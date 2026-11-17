কামরাঙ্গীরচরে পুলিশের লুণ্ঠিত ২৫ রাউন্ড শটগানের কার্তুজ উদ্ধার
রাজধানীর কামরাঙ্গীরচর থেকে পুলিশের লুণ্ঠিত ২৫ রাউন্ড শটগানের কার্তুজ উদ্ধার করেছে স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন (এসআরবি)-১০। গতকাল সোমবার রাত ১০টার দিকে কামরাঙ্গীরচরের মধু সিটি আবাসিক এলাকার মেটাডোর হোস্টেল রোডসংলগ্ন খালপাড়ের ঝোপ থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় এসব কার্তুজ উদ্ধার করা হয়।
আজ মঙ্গলবার এসআরবি-১০-এর সহকারী পরিচালক (মিডিয়া) সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার তপন সরকার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এসআরবি-১০, সিপিএসসি, লালবাগ ক্যাম্পের একটি আভিযানিক দল গোপন তথ্যের ভিত্তিতে ওই এলাকায় অভিযান চালায়। এ সময় ঝোপের মধ্যে পরিত্যক্ত অবস্থায় ২৫ রাউন্ড শটগানের তাজা কার্তুজ পাওয়া যায়। উদ্ধার করা কার্তুজগুলো পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় দেশের বিভিন্ন থানায় হামলা চালিয়ে অস্ত্র ও গোলাবারুদ লুট করে দুর্বৃত্তরা। লুট হওয়া এসব অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধারে এসআরবি অভিযান অব্যাহত রেখেছে। অবৈধ অস্ত্রের মজুত, পরিবহন ও ব্যবহার রোধে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।