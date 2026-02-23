Ajker Patrika
রাজধানীতে রড চুরির অভিযোগে গণপিটুনিতে যুবকের মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক
রাজধানীর পোস্তগোলা এলাকায় বিআইডব্লিউটিএর নতুন প্রজেক্টের ভেতরে রড চুরির অভিযোগে গণপিটুনিতে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। নিহতের নাম আব্দুর রহিম (৩৫)।

গতকাল রোববার রাত সাড়ে ১০টার দিকে পোস্তগোলার শ্মশান ঘাট এলাকায় বিআইডব্লিউটিএর নতুন প্রজেক্টের ভেতরে ঘটনাটি ঘটে। পরে শ্যামপুর থানা-পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি করে। চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ সোমবার ভোর সাড়ে ৫টার দিকে মারা যান তিনি।

শ্যামপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. শাহআলম মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

তিনি জানান, গতকাল রোববার রাত সাড়ে ১০টার দিকে পোস্তগোলায় বিআইডব্লিউটিএর নতুন প্রজেক্টের ভেতরে রড চুরি করতে গিয়েছিল ওই যুবক। টের পেয়ে সেখানকার লোকজন তাঁকে ধরে গণপিটুনি দেয়। এতে সে গুরুতর আহত হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে ওই যুবককে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় সে ভোরে মারা যায়।

এসআই আরও জানান, তাঁর নাম আব্দুর রহিম (৩৫)। বিস্তারিত ঠিকানা জানার চেষ্টা চলছে।

মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

বিষয়:

চুরিগণপিটুনিঢাকা জেলামৃত্যুরাজধানীঢাকা বিভাগঢাকা
