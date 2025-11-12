Ajker Patrika

রমনা থানার সামনে পুলিশের গাড়িতে আগুন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১২ নভেম্বর ২০২৫, ১৪: ৫৫
রমনা থানার সামনে পুলিশের একটি গাড়িতে আগুন ধরে যায়। ছবি: সংগৃহীত
রমনা থানার সামনে পুলিশের একটি গাড়িতে আগুন ধরে যায়। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর রমনা থানার সামনে পুলিশের একটি গাড়িতে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। আজ বুধবার বেলা ১১টার দিকে আগুন লাগার ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ জানায়, রমনা থানা-পুলিশের এই গাড়িতে আগুন কোনো দুর্বৃত্ত দেয়নি। এটি মেরামতের সময় হঠাৎ আগুন লেগে যায়।

এ বিষয়ে রমনা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম ফারুক বলেন, পুলিশের গাড়িটিতে মেরামতের কাজ করার সময় হঠাৎ ব্যাটারির সংযোগ থেকে আগুন ধরে যায়। পরে অবশ্য আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। আগুনে কেউ হতাহত হয়নি। গাড়ির মিস্ত্রির ভুলের কারণে আগুনের ঘটনা ঘটেছে।

বিষয়:

ঢাকা জেলাপুলিশরাজধানীআগুনঢাকা বিভাগরমনা
