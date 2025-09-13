Ajker Patrika
কেরানীগঞ্জে যুবকের গলাকাটা লাশ উদ্ধার

কেরানীগঞ্জ প্রতিনিধি
নিহত সগির। ছবি: সংগৃহীত
নিহত সগির। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জে সগির (২৫) নামে এক যুবকের গলাকাটা লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। শনিবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে শুভাঢ্যা ইউনিয়নের চুনকুটিয়া নাজিরেরবাগ এলাকায় সুধার বাড়ির সামনে এ ঘটনা ঘটে। নিহত সগির শুভাঢ্যা উত্তরপাড়া এলাকার আমির হোসেনের ছেলে এবং তিনি রাজধানীর ইসলামপুরে একটি কাপড়ের দোকানে কাজ করতেন।

স্থানীয়রা জানান, সকালে রাস্তায় মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে তাঁরা পুলিশকে খবর দেন। দুপুর পর্যন্ত লাশ ঘটনাস্থলেই পড়ে থাকায় উৎসুক জনতার ভিড় বাড়তে থাকে।

পরিবারের সদস্যদের ধারণা, পরকীয়ার জেরে পরিকল্পিতভাবে সগিরকে হত্যা করা হয়েছে। পারিবারিক সূত্র জানায়, সগিরের আট বছর আগে বিয়ে হয়েছিল এবং তাঁদের একটি কন্যাসন্তান আছে। স্ত্রীর পরকীয়ার কারণে দুই বছর আগে তাঁদের বিচ্ছেদ হয়, তবে পরে আবার তাঁরা সংসার শুরু করেন। সম্প্রতি তাঁদের মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েন চলছিল এবং পরকীয়ার বিষয় নিয়ে ঝগড়া-বিবাদও হচ্ছিল।

দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সৈয়দ আখতার হোসেন হত্যাকাণ্ডের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, এ ঘটনা তদন্ত করা হচ্ছে।

ঢাকা জেলাঢাকা বিভাগঢাকাকেরানীগঞ্জলাশ
