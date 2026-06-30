Ajker Patrika
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জাবির শৌচাগারে গোপনে নারীদের ভিডিও ধারণ, বহিরাগত যুবক আটক

জাবি প্রতিনিধি 
জাবির শৌচাগারে গোপনে নারীদের ভিডিও ধারণ, বহিরাগত যুবক আটক
গোপনে নারীদের ভিডিও ধারণের অভিযোগে আটক যুবক। ছবি: স্ক্রিনশট

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে (টিএসসি) নারী শিক্ষার্থীদের শৌচাগারে গোপনে ভিডিও ধারণ করতে গিয়ে আটক হয়েছেন এক বহিরাগত যুবক।

গতকাল সোমবার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি থেকে ওই বহিরাগত যুবককে আটক করা হয়।

আটক যুবক কেরানীগঞ্জের বাসিন্দা রিয়াজ আহমেদ (রাজ)। তিনি দেশের একটি বৃহৎ করপোরেট প্রতিষ্ঠানের ইলেকট্রনিকস শাখার শাখা ব্যবস্থাপক (ব্রাঞ্চ ম্যানেজার) বলে জানা গেছে।

লিখিত অভিযোগ ও ভুক্তভোগীর সহপাঠীদের সূত্রে জানা যায়, অভিযুক্ত রিয়াজ বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে নারী শিক্ষার্থীদের শৌচাগারে প্রবেশ করেন। এক নারী শিক্ষার্থী তাঁকে ভেতরে দেখে পরিচয় ও সেখানে প্রবেশের কারণ জানতে চান। অভিযুক্ত এ বিষয়ে সন্তোষজনক কোনো ব্যাখ্যা দিতে না পারায় ওই শিক্ষার্থী বাইরে অবস্থানরত অন্য শিক্ষার্থীদের বিষয়টি জানান।

পরে শিক্ষার্থীরা রিয়াজকে আটক করে তাঁর ব্যবহৃত মোবাইল ফোন তল্লাশি করলে গোপনে ধারণ করা একাধিক ভিডিও পাওয়া যায়। এ ছাড়া ফোনে বিভিন্ন টেলিগ্রাম চ্যানেলে তাঁর সম্পৃক্ততা পাওয়া যায়, যেগুলোর সঙ্গে এ ধরনের ভিডিও আদান-প্রদানের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। একই সঙ্গে তাঁর মোবাইল ফোনে আগে ধারণ করা নারীদের আরও ভিডিও পাওয়া যায়। এ সময় শিক্ষার্থীরা তাঁকে মারধর দিতে থাকেন।

এর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা শাখা ও প্রক্টোরিয়াল টিম ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। বিষয়টি তাঁরা আশুলিয়া থানা-পুলিশকে জানান। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর অভিযুক্তকে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক রাশিদুল আলম বলেন, ‘এ ধরনের ঘটনা অত্যন্ত ন্যক্কারজনক। জানার পর প্রক্টোরিয়াল টিম ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। এ ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাদী হয়ে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।’

এ বিষয়ে আশুলিয়া থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. আজগর আলী বলেন, ‘অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আশুলিয়া থানায় মামলা হবে। মামলার পর তদন্ত করে তাঁর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

বিষয়:

শিক্ষার্থীঢাকা জেলাটিএসসিঢাকা বিভাগজাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
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