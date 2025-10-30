Ajker Patrika
জাতীয় নির্বাচনে কোনো দল বা ব্যক্তির প্রতি দুর্বল না হওয়ার আহ্বান ডিএমপি কমিশনারের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সভায় বক্তব্য দেন ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী। ছবি: সংগৃহীত
সভায় বক্তব্য দেন ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী বলেছেন, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পুলিশকে শতভাগ নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে। কোনো রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তির প্রতি দুর্বলতা প্রদর্শনের সুযোগ নেই।

আজ বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) রাজধানীর রাজারবাগে বাংলাদেশ পুলিশ অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত ডিএমপির গ্র্যান্ড কল্যাণ সভায় অফিসার ও ফোর্সদের উদ্দেশে এই আহ্বান জানান তিনি।

ডিএমপি কমিশনার বলেন, ‘ফেব্রুয়ারির নির্বাচন আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘদিন দেশের মানুষ ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। সাধারণ মানুষ যেন নির্বিঘ্নে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে, সে জন্য আমাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে হবে।’

মো. সাজ্জাত আলী আরও বলেন, ২০১৮ সালের কালিমালিপ্ত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিচারের মুখোমুখি করা প্রয়োজন।

বেআইনি সমাবেশ মোকাবিলায় সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দিয়ে ডিএমপি কমিশনার বলেন, জনগণের সঙ্গে দূরত্ব সৃষ্টি হয় বা ভুল-বোঝাবুঝি তৈরি করে—এমন কোনো কর্মকাণ্ড এড়িয়ে চলতে হবে।

সভায় বিভিন্ন পদবির পুলিশ সদস্যদের বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শোনেন কমিশনার। তিনি তাঁদের সমস্যাগুলোর সমাধানের আশ্বাস দেন।

ডিএমপি কমিশনার ঘোষণা করেন, দায়িত্ব পালনকালে কোনো সদস্য আহত হলে তাঁর চিকিৎসার পূর্ণ ব্যয়ভার ডিএমপি বহন করবে। পাশাপাশি তিনি পুলিশ সদস্যদের নিয়মিত খেলাধুলা ও স্বাস্থ্যসচেতনতার আহ্বান জানান।

ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উদ্দেশে সাজ্জাত আলী বলেন, অধীনস্থদের প্রতি সব সময় সহানুভূতিশীল হতে হবে।

সভায় অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (অ্যাডমিন) মো. সরওয়ার বিপিএম-সেবা (অতিরিক্ত আইজি) জানান, থানায় আগত সেবাপ্রত্যাশীদের সুবিধার্থে ডিউটি অফিসারের কক্ষে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র (এসি) স্থাপন করা হচ্ছে।

অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশন) এস এন মো নজরুল ইসলাম বলেন, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বাড়বে, তাই সবাইকে দায়িত্ব পালনে আরও সতর্ক হতে হবে। তিনি জানান, ডিএমপির বিভিন্ন থানা, ফাঁড়ি ও আদালতের মালখানার জরাজীর্ণ ভবনগুলো সংস্কার করে বসবাস ও কাজের উপযোগী করা হচ্ছে।

কল্যাণ সভায় অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ডিবি) মো. শফিকুল ইসলাম; অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (লজিস্টিকস, ফিন্যান্স ও প্রকিউরমেন্ট) হাসান মো. শওকত আলী; অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক) মো. জিললুর রহমানসহ ডিএমপির যুগ্ম, উপপুলিশ কমিশনারসহ বিভিন্ন পদমর্যাদার প্রায় ৮৫০ জন পুলিশ সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা জেলাপুলিশডিএমপিঢাকা বিভাগনির্বাচনঢাকা
বিদ্যুতের লাইন ঠিক করার কথা বলে ঘরে ঢুকে কিশোরীকে ধর্ষণ, যুবক গ্রেপ্তার

ফটিকছড়ি সংবাদদাতা
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

চট্টগ্রাম ফটিকছড়ি উপজেলায় কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগে অমিত দাশ অভি (৩৫) নামের এক যুবককে করে পুলিশ দিয়েছে এলাকাবাসী। তিনি বিদ্যুতের লাইন ঠিক করে দেওয়ার কথা বলে ঘরে ঢুকে গত বুধবার দুপুরে ওই কিশোরীকে ধর্ষণ করেন বলে মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়।

বিষয়টি জানতে পেরে আজ বৃহস্পতিবার এলাকাবাসী অভিকে কৌশলে একটি আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘরে ডেকে এনে আটক রাখেন। পরে থানায় খবর দিয়ে তাঁকে পুলিশের হাতে সোপর্দ করা হয়।

কিশোরীর মা বলেন, ‘ঘটনার সময় আমি ঘরে ছিলাম না। সে সুযোগে ওই যুবক আমার মেয়েকে ধর্ষণ করেছে। আমি তার বিচার চাই।’

ফটিকছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নুর আহমদ আজকের পত্রিকা বলেন, ‘কিশোরী মেয়েকে ধর্ষণের অভিযোগে এক নারী থানায় মামলা করেছেন। অভিযুক্ত যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।’

চট্টগ্রাম জেলাধর্ষণকিশোরীগ্রেপ্তারঅভিযোগচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রামজেলার খবর
মিরসরাইয়ে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নিহত ২

মিরসরাই (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
দুর্ঘটনার শিকার মোটরসাইকেল। ছবি: সংগৃহীত
দুর্ঘটনার শিকার মোটরসাইকেল। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুই মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) বিকেল ৪টার দিকে উপজেলার বারইয়ারহাট পৌর সদরের ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ধুমঘাট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও এক মোটরসাইকেল আরোহী।

নিহত মোটরসাইকেল আরোহীরা হলেন জোরারগঞ্জ ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যম সোনাপাহাড় এলাকার বাবুল মিয়ার ছেলে মো. রাসেল উদ্দিন (২৮) এবং একই এলাকার মো. শাহীন আলম (২৫)। এ ছাড়া বিএসআরএম গাড়ির চালক মো. ইউসুফ নামে একজন আহত অবস্থায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ বেলা ৩টার দিকে একটি অজ্ঞাতনামা বাস ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের জোরারগঞ্জ রাস্তার মাথা এলাকায় ঢাকামুখী লাইনে চলার সময় একটি মোটরসাইকেলকে চাপ দেয়। এতে মোটরসাইকেল আরোহীরা ক্ষিপ্ত হয়ে বাসটিকে ধাওয়া দিয়ে ধুম এলাকায় ওভারটেক করার চেষ্টা করলে মোটরসাইকেলটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে ছিটকে পড়ে।

এতে ঘটনাস্থলেই মো. রাসেল উদ্দিন মারা যান। আহত মো. শাহীন আলম ও মো. ইউসুফকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে বারইয়ারহাট কমফোর্ট হাসপাতাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারে নেয়। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে নেওয়ার পথে মো. শাহীন আলমের মৃত্যু হয়।

স্থানীয় সমাজকর্মী আরিফুল ইসলাম ইমন বলেন, বারইয়ারহাটের ধুমঘাট এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় আশঙ্কাজনক অবস্থায় শাহীন আলমকে উন্নত চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (চমেক) নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়।

তিনি আরও বলেন, নিহত মো. শাহীন আলম ছোট থাকা অবস্থায় তাঁর মা-বাবা মারা যায়। এর পর থেকে তাঁর চাচার পরিবারের বড় হন। শাহীনরা দুই ভাই ছিল। পাসপোর্ট রেডি করছে বিদেশ যাবে বলে। তার আগে বিকেলে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় মারা যান।

জোরারগঞ্জ হাইওয়ে থানা-পুলিশের ওসি সরকার আব্দুল্যাহ আল মামুন বলেন, মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় একজন ঘটনাস্থলে মারা যান। আহতদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে চমেক হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে।

চট্টগ্রাম জেলামিরসরাইদুর্ঘটনাচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রামআহতজেলার খবর
খুলনা আইনজীবী সমিতি: প্রথম দিনেই মনোনয়নপত্র কিনতে পারেননি প্রার্থীরা

খুলনা প্রতিনিধি
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

খুলনা জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনের তফসিল অনুযায়ী আজ বৃহস্পতিবার মনোনয়নপত্র বিতরণের প্রথম দিন ছিল। কিন্তু ছাপার ভুলের কথা জানিয়ে মনোনয়নপত্র বিতরণ করা হয়নি।

প্রার্থীপ্রত্যাশীরা আজ সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত আইনজীবী সমিতির নির্বাচন কমিশনারের (ইসি) কক্ষে মনোনয়নপত্র নিতে গেলে তাঁদের খালি হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তফসিল অনুযায়ী আগামী ৩০ নভেম্বর সমিতির ভোট অনুষ্ঠিত হওয়া কথা রয়েছে।

নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্যানেলের সভাপতি প্রার্থী আক্তার জাহান রুকু বলেন, ‘তফসিল অনুযায়ী আজ মনোনয়নপত্র বিক্রির প্রথম দিন। এ দিন সকালে তা কিনতে প্যানেলের ১৪ জন মিলে ইসির কক্ষে গিয়েছিলাম। কিন্তু সেখান থেকে জানানো হয়, মনোনয়নপত্র এখনো ছাপা হয়নি। এ যেন গোড়ায় গলদ।’

আক্তার জাহান রুকু আরও বলেন, নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্যরা ইচ্ছা করে কালক্ষেপণ করছেন। তাঁরা সমিতিতে দীর্ঘ সময়ের জন্য স্থায়ী হতে চান। তাঁরা নির্বাচনকে বানচাল করার চেষ্টা করছেন। নির্বাচন হবে কি না, তা নিয়েও সংশয় রয়েছে।

জামায়াতে ইসলামী আইনজীবী পান্না বলেন, প্রধান নির্বাচন কমিশনার গত বছরও একইভাবে মনোনয়নপত্র বিক্রি না করে শেষ সময় অসুস্থতার অজুহাত দেখান। পরে এক মিনিটের সাধারণ সভায় অ্যাডহক কমিটি বর্ধিত করেন। তখন জামায়াতের আইনজীবীদের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ সভা করা হয়েছিল। এবারও সেই একই কায়দায় হাঁটছেন নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্যরা।

খুলনা জেলা আইনজীবী সমিতির অ্যাডহক কমিটির সদস্যসচিব নুরুল হাসান রুবা আজকের পত্রিকাকে জানান, আজ মনোনয়নপত্র বিক্রি শুরু করার কথা ছিল। কিছু প্রিন্টিংয়ে ভুল থাকার কারণে মনোনয়নপত্র ছাপা হয়নি। তবে সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী রোববার থেকে বিক্রি করা হবে।

খুলনা জেলাখুলনা বিভাগনির্বাচনখুলনাআইনজীবীজেলার খবর
ঝিনাইদহে পানিতে ডুবে ২ শিশুর মৃত্যু

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

ঝিনাইদহে নদীর পানিতে ডুবে আরিয়ান (৫) ও তাসনিমা খাতুন (৬) নামের দুই শিশু মারা গেছে। আজ বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) দুপুরে সদর উপজেলার কাতলামারী (কুঠিবাড়ি) গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নবগঙ্গা নদীতে গোসল করতে গিয়ে ওই দুই শিশু মারা যায়।

নিহত আরিয়ান কাতলামারী গ্রামের সোহেল হোসেনের ছেলে এবং তাসনিমা খাতুন একই গ্রামের তারা মিয়ার মেয়ে। তারা দুজন প্রতিবেশী।

নিহত শিশুদের প্রতিবেশীরা জানান, দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে নবগঙ্গা নদীতে গোসল করতে নামে দুই শিশু। পানিতে নেমে দুজনই ডুবে যায়। পরে পরিবারের লোকজন না পেয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করে। পরে নদীর পানিতে ভেসে থাকতে দেখে তাদের উদ্ধার করা হয়।

স্থানীয় পুলিশ ক্যাম্পের এসআই জাহাঙ্গীর হোসেন খবর নিশ্চিত করে জানান, দুই শিশু একসঙ্গে নবগঙ্গা নদীতে গোসল করতে নামে। কিন্তু তারা সাঁতার না জানায় পানিতে ডুবে মারা গেছে।

ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, ‘নদীতে গোসল করতে গিয়ে দুই শিশু মারা গেছে বলে আমরা শুনেছি। সেখানে স্থানীয় কাতলামারী পুলিশ ক্যাম্পের সদস্যদের পাঠানো হয়েছে।’

ঝিনাইদহপানিতে ডুবে মৃত্যুনদীখুলনা বিভাগজেলার খবরশিশু
