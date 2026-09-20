Ajker Patrika
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আশুলিয়ায় সিলিন্ডারবাহী লরিতে আগুন, নেভানোর চেষ্টায় ফায়ার সার্ভিসের ২ ইউনিট

নিজস্ব প্রতিবেদক, সাভার
আশুলিয়ায় সিলিন্ডারবাহী লরিতে আগুন, নেভানোর চেষ্টায় ফায়ার সার্ভিসের ২ ইউনিট
প্রতীকী ছবি

আশুলিয়ার জামগড়ায় সিলিন্ডারবাহী একটি লরিতে আগুন লেগেছে। আজ রোববার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে জামগড়ার প্রীতি গার্মেন্টসের বাইরে এ ঘটনা ঘটে। আগুন নেভাতে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট কাজ করছে।

ফায়ার সার্ভিস সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

বিস্তারিত আসছে...........

বিষয়:

গার্মেন্টসঢাকা বিভাগআশুলিয়াঅগ্নিকাণ্ড
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