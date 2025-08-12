Ajker Patrika
হিজাব পরা শিক্ষার্থীদের অনলাইন বুলিং, ঢাবিতে সংবাদ সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
অ্যাকশন ফর কমিউনিটি ট্রান্সফরমেশন সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) হিজাব পরা নারী শিক্ষার্থীদের ছবি নিয়ে অনলাইন বুলিং ও অবমাননার ঘটনায় প্রতিবাদ জানিয়েছে অ্যাকশন ফর কমিউনিটি ট্রান্সফরমেশন (এক্ট)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিক সমিতির কার্যালয়ে আজ মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) বিকেলে এক সংবাদ সম্মেলনে এক্টের পক্ষ থেকে এ প্রতিবাদ জানানো হয়।

এক্টের প্রতিনিধি উম্মে সালমা লিখিত বক্তব্যে বলেন, ‘আমাদের বোন সাদিয়া আক্তার বর্ষা, মুনতাহা ঈশা ও নুসরাত জাহানের ফেসবুক প্রোফাইল থেকে ছবি নিয়ে নোংরা ক্যাপশনসহ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়ানো হচ্ছে। তাদের ব্যক্তিগত প্রোফাইলে শতাধিক অবমাননাকর মন্তব্য এবং ইনবক্সে জীবননাশ ও ধর্ষণের হুমকি দেওয়া হচ্ছে।’

উম্মে সালমা জানান, ঢাবির হল রাজনীতি বন্ধের দাবিতে যে আন্দোলন চলছে, সেখানে অংশগ্রহণ করার কারণে এই অবমাননাকর পরিস্থিতির শিকার হয়েছেন তাঁরা।

উম্মে সালমা বলেন, এই ধরনের আচরণ কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এটি শুধু ভুক্তভোগী নারী শিক্ষার্থীদের প্রতি অবিচার নয়, বরং পুরো সমাজের জন্য হুমকি, যেখানে ধর্মীয় স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত জীবন বিপন্ন হচ্ছে।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নে ঢাবি শিক্ষার্থী ফাতেহা শারমিন অ্যানি বলেন, ইনবক্সে হেনস্তার শিকার হচ্ছেন নারী শিক্ষার্থীরা। এগুলো বন্ধ না হলে নারীদের অগ্রগতি কীভাবে হবে? এই বাধাগুলো কি বাধা বলে মনে হয় না? উন্নয়নশীল দেশে নারীকে মানবসম্পদ হিসেবে চিন্তা করা হয়। তাহলে রাষ্ট্রের কি উচিত নয়, এই বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া?

ফাতেহা শারমিন অ্যানি আরও বলেন, ‘পুলিশ সাইবার সাপোর্ট ফর উইমেনে আমরা অভিযোগ করেও কোনো সুরাহা পাইনি।’

সংগঠনটি সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছে, এ ধরনের দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে যথাযথ তদন্ত ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি, যারা ইসলামিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত, তারা যেন অনলাইন বুলিংয়ের শিকার না হয়। এ ছাড়া অপরাধীদের শাস্তি নিশ্চিত না করে শুধু ক্ষমা চেয়ে বিজ্ঞপ্তিতে সীমাবদ্ধ না থাকারও জোর দাবি জানানো হয়।

