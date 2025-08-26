Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

এখন হয় মনোনয়ন বাণিজ্য, পিআরে হবে এমপি বাণিজ্য: খোকন

নরসিংদী প্রতিনিধি
নরসিংদীতে বিএনপির প্রস্তুতি সভায় খায়রুল কবির খোকন। ছবি: আজকের পত্রিকা
এখন হয় মনোনয়ন বাণিজ্য, পিআরে হবে এমপি বাণিজ্য—এমন মন্তব্য করেছেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব খায়রুল কবির খোকন। ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে আজ মঙ্গলবার নরসিংদী জেলা বিএনপির প্রস্তুতি সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এই মন্তব্য করেছেন।

খায়রুল কবির খোকন বলেন, ‘এক শতাংশ জনগণও জানে না পিআর কী, অনেক নেতাও এসব বুঝে না। জনগণ মার্কা-দল দিয়ে ভোট দেবে, কিন্তু যে ব্যক্তি জনগণের পাশে দাঁড়াবে, জনগণের কল্যাণে দীর্ঘদিন কাজ করেছে তারা আসতে পারবে না, তখন সেখানে আরও স্বৈরাচার হবে, আরও ফ্যাসিস্ট হবে।’

এখন হয় মনোনয়ন বাণিজ্য, পিআরে হবে এমপি বাণিজ্য। আরও অনিয়ম হবে, বাংলাদেশে ঝুলন্ত পার্লামেন্ট তৈরি হবে।

তিনি বলেন, ‘জনগণ ভোট দিতে যাবে না। শুধু মার্কা এবং দল না ব্যক্তিও বড় ফ্যাক্টর। নির্বাচন নিয়ে অনৈক্য তৈরি হলে ফ্যাসিস্ট ফিরে আসার সুযোগ পাবে। দোসরদের দালাল প্রেতাত্মারা ফিরে আসলে পিআর নিয়ে যারা নির্বাচন অস্থিতিশীল করতে চায়, সে সমস্ত দায়ভার তাদের নিতে হবে। যাদের দাফন-কাফন হয়ে গেছে, তাদের রাজনীতিতে সুযোগ করে দিচ্ছেন, জনগণ আপনাদের ক্ষমা করবে না।’

জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মঞ্জুর এলাহীর সঞ্চালনায় সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি সরদার সাখাওয়াত হোসেন বকুল, সহসভাপতি তোফাজ্জল হোসেন মাস্টার, এম এ জলিল, হারুন অর রশিদ, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোহসীন হোসাইন বিদ্যুৎ প্রমুখ।

নরসিংদীবিএনপিএমপিঢাকা বিভাগজেলার খবর
