অনুমোদনহীন স্লিপার কোচ তৈরি, ৫ গ্যারেজকে আড়াই লাখ টাকা জরিমানা

অনুমোদনহীন স্লিপার কোচ তৈরি ও মেরামতের অভিযোগে রাজধানীর যাত্রাবাড়ীর পাঁচটি বডি বিল্ডিং গ্যারেজকে আড়াই লাখ টাকা জরিমানা করেছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)।
বুধবার (১৯ আগস্ট) যাত্রাবাড়ীর সামির মৃধা জামে মসজিদসংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে এসব জরিমানা করা হয়।
বিআরটিএর আদালত-৫ পরিচালিত অভিযানে হাফিজুল ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ, জিসান/নুসরাত অটোমোবাইল, আবদুল্লাহ বডি বিল্ডার্স, এ আর মটরস ও তাব্বাসুম মটরসকে ৫০ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়। একই সঙ্গে ভবিষ্যতে এ ধরনের কর্মকাণ্ড না করার বিষয়ে প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছ থেকে অঙ্গীকারনামা নেওয়া হয়েছে।
বিআরটিএ জানিয়েছে, অনুমোদন ছাড়া বাসের কাঠামো পরিবর্তন, যাত্রীবাহী যানবাহনে অননুমোদিত স্লিপার কোচের কাঠামো তৈরি এবং এসব যানবাহন সড়কে চলাচলের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
এর অংশ হিসেবে অবৈধ ও অনিবন্ধিত গ্যারেজ এবং ওয়ার্কশপের বিরুদ্ধেও মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে। এসব অভিযানে অনুমোদনহীনভাবে যানবাহনের কাঠামো পরিবর্তন ও স্লিপার কোচ তৈরির সঙ্গে জড়িত প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি।
মামলার বরাত দিয়ে সিআইডি জানায়, সাইবার পুলিশ সেন্টারের (সিপিসি) নিয়মিত সাইবার মনিটরিংয়ে দেশের ভেতর ও বিদেশ থেকে পরিচালিত বিভিন্ন অনলাইন জুয়া সাইটের কার্যক্রমের তথ্য পাওয়া যায়। তদন্তে বেটিং সাইটে ব্যবহৃত বিভিন্ন এজেন্টের মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) ও ব্যাংক হিসাবের তথ্য সংগ্রহ করে...৭ মিনিট আগে
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