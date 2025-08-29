Ajker Patrika
কোটালীপাড়া মহিলা আ.লীগের সভাপতি রাফেজা কারাগারে

গোপালগঞ্জ সংবাদদাতা
রাফেজা বেগম। ছবি: সংগৃহীত
রাফেজা বেগম। ছবি: সংগৃহীত

গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া উপজেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রাফেজা বেগমকে (৬৬) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার উপজেলার আমতলী ইউনিয়ন পরিষদের সামনে থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

পরে তাঁকে বিশেষ ক্ষমতা আইনের মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে।

রাফেজা বেগম আমতলী ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সাবেক চেয়ারম্যান ও গচাপাড়া গ্রামের মরহুম আজিজ শেখের স্ত্রী। তিনি ওই ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান।

বিষয়টি নিশ্চিত করে কোটালীপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার হাফিজুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, গত ১৬ জুলাই সড়কে গাছ ফেলে বিক্ষোভের ঘটনায় দায়ের করা মামলার অজ্ঞাত আসামি হিসেবে রাফেজা বেগমকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে আদালতের মাধ্যমে করাগারে পাঠানো হয়েছে তাঁকে।

কোটালীপাড়াগোপালগঞ্জঢাকা বিভাগকারাগারজেলার খবরআওয়ামী লীগ
