‘আমার এক হাত নাই, কৃত্রিম হাতটাও ওরা ভেঙে ফেলেছে’

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
‘আমার একটা হাত নাই, এটা কৃত্রিম (আর্টিফিশিয়াল) হাত। আর সেই হাতটাই ওরা বাড়ি মেরে ভেঙে ফেলেছে। আমার কাছে কি এত টাকা আছে যে আবার নতুন হাত বানাব? এটা কি রাষ্ট্রের কাজ?’
রাগ, বেদনা আর হতাশামিশ্রিত কণ্ঠে কথাগুলো বলছিলেন আতিকুল ইসলাম। আজ শুক্রবার দুপুরে তিনি জাতীয় সংসদ ভবন এলাকায় পুলিশের লাঠিপেটায় আহত হন।
আতিকুলসহ কয়েক শ ব্যক্তি ‘জুলাই যোদ্ধা’ পরিচয়ে আগের রাত থেকেই সংসদ ভবন এলাকায় অবস্থান নিচ্ছিলেন। জুলাই অভ্যুত্থানে আহত ছাত্র-জনতাকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি, ‘জুলাই আহত বীর’ হিসেবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেওয়াসহ তিন দফা দাবিতে জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় অবস্থান নেন তাঁরা। দাবি না মানলে এলাকা না ছাড়ার ঘোষণা দেন তাঁরা। পরে সকালে প্রাচীর টপকে তাঁরা মঞ্চের সামনে অবস্থান নেন।
পুলিশ ও জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সদস্যরা তাঁদের সরে যেতে অনুরোধ করলেও কেউ স্থান ছাড়েননি। পরে পুলিশ জোর করে তাঁদের সরিয়ে দিলে শুরু হয় সংঘর্ষ। দুপুরে দক্ষিণ প্লাজা থেকে সরিয়ে দেওয়ার পর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে ফের সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন আন্দোলনকারীরা। সড়কে আগুন জ্বালানো, গাড়ি ভাঙচুর, পুলিশের কাঁদানে গ্যাস ও সাউন্ড গ্রেনেড—পুরো এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করে। দুই ঘণ্টা পর বৃষ্টি নামলে পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হয়।
এ সংঘর্ষে পুলিশের লাঠিপেটায় বেশ কয়েকজন জুলাই যোদ্ধা আহত হন। তাঁদেরই একজন জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে এক হাত হারানো আতিকুল ইসলাম।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা শেষে আতিকুল গণমাধ্যমকে বলেন, ‘ডাক্তার বলেছে, হাড় ভাঙে নাই, তবে নইড়া গেছে। বিশ্রাম নিতে হবে।’ আতিকুল অভিযোগ করেন, ‘আমরা আমাদের ন্যায্য দাবির জন্য শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান নিয়েছিলাম। কিন্তু আগে চড়াও হয়েছে পুলিশ। এপিবিএনের সদস্যরা বাড়ি মেরে আমার হাতটাই ভেঙে ফেলেছে।’
