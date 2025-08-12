হিজাব পরা শিক্ষার্থীদের অনলাইন বুলিং, ঢাবিতে সংবাদ সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) হিজাব পরা নারী শিক্ষার্থীদের ছবি নিয়ে অনলাইন বুলিং ও অবমাননার ঘটনায় প্রতিবাদ জানিয়েছে অ্যাকশন ফর কমিউনিটি ট্রান্সফরমেশন (এক্ট)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিক সমিতির কার্যালয়ে আজ মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) বিকেলে এক সংবাদ সম্মেলনে এক্টের পক্ষ থেকে এ প্রতিবাদ জানানো হয়।
এক্টের প্রতিনিধি উম্মে সালমা লিখিত বক্তব্যে বলেন, ‘আমাদের বোন সাদিয়া আক্তার বর্ষা, মুনতাহা ঈশা ও নুসরাত জাহানের ফেসবুক প্রোফাইল থেকে ছবি নিয়ে নোংরা ক্যাপশনসহ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়ানো হচ্ছে। তাদের ব্যক্তিগত প্রোফাইলে শতাধিক অবমাননাকর মন্তব্য এবং ইনবক্সে জীবননাশ ও ধর্ষণের হুমকি দেওয়া হচ্ছে।’
উম্মে সালমা জানান, ঢাবির হল রাজনীতি বন্ধের দাবিতে যে আন্দোলন চলছে, সেখানে অংশগ্রহণ করার কারণে এই অবমাননাকর পরিস্থিতির শিকার হয়েছেন তাঁরা।
উম্মে সালমা বলেন, এই ধরনের আচরণ কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এটি শুধু ভুক্তভোগী নারী শিক্ষার্থীদের প্রতি অবিচার নয়, বরং পুরো সমাজের জন্য হুমকি, যেখানে ধর্মীয় স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত জীবন বিপন্ন হচ্ছে।
সাংবাদিকদের এক প্রশ্নে ঢাবি শিক্ষার্থী ফাতেহা শারমিন অ্যানি বলেন, ইনবক্সে হেনস্তার শিকার হচ্ছেন নারী শিক্ষার্থীরা। এগুলো বন্ধ না হলে নারীদের অগ্রগতি কীভাবে হবে? এই বাধাগুলো কি বাধা বলে মনে হয় না? উন্নয়নশীল দেশে নারীকে মানবসম্পদ হিসেবে চিন্তা করা হয়। তাহলে রাষ্ট্রের কি উচিত নয়, এই বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া?
ফাতেহা শারমিন অ্যানি আরও বলেন, ‘পুলিশ সাইবার সাপোর্ট ফর উইমেনে আমরা অভিযোগ করেও কোনো সুরাহা পাইনি।’
সংগঠনটি সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছে, এ ধরনের দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে যথাযথ তদন্ত ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি, যারা ইসলামিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত, তারা যেন অনলাইন বুলিংয়ের শিকার না হয়। এ ছাড়া অপরাধীদের শাস্তি নিশ্চিত না করে শুধু ক্ষমা চেয়ে বিজ্ঞপ্তিতে সীমাবদ্ধ না থাকারও জোর দাবি জানানো হয়।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) হিজাব পরা নারী শিক্ষার্থীদের ছবি নিয়ে অনলাইন বুলিং ও অবমাননার ঘটনায় প্রতিবাদ জানিয়েছে অ্যাকশন ফর কমিউনিটি ট্রান্সফরমেশন (এক্ট)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিক সমিতির কার্যালয়ে আজ মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) বিকেলে এক সংবাদ সম্মেলনে এক্টের পক্ষ থেকে এ প্রতিবাদ জানানো হয়।
এক্টের প্রতিনিধি উম্মে সালমা লিখিত বক্তব্যে বলেন, ‘আমাদের বোন সাদিয়া আক্তার বর্ষা, মুনতাহা ঈশা ও নুসরাত জাহানের ফেসবুক প্রোফাইল থেকে ছবি নিয়ে নোংরা ক্যাপশনসহ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়ানো হচ্ছে। তাদের ব্যক্তিগত প্রোফাইলে শতাধিক অবমাননাকর মন্তব্য এবং ইনবক্সে জীবননাশ ও ধর্ষণের হুমকি দেওয়া হচ্ছে।’
উম্মে সালমা জানান, ঢাবির হল রাজনীতি বন্ধের দাবিতে যে আন্দোলন চলছে, সেখানে অংশগ্রহণ করার কারণে এই অবমাননাকর পরিস্থিতির শিকার হয়েছেন তাঁরা।
উম্মে সালমা বলেন, এই ধরনের আচরণ কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এটি শুধু ভুক্তভোগী নারী শিক্ষার্থীদের প্রতি অবিচার নয়, বরং পুরো সমাজের জন্য হুমকি, যেখানে ধর্মীয় স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত জীবন বিপন্ন হচ্ছে।
সাংবাদিকদের এক প্রশ্নে ঢাবি শিক্ষার্থী ফাতেহা শারমিন অ্যানি বলেন, ইনবক্সে হেনস্তার শিকার হচ্ছেন নারী শিক্ষার্থীরা। এগুলো বন্ধ না হলে নারীদের অগ্রগতি কীভাবে হবে? এই বাধাগুলো কি বাধা বলে মনে হয় না? উন্নয়নশীল দেশে নারীকে মানবসম্পদ হিসেবে চিন্তা করা হয়। তাহলে রাষ্ট্রের কি উচিত নয়, এই বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া?
ফাতেহা শারমিন অ্যানি আরও বলেন, ‘পুলিশ সাইবার সাপোর্ট ফর উইমেনে আমরা অভিযোগ করেও কোনো সুরাহা পাইনি।’
সংগঠনটি সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছে, এ ধরনের দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে যথাযথ তদন্ত ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি, যারা ইসলামিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত, তারা যেন অনলাইন বুলিংয়ের শিকার না হয়। এ ছাড়া অপরাধীদের শাস্তি নিশ্চিত না করে শুধু ক্ষমা চেয়ে বিজ্ঞপ্তিতে সীমাবদ্ধ না থাকারও জোর দাবি জানানো হয়।
বরিশালে স্বাস্থ্য খাতের সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনের সমর্থনে বক্তব্য দিতে গিয়ে ‘জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু’ স্লোগান দিয়েছেন সরোয়ার হাওলাদার নামের এক ব্যক্তি। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে উপস্থিত লোকজন তাঁকে ধরে কোতোয়ালি থানা-পুলিশের কাছে সোপর্দ করেছেন। জানা গেছে, আজ মঙ্গলবার দুপুরে নগরের নথুল্লাবাদ কেন্দ্রীয় বাস টার্ম১৬ মিনিট আগে
রাজধানীর কারওয়ান বাজার সোনারগাঁও ক্রসিংয়ে মেট্রোরেল স্টেশনের নিচে ছিনতাইকারীর হামলার শিকার হয়েছেন এক পুলিশ কর্মকর্তা। আজ মঙ্গলবার সকালে সোনারগাঁও ক্রসিংয়ে মেট্রোরেল স্টেশনের নিচে এই ঘটনা ঘটে।১৯ মিনিট আগে
মেহেরপুরে গাংনীতে জ্বর, সর্দি, কাশির প্রকোপ দেখা দিয়েছে। প্রায় প্রতি বাড়িতেই রয়েছে রোগী। রোগ নিয়ে কেউ কেউ গ্রাম্যচিকিৎসকের কাছে গেলেও অধিকাংশই ছুটছে সরকারি হাসপাতালে। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে গিয়ে দেখা গেছে, ৫০ শয্যার বিপরীতে শতাধিক রোগী ভর্তি রয়েছে। সেখানে শিশুসহ সব বয়সী রোগী রয়েছে।১৯ মিনিট আগে
যশোরে বাজারে যৌথ অভিযান চালিয়েছে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ও জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। এ সময় ইলিশ ও পেঁয়াজের বাজার মনিটরিং ও একটি জর্দা ফ্যাক্টরিতে জরিমানা করা হয়েছে।২৪ মিনিট আগে