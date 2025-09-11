Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

খিলগাঁওয়ে ৬ তলা ভবন থেকে পড়ে এসি মিস্ত্রির মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক
আপডেট : ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩: ১৭
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর খিলগাঁওয়ে ভবন থেকে পড়ে মো. রিফাত (২০) নামে এক এসি মিস্ত্রির মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ৩টার দিকে খিলগাঁও থানাধীন জোড় পুকুরপাড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। পরে মুমূর্ষু অবস্থায় সহকর্মীরা তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের (ঢামেক) জরুরি বিভাগে নিয়ে এলে চিকিৎসক বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।

রিফাত এসি মেরামতের কাজ করতেন। তাঁর বাড়ি কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলার কাজীতলা গ্রামে। রিফাতের বাবার নাম মো. জসিম মিয়া। বর্তমানে মুগদা উত্তর মান্ডা এলাকায় থাকতেন।

মৃত রিফাতের সহকর্মী মো. আল আমিন জানান, আজকে তাঁরা খিলগাঁও জোর পুকুরপাড়ে একটি বাসায় ৬তলার বাইরের দিকে এসি লাগানোর কাজ করছিলেন। সেখান থেকে হঠাৎ নিচে পড়ে গুরুতর আহত হন রিফাত। আহত অবস্থায় তাঁকে প্রথমে খিদমাহ হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে সেখান থেকে তাঁকে চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক পরীক্ষা করে মৃত ঘোষণা করেন।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, খিলগাঁও এলাকা থেকে সহকর্মীরা ওই যুবককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। সহকর্মীরা জানান, ৬তলার বাইরে থেকে নিচে পড়ে যায়। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।

বিষয়:

ঢাকা জেলাঢাকা বিভাগঢামেকমৃতঢাকাচিকিৎসক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

জাকসু নির্বাচন বর্জনের পর রাতে বিক্ষোভ মিছিল ছাত্রদলের

স্বাস্থ্য খাতে দুর্নীতির হোতা মোতাজ্জেরুল ইসলাম মিঠু গ্রেপ্তার

নতুন ট্রেন্ড ন্যানো ব্যানানা, নিজের থ্রিডি ফিগারিন বানাবেন যেভাবে

ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ সহযোগী চার্লি কার্ককে গুলি করে হত্যা

প্রশাসনের বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতির অভিযোগ ছাত্রদল সমর্থিত ভিপির

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

প্রিয় জেন-জি সন্তানেরা, আমি শিবপুরীতে—নেপালের সাবেক প্রধানমন্ত্রীর চিঠি

প্রিয় জেন-জি সন্তানেরা, আমি শিবপুরীতে—নেপালের সাবেক প্রধানমন্ত্রীর চিঠি

নেত্রকোনায় সাবেক ছাত্রদল নেতাকে মারধর বর্তমান সভাপতির

নেত্রকোনায় সাবেক ছাত্রদল নেতাকে মারধর বর্তমান সভাপতির

ঘুষকাণ্ডে বিআইডব্লিউটিএর দুই কর্মকর্তা বরখাস্ত

ঘুষকাণ্ডে বিআইডব্লিউটিএর দুই কর্মকর্তা বরখাস্ত

তারেক রহমানকে বিএনপি নেতার খোলাচিঠি

তারেক রহমানকে বিএনপি নেতার খোলাচিঠি

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে ফের গণপিটুনিতে দুই তরুণের মৃত্যু

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে ফের গণপিটুনিতে দুই তরুণের মৃত্যু

সম্পর্কিত

চবির ৯ শিক্ষার্থীর অনশন চলছেই

চবির ৯ শিক্ষার্থীর অনশন চলছেই

গাজীপুরে পুলিশ হেফাজতে যুবকের মৃত্যু

গাজীপুরে পুলিশ হেফাজতে যুবকের মৃত্যু

খিলগাঁওয়ে ৬ তলা ভবন থেকে পড়ে এসি মিস্ত্রির মৃত্যু

খিলগাঁওয়ে ৬ তলা ভবন থেকে পড়ে এসি মিস্ত্রির মৃত্যু

সিলেটে আন্তক্লাস সাঁতারে নেমে প্রাণ গেল স্কুলছাত্রের

সিলেটে আন্তক্লাস সাঁতারে নেমে প্রাণ গেল স্কুলছাত্রের