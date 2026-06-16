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ঢাকা

​রাজধানীর শনির আখড়ায় বাসের ধাক্কায় শিক্ষার্থীর মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক
আপডেট : ১৬ জুন ২০২৬, ১০: ০৪
​রাজধানীর শনির আখড়ায় বাসের ধাক্কায় শিক্ষার্থীর মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর যাত্রাবাড়ী এলাকার শনির আখড়ায় বাসে ধাক্কায় বিনোদ বিশ্বাস (২৩) নামের এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। তিনি ধানমন্ডিতে ব্রিটিশ কাউন্সিলের শিক্ষার্থী ছিলেন। সোমবার রাত পৌনে ৯টার দিকে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

মুমূর্ষু অবস্থায় স্বজনেরা বিনোদ বিশ্বাসকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসেন। পরে রাত সাড়ে ১০টার দিকে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

হাসপাতালে মৃত বিনোদ বিশ্বাসের ভাই বিধান বিশ্বাস জানান, তাঁদের বাড়ি চাঁদপুরের মতলব উপজেলার নিশ্চিন্তপুর গ্রামে। বর্তমানে শান্তিনগর এলাকায় থাকেন। বিনোদ বিশ্বাস ধানমন্ডিতে ব্রিটিশ কাউন্সিল থেকে এ-লেভেল শেষ করেছিলেন।

তিনি আরও জানান, বিকেলে মোটরসাইকেল নিয়ে চিটাগাং রোড ফুফুর বাসায় যান বিনোদ। রাতে সেখান থেকে শান্তিনগরের বাসায় ফিরছিলেন। শনির আখড়া এলাকায় আসলে একটি বাস তাঁর মোটরসাইকেলকে ধাক্কা দিয়ে চলে যায়। এতে বিনোদ গুরুতর আহত হন। খবর পেয়ে তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলের জরুরি বিভাগে নিয়ে এলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

​ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে। ঘটনাটি তদন্তের জন্য যাত্রাবাড়ী থানায় জানানো হয়েছে।

বিষয়:

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