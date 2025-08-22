Ajker Patrika
সমালোচনার মুখে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রুটে বর্ধিত বাসভাড়া স্থগিত

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
ঢাকা নারায়ণগঞ্জ বাস রুটে বর্ধিত বাসভাড়া স্থগিত করেছে নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসন। আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টায় এ ঘোষণা দেওয়া হয়। নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসক জাহিদুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে, গত বুধবার বিকেলে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এক বৈঠক থেকে বাসভাড়া ৫০ টাকা থেকে ৫ টাকা বাড়িয়ে ৫৫ টাকা ঘোষণা করা হয়। এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানায় বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংবাদিক ও নাগরিক প্রতিনিধিরা। সাধারণ ছাত্রসমাজ ও রাজনৈতিক দলগুলোর তরফ থেকে আন্দোলনের ঘোষণা দেওয়া হয়।

