ওসিকে বদলির পর মোহাম্মদপুর থানার সামনে মিষ্টি বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
মোহাম্মদপুর থানার ওসির বদলির খবরে থানার সামনে মিষ্টি বিতরণ করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
মোহাম্মদপুর থানার ওসির বদলির খবরে থানার সামনে মিষ্টি বিতরণ করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানী মোহাম্মদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আলী ইফতেখার হাসানের বদলির খবরের পর থানার সামনে মিষ্টি বিতরণ করেছেন স্থানীয় কয়েকজন যুবক। আজ রোববার (২৪ আগস্ট) বিকেলে মিষ্টি বিতরণ করেন তাঁরা। এ সময় ওসির বিভিন্ন অনিয়ম নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তাঁরা।

এর আগে রোববার ডিএমপি কমিশনার শেখ সাজ্জাত আলী স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক পদমর্যাদার তিনজন কর্মকর্তাকে বদলি করা হয়েছে।

বদলির আদেশে বলা হয়, মোহাম্মদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আলী ইফতেখার হাসানকে ডিএমপির গোয়েন্দা বিভাগে বদলি করা হয়েছে। অবিলম্বে এ আদেশ কার্যকর হবে।

থানার সামনে মিষ্টি বিতরণ করেন কয়েকজন যুবক। ছবি: আজকের পত্রিকা
থানার সামনে মিষ্টি বিতরণ করেন কয়েকজন যুবক। ছবি: আজকের পত্রিকা

উল্লেখ্য, গত ২৫ জুলাই মোহাম্মদপুর থানার সামনে ‘ঐক্যবদ্ধ মোহাম্মদপুর’ ব্যানারে দায়িত্বে অবহেলা, চাঁদাবাজ, চোর চক্র ও ছিনতাইকারীদের সঙ্গে আঁতাতের অভিযোগে মোহাম্মদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আলী ইফতেখার হাসানকে অপসারণের দাবিতে থানার সামনে বিক্ষোভ ও মানববন্ধন করেন স্থানীয়রা। ১০ লাখ টাকার মাদক মামলা গায়েবসহ নানা অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে থানার সামনে কয়েক দফায় মানববন্ধন করেন স্থানীয়রা। পরে মোহাম্মদপুর টাউন হল এলাকায় জেনেভা ক্যাম্পের মাদক কারবারি ও মোহাম্মদপুরের কিশোর গ্যাং সদস্যদের দিয়ে ওসির পক্ষে মানববন্ধন করানো হয় বলে জানা গেছে।

গত ২৪ জুলাই রাতে মোহাম্মদপুর তিন রাস্তার মোড়ে ছিনতাইয়ের ঘটনায় আইনি সহায়তা ও ওসির অসদাচরণ এবং পুলিশের গাফিলতির অভিযোগ তুলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে একটি পোস্ট দেন আহমাদ ওয়াদুদ নামের একজন। ঘটনাটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরালের পর দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগে মোহাম্মদপুর থানার এক এসআইসহ চার পুলিশ সদস্যকে প্রত্যাহার (ক্লোজড) করা হয়।

ওসিকে বদলির পর মোহাম্মদপুর থানার সামনে মিষ্টি বিতরণ

