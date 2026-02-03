Ajker Patrika
ঢাকা

শবেবরাত উপলক্ষে আতশবাজি ও বিস্ফোরক বিক্রি–ব্যবহার নিষিদ্ধ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
‎ধর্মীয় উৎসবকে কেন্দ্র করে শান্তি-শৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তা বজায় রাখতে রাজধানীতে আতশবাজি, পটকা, ফটানো, মশাল ও গ্যাস বেলুনসহ বিস্ফোরক দ্রব্যের বিক্রি ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)। ‎

‎ডিএমপির গণবিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, আজ মঙ্গলবার (৩ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যা ৬টা থেকে আগামীকাল বুধবার (৪ ফেব্রুয়ারি) সকাল ৬টা পর্যন্ত ঢাকা মহানগর এলাকায় সব ধরনের আতশবাজি, পটকা, মশাল ও গ্যাস বেলুন এবং বিস্ফোরক দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়, পরিবহন ও ব্যবহার নিষিদ্ধ থাকবে।

‎গণবিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, শবে বরাত উপলক্ষে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য রক্ষা, শান্তিপূর্ণভাবে ইবাদত উদযাপন এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে ডিএমপি অর্ডিন্যান্স ১৯৭৬-এর ২৮ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। ‎

‎ডিএমপির কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী স্বাক্ষরিত এ গণবিজ্ঞপ্তিতে নগরবাসীকে আইন মেনে চলার এবং শান্তিপূর্ণভাবে ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের আহ্বান জানানো হয়েছে। ‎

বিষয়:

ঢাকা জেলারাজধানীডিএমপিঢাকা বিভাগপবিত্র শবে বরাতঢাকা
