রাজধানীতে রড চুরির অভিযোগে গণপিটুনিতে যুবকের মৃত্যু

রাজধানীর পোস্তগোলা এলাকায় বিআইডব্লিউটিএর নতুন প্রজেক্টের ভেতরে রড চুরির অভিযোগে গণপিটুনিতে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। নিহতের নাম আব্দুর রহিম (৩৫)।
গতকাল রোববার রাত সাড়ে ১০টার দিকে পোস্তগোলার শ্মশান ঘাট এলাকায় বিআইডব্লিউটিএর নতুন প্রজেক্টের ভেতরে ঘটনাটি ঘটে। পরে শ্যামপুর থানা-পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি করে। চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ সোমবার ভোর সাড়ে ৫টার দিকে মারা যান তিনি।
শ্যামপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. শাহআলম মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
তিনি জানান, গতকাল রোববার রাত সাড়ে ১০টার দিকে পোস্তগোলায় বিআইডব্লিউটিএর নতুন প্রজেক্টের ভেতরে রড চুরি করতে গিয়েছিল ওই যুবক। টের পেয়ে সেখানকার লোকজন তাঁকে ধরে গণপিটুনি দেয়। এতে সে গুরুতর আহত হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে ওই যুবককে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় সে ভোরে মারা যায়।
এসআই আরও জানান, তাঁর নাম আব্দুর রহিম (৩৫)। বিস্তারিত ঠিকানা জানার চেষ্টা চলছে।
মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে বলেও জানান তিনি।
চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আঙিনায় কুড়িয়ে পাওয়া নবজাতকটিকে শেষ পর্যন্ত বাঁচানো গেল না। রোববার (২২ ফেব্রুয়ারি) দিবাগত রাত ১২টা ১০ মিনিটে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নবজাতক নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (এনআইসিইউ) চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।৮ মিনিট আগে
স্থানীয়দের অভিযোগ, মাটিবোঝাই ট্রাক্টরের দৌরাত্ম্যে জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। ট্রলির মাটি সড়কে পড়ে ধুলাবালিতে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। একই সঙ্গে নষ্ট হচ্ছে কাঁচা ও পাকা সড়ক। বেপরোয়া চলাচলের কারণে ছোট-বড় দুর্ঘটনাও ঘটছে।১ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর মোহাম্মদপুরে সন্ত্রাসীদের হামলায় মো. ইব্রাহিম নামের এক যুবক গুরুতর আহত হয়েছেন। তিনি জুলাই আন্দোলনের সময় মোহাম্মদপুর থানা ছাত্র সমন্বয়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা।২ ঘণ্টা আগে
চাঁদপুরে কিশোর গ্যাংয়ের ২১ সদস্যকে আটক করেছে সদর মডেল থানা পুলিশ। রোববার (২২ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত শহরের হাসান আলী সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ, লেকেরপাড়, স্টেডিয়াম রোড, মাদ্রাসা রোড, পৌর পার্ক, কবরস্থান রোড, প্রেসক্লাব রোডসহ বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করে তাদের আটক করা হয়।৩ ঘণ্টা আগে