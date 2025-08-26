এখন হয় মনোনয়ন বাণিজ্য, পিআরে হবে এমপি বাণিজ্য: খোকন

নরসিংদী প্রতিনিধি
এখন হয় মনোনয়ন বাণিজ্য, পিআরে হবে এমপি বাণিজ্য—এমন মন্তব্য করেছেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব খায়রুল কবির খোকন। ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্যাপন উপলক্ষে আজ মঙ্গলবার নরসিংদী জেলা বিএনপির প্রস্তুতি সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এই মন্তব্য করেছেন।
খায়রুল কবির খোকন বলেন, ‘এক শতাংশ জনগণও জানে না পিআর কী, অনেক নেতাও এসব বুঝে না। জনগণ মার্কা-দল দিয়ে ভোট দেবে, কিন্তু যে ব্যক্তি জনগণের পাশে দাঁড়াবে, জনগণের কল্যাণে দীর্ঘদিন কাজ করেছে তারা আসতে পারবে না, তখন সেখানে আরও স্বৈরাচার হবে, আরও ফ্যাসিস্ট হবে।’
এখন হয় মনোনয়ন বাণিজ্য, পিআরে হবে এমপি বাণিজ্য। আরও অনিয়ম হবে, বাংলাদেশে ঝুলন্ত পার্লামেন্ট তৈরি হবে।
তিনি বলেন, ‘জনগণ ভোট দিতে যাবে না। শুধু মার্কা এবং দল না ব্যক্তিও বড় ফ্যাক্টর। নির্বাচন নিয়ে অনৈক্য তৈরি হলে ফ্যাসিস্ট ফিরে আসার সুযোগ পাবে। দোসরদের দালাল প্রেতাত্মারা ফিরে আসলে পিআর নিয়ে যারা নির্বাচন অস্থিতিশীল করতে চায়, সে সমস্ত দায়ভার তাদের নিতে হবে। যাদের দাফন-কাফন হয়ে গেছে, তাদের রাজনীতিতে সুযোগ করে দিচ্ছেন, জনগণ আপনাদের ক্ষমা করবে না।’
জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মঞ্জুর এলাহীর সঞ্চালনায় সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি সরদার সাখাওয়াত হোসেন বকুল, সহসভাপতি তোফাজ্জল হোসেন মাস্টার, এম এ জলিল, হারুন অর রশিদ, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোহসীন হোসাইন বিদ্যুৎ প্রমুখ।
এখন হয় মনোনয়ন বাণিজ্য, পিআরে হবে এমপি বাণিজ্য—এমন মন্তব্য করেছেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব খায়রুল কবির খোকন। ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্যাপন উপলক্ষে আজ মঙ্গলবার নরসিংদী জেলা বিএনপির প্রস্তুতি সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এই মন্তব্য করেছেন।
খায়রুল কবির খোকন বলেন, ‘এক শতাংশ জনগণও জানে না পিআর কী, অনেক নেতাও এসব বুঝে না। জনগণ মার্কা-দল দিয়ে ভোট দেবে, কিন্তু যে ব্যক্তি জনগণের পাশে দাঁড়াবে, জনগণের কল্যাণে দীর্ঘদিন কাজ করেছে তারা আসতে পারবে না, তখন সেখানে আরও স্বৈরাচার হবে, আরও ফ্যাসিস্ট হবে।’
এখন হয় মনোনয়ন বাণিজ্য, পিআরে হবে এমপি বাণিজ্য। আরও অনিয়ম হবে, বাংলাদেশে ঝুলন্ত পার্লামেন্ট তৈরি হবে।
তিনি বলেন, ‘জনগণ ভোট দিতে যাবে না। শুধু মার্কা এবং দল না ব্যক্তিও বড় ফ্যাক্টর। নির্বাচন নিয়ে অনৈক্য তৈরি হলে ফ্যাসিস্ট ফিরে আসার সুযোগ পাবে। দোসরদের দালাল প্রেতাত্মারা ফিরে আসলে পিআর নিয়ে যারা নির্বাচন অস্থিতিশীল করতে চায়, সে সমস্ত দায়ভার তাদের নিতে হবে। যাদের দাফন-কাফন হয়ে গেছে, তাদের রাজনীতিতে সুযোগ করে দিচ্ছেন, জনগণ আপনাদের ক্ষমা করবে না।’
জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মঞ্জুর এলাহীর সঞ্চালনায় সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি সরদার সাখাওয়াত হোসেন বকুল, সহসভাপতি তোফাজ্জল হোসেন মাস্টার, এম এ জলিল, হারুন অর রশিদ, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোহসীন হোসাইন বিদ্যুৎ প্রমুখ।
ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের আচরণবিধি-সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য সাত সদস্যবিশিষ্ট ‘টাস্কফোর্স’ গঠন করা হয়েছে। ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের চিফ রিটার্নিং অফিসার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত হওয়া যায়।২৬ মিনিট আগে
ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের নামের আগে প্রকৌশলী লিখতে না দেওয়াসহ তিন দাবিতে রাজধানীর শাহবাগে সড়ক অবরোধ করে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়সহ (বুয়েট) একাধিক বেসরকারি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।২৬ মিনিট আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা থেকে জুলিয়াস সিজারের নাম প্রত্যাহার করা হয়েছে। নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের সঙ্গে সম্পৃক্ততা ও শিক্ষার্থী নির্যাতনের সঙ্গে সম্পৃক্ততার প্রমাণের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।৩৪ মিনিট আগে
গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে ঢাকা-রংপুর মহাসড়কে ট্রাকের ধাক্কায় অটোভ্যানের দুই যাত্রী নিহত হয়েছেন। এ সময় আরও দুই যাত্রী আহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) রাতে উপজেলা শহরের পান্তাপাড়া উচ্চবিদ্যালয় গেটের সামনে ঢাকা-রংপুর মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।৪৪ মিনিট আগে