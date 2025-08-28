Ajker Patrika
গাজীপুরে ৭ দফা দাবিতে ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের ৪৮ ঘণ্টার আলটিমেটাম

গাজীপুর প্রতিনিধি
গাজীপুর মহানগরীর শিববাড়িতে ঢাকা-জয়দেবপুর আঞ্চলিক সড়কে ডিপ্লোমা প্রকৌশলী কল্যাণ ফাউন্ডেশনের ব্যানারে অবস্থান কর্মসূচি। ছবি: আজকের পত্রিকা
গাজীপুর মহানগরীর শিববাড়িতে ঢাকা-জয়দেবপুর আঞ্চলিক সড়কে ডিপ্লোমা প্রকৌশলী কল্যাণ ফাউন্ডেশনের ব্যানারে অবস্থান কর্মসূচি। ছবি: আজকের পত্রিকা

ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের হেনস্তা করা ও বিএসসি প্রকৌশলী অধিকার আন্দোলনের তিন দফা দাবির প্রতিবাদে সাত দফা জানানো হয়েছে। দাবি মেনে নেওয়ার জন্য ডিপ্লোমা প্রকৌশলী কল্যাণ ফাউন্ডেশনের আন্দোলনকারীরা ৪৮ ঘণ্টার আলটিমেটাম দিয়েছেন।

ফাউন্ডেশনটির ব্যানারে নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই পিএলসির (নেসকো) সহকারী প্রকৌশলী রোকনোজ্জামানকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেপ্তার না করলে সারা দেশ থেকে ‘লংমার্চ টু রংপুর’ কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়।

আজ বৃহস্পতিবার রাতে গাজীপুর মহানগরীর শিববাড়িতে ঢাকা-জয়দেবপুর আঞ্চলিক সড়কে বিক্ষোভ কর্মসূচি শেষে এ ঘোষণা দেন ডিপ্লোমা প্রকৌশলী কল্যাণ ফাউন্ডেশনের নেতারা।

এর আগে আজও উপসহকারী প্রকৌশলী পদ নিয়ে বুয়েট, রুয়েট ও চুয়েটের ষড়যন্ত্রসহ সাত দফা দাবিতে গাজীপুরে শিববাড়িতে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেছেন ডিপ্লোমা প্রকৌশলীরা। এ সময় সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্থবির থাকে যোগাযোগব্যবস্থা। এতে ভোগান্তিতে পড়েন সাধারণ যাত্রীরা।

সমাবেশে বক্তারা বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারদের উত্থাপিত তিন দফা দাবির যৌক্তিকতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। তাঁরা বলেন, উপসহকারী প্রকৌশলী পদে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারদের আবেদনের সুযোগ দিলে হুমকির মুখে পড়বেন ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারেরা।

সম্প্রতি বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারদের রিটের আবেদনে ডিএমটিসিএল সেকশন ইঞ্জিনিয়ার পদের সব পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। বিষয়টিকে অযৌক্তিক উল্লেখ করে শিগগির পরীক্ষা কার্যকরের দাবিও জানানো হয়। ১০ম গ্রেডে পরীক্ষার সুযোগ চাওয়া শিক্ষার্থীদের নানা রকম স্লোগানের মাধ্যমে প্রতিবাদ জানান চাকরিপ্রত্যাশীরা।

ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের সাত দফা দাবিগুলো হলো—প্রকৌশল কর্মক্ষেত্রকে ডেস্ক ও ফিল্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ভাগ করে বিএসসি ও ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের কর্মক্ষেত্র নির্ধারণ এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ১০ম গ্রেডভুক্ত উপসহকারী প্রকৌশলী পদ শুধু বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন চার বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য সংরক্ষণ করা। সরকারি, আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রকৌশল সংস্থা, বিভাগ ও বিদ্যুৎ কোম্পানির জনবল কাঠামোতে বিএসসি ও ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের হার ১:৫ করা।

সব প্রকৌশল সংস্থায় উপসহকারী প্রকৌশলী থেকে সহকারী প্রকৌশলী পদে বিদ্যমান ৩৩ শতাংশ পদোন্নতির বিধান ৫০ শতাংশে উন্নীতকরণ। মেধার অপচয় রোধে কারিগরি ক্যাডার ছাড়া অন্য কোনো ক্যাডারে প্রকৌশলীদের নিয়োগ বন্ধ এবং প্রকৌশল পেশা পরিবর্তন কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা। ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম আধুনিকায়ন করে ইংরেজিতে প্রণয়ন, শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত ১:১২ নিশ্চিতকরণ ও শিক্ষকসংকট দূরীকরণ। আন্তমন্ত্রণালয় কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ডিপ্লোমা শিক্ষার্থীদের বৃত্তির টাকার পরিমাণ বাড়ানো। কারিগরি ছাত্র আন্দোলন, বাংলাদেশের ছয় দফা দাবি বাস্তবায়নসহ ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং সনদধারীদের জন্য প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলোতে ক্রেডিট ট্রান্সফারের মাধ্যমে ভর্তির সুযোগ নিশ্চিত করা।

ডিপ্লোমা প্রকৌশলী কল্যাণ ফাউন্ডেশনের আয়োজনে এ কর্মসূচি সন্ধ্যা ৬টায় শুরু করে প্রায় দুই ঘণ্টা অবরোধের পর রাত ৮টার দিকে সড়ক থেকে সরে যান আন্দোলনকারীরা।

গাজীপুরআন্দোলনঢাকা বিভাগপ্রকৌশলীজেলার খবর
