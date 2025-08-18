Ajker Patrika
শ্রীপুরে ট্রেনের নিচে ঝাঁপ দিয়ে যুবকের মৃত্যু

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি  
শ্রীপুরে ট্রেনের নিচে ঝাঁপ দিয়ে যুবকের মৃত্যু। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুরের শ্রীপুরে চলন্ত ট্রেনের নিচে ঝাঁপ দিয়ে অজ্ঞাতনামা এক যুবকের (২৫) মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার উপজেলার বরমী ইউনিয়নের গাড়ারণ গ্রামের ময়না ডেইরি ফার্মসংলগ্ন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত যুবকের পরিচয় জানা যায়নি।

শ্রীপুর রেলওয়ে স্টেশনমাস্টার শামীম উদ্দিন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, বিষয়টি জানার পরপরই জয়দেবপুর পুলিশ ফাঁড়িতে খবর দেওয়া হয়েছে।

আল আমিন নামের এক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, সকাল থেকেই এই ব্যক্তি রেললাইনের আশপাশের এলাকায় হাঁটাহাঁটি করেন। বেশির ভাগ সময় তিনি কারও সঙ্গে মোবাইল ফোনে কথা বলেন। আচার-আচরণ অনেকটাই অস্বাভাবিক মনে হয়েছে। চেহারার মধ্যে কেমন যেন একটা কষ্টের ছাপ ছিল।

আল আমিন আরও বলেন, ‘রেললাইনের পাশেই আমি বসে ছিলাম। কিন্তু এ রকম তো অনেকেই হাঁটাহাঁটি করে, যার কারণে জিজ্ঞেস করিনি। মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেস ট্রেনটি আসার আগমুহূর্তে সে রেললাইনের আরও কাছে যায়। হঠাৎ করে চলন্ত ট্রেনের নিচে ঝাঁপ দিয়ে পাশেই ছিটকে পড়ে।’

স্থানীয় বাসিন্দা জুবায়ের হোসেন বলেন, নিহত ব্যক্তির পরিচয় কেউ বলতে পারেনি। নিহত যুবকের পরনে মিষ্টি রঙের একটি লুঙ্গি, গায়ে সাদা রঙের টি-শার্ট পড়া। গায়ের রং ফরসা।

এ বিষয়ে রেলওয়ে প্রকৌশল বিভাগ গফরগাঁও অঞ্চলের কি-ম্যান জাহাঙ্গীর আলম বলেন, ‘আমি এই অংশের ছয় কিলোমিটার রেলপথের দায়িত্বে। আমি সামান্য দূরে ছিলাম। এমন সময় ঘটনা শোনার পরপরই এসে রেলপথের পাশেই মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করি।’

