগ করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে অভিযুক্ত সুমনকে তাঁর বাসা থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।
পুলিশ জানিয়েছে, শিশুটির মা বাদী হয়ে শাহ আলী থানায় ধর্ষণের অভিযোগে মামলা করেছেন। শিশুটিকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
আজ শুক্রবার ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) উপকমিশনার মো. আকতার হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, বুধবার বিকেলে শাহ আলী থানা এলাকায় শিশুটি ধর্ষণের শিকার হয়। পরে শিশুটির মা তাকে চিকিৎসার জন্য শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান।
আকতার হোসেন বলেন, সেখানে চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর শিশুটি ধর্ষণের শিকার হয়েছে বলে জানান। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।
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