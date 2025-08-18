শ্রীপুরে ট্রেনের নিচে ঝাঁপ দিয়ে যুবকের মৃত্যু

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি
গাজীপুরের শ্রীপুরে চলন্ত ট্রেনের নিচে ঝাঁপ দিয়ে অজ্ঞাতনামা এক যুবকের (২৫) মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার উপজেলার বরমী ইউনিয়নের গাড়ারণ গ্রামের ময়না ডেইরি ফার্মসংলগ্ন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত যুবকের পরিচয় জানা যায়নি।
শ্রীপুর রেলওয়ে স্টেশনমাস্টার শামীম উদ্দিন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, বিষয়টি জানার পরপরই জয়দেবপুর পুলিশ ফাঁড়িতে খবর দেওয়া হয়েছে।
আল আমিন নামের এক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, সকাল থেকেই এই ব্যক্তি রেললাইনের আশপাশের এলাকায় হাঁটাহাঁটি করেন। বেশির ভাগ সময় তিনি কারও সঙ্গে মোবাইল ফোনে কথা বলেন। আচার-আচরণ অনেকটাই অস্বাভাবিক মনে হয়েছে। চেহারার মধ্যে কেমন যেন একটা কষ্টের ছাপ ছিল।
আল আমিন আরও বলেন, ‘রেললাইনের পাশেই আমি বসে ছিলাম। কিন্তু এ রকম তো অনেকেই হাঁটাহাঁটি করে, যার কারণে জিজ্ঞেস করিনি। মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেস ট্রেনটি আসার আগমুহূর্তে সে রেললাইনের আরও কাছে যায়। হঠাৎ করে চলন্ত ট্রেনের নিচে ঝাঁপ দিয়ে পাশেই ছিটকে পড়ে।’
স্থানীয় বাসিন্দা জুবায়ের হোসেন বলেন, নিহত ব্যক্তির পরিচয় কেউ বলতে পারেনি। নিহত যুবকের পরনে মিষ্টি রঙের একটি লুঙ্গি, গায়ে সাদা রঙের টি-শার্ট পড়া। গায়ের রং ফরসা।
এ বিষয়ে রেলওয়ে প্রকৌশল বিভাগ গফরগাঁও অঞ্চলের কি-ম্যান জাহাঙ্গীর আলম বলেন, ‘আমি এই অংশের ছয় কিলোমিটার রেলপথের দায়িত্বে। আমি সামান্য দূরে ছিলাম। এমন সময় ঘটনা শোনার পরপরই এসে রেলপথের পাশেই মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করি।’
গাজীপুরের শ্রীপুরে চলন্ত ট্রেনের নিচে ঝাঁপ দিয়ে অজ্ঞাতনামা এক যুবকের (২৫) মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার উপজেলার বরমী ইউনিয়নের গাড়ারণ গ্রামের ময়না ডেইরি ফার্মসংলগ্ন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত যুবকের পরিচয় জানা যায়নি।
শ্রীপুর রেলওয়ে স্টেশনমাস্টার শামীম উদ্দিন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, বিষয়টি জানার পরপরই জয়দেবপুর পুলিশ ফাঁড়িতে খবর দেওয়া হয়েছে।
আল আমিন নামের এক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, সকাল থেকেই এই ব্যক্তি রেললাইনের আশপাশের এলাকায় হাঁটাহাঁটি করেন। বেশির ভাগ সময় তিনি কারও সঙ্গে মোবাইল ফোনে কথা বলেন। আচার-আচরণ অনেকটাই অস্বাভাবিক মনে হয়েছে। চেহারার মধ্যে কেমন যেন একটা কষ্টের ছাপ ছিল।
আল আমিন আরও বলেন, ‘রেললাইনের পাশেই আমি বসে ছিলাম। কিন্তু এ রকম তো অনেকেই হাঁটাহাঁটি করে, যার কারণে জিজ্ঞেস করিনি। মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেস ট্রেনটি আসার আগমুহূর্তে সে রেললাইনের আরও কাছে যায়। হঠাৎ করে চলন্ত ট্রেনের নিচে ঝাঁপ দিয়ে পাশেই ছিটকে পড়ে।’
স্থানীয় বাসিন্দা জুবায়ের হোসেন বলেন, নিহত ব্যক্তির পরিচয় কেউ বলতে পারেনি। নিহত যুবকের পরনে মিষ্টি রঙের একটি লুঙ্গি, গায়ে সাদা রঙের টি-শার্ট পড়া। গায়ের রং ফরসা।
এ বিষয়ে রেলওয়ে প্রকৌশল বিভাগ গফরগাঁও অঞ্চলের কি-ম্যান জাহাঙ্গীর আলম বলেন, ‘আমি এই অংশের ছয় কিলোমিটার রেলপথের দায়িত্বে। আমি সামান্য দূরে ছিলাম। এমন সময় ঘটনা শোনার পরপরই এসে রেলপথের পাশেই মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করি।’
খুলনার রূপসায় কৃষি ব্যাংকের ভল্ট ভেঙে ১৬ লাখ ১৬ হাজার ৪৯৬ টাকা লুটের রহস্য উন্মোচন করেছে পুলিশ। ঘটনার সঙ্গে জড়িত হোতা ইউনূস শেখকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। স্বীকারোক্তি অনুযায়ী তাঁর কাছ থেকে চুরির দেড় লাখ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। গ্রেপ্তার ইউনূস উপজেলার নিকলাপুর গ্রামের ইনছান শেখের ছেলে। গতকাল রোববার২ মিনিট আগে
ফেনীর মহিপাল উপজেলার আলহাজ্ব কোব্বাদ আহমেদ উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ তুলে তাঁর অপসারণ চেয়ে বিক্ষোভ করেছে শিক্ষার্থীরা। আজ সোমবার সকালে শিক্ষার্থীরা ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করে। এতে সড়কে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়।৪ মিনিট আগে
শিবগঞ্জে বিদ্যুতের তারে কাপড় শুকাতে গিয়ে মা-ছেলের মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার উপজেলার পৌর এলাকার বড়চক দৌলতপুর মহল্লায় এই ঘটনা ঘটে।৮ মিনিট আগে
ভেজাল ওষুধ প্রদর্শন, বিপণন ও বিক্রয়ের অভিযোগে খুলনা নগরীর সোনাডাঙ্গা মজিদ স্মরণীর পাশে লাজ ফার্মাকে ৫ লাখ টাকা জরিমানা করেছে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।২৪ মিনিট আগে