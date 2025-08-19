Ajker Patrika
সাবেক মন্ত্রী শাহাব উদ্দিন ও পরিবারের ৮ ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সাবেক বন ও পরিবেশমন্ত্রী শাহাব উদ্দিন। ছবি: সংগৃহীত
সাবেক বন ও পরিবেশমন্ত্রী শাহাব উদ্দিন। ছবি: সংগৃহীত

সাবেক বন ও পরিবেশমন্ত্রী শাহাব উদ্দিন এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের নামে থাকা আটটি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ (ফ্রিজ) করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এসব হিসাবে ৮১ লাখ ২৮ হাজার ৩৬৭ টাকা রয়েছে।

একই সঙ্গে রাজধানীর উত্তরাতে শাহাব উদ্দিনের নামে ৩২ লাখ ৩৯ হাজার টাকার পাঁচ কাঠা জমি জব্দের (ক্রোক) আদেশ দেওয়া হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) ঢাকার মহানগর দায়রা জজ আদালতের বিচারক মো. জাকির হোসেন এ নির্দেশ দেন।

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) জনসংযোগ কর্মকর্তা আকতারুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেন। দুদকের উপপরিচালক মো. আলমগীর হোসেনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত এসব ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ ও প্লট জব্দের নির্দেশ দিয়েছেন।

আবেদনে বলা হয়, সাবেক এই মন্ত্রী ও তাঁর ছেলে জাকির হোসেনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে সরকারি অর্থ আত্মসাৎপূর্বক অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ অনুসন্ধানকালে তাঁদের নামে এই হিসাবগুলোর তথ্য পাওয়া যায়। হিসাবগুলোয় বিপুল অর্থ জমা আছে। বিষয়টি অস্বাভাবিক ও সন্দেহজনক।

যেকোনো সময় এই টাকা উত্তোলন করে বিদেশে পাচার/গোপন করার সম্ভাবনা রয়েছে বলে অনুসন্ধানকালে স্পষ্ট হয়েছে। সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে আটটি হিসাবে বর্তমানে স্থিতিকৃত ৮১ লাখ ২৮ হাজার ৩৬৭ টাকা মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২-এর ১৪ ধারা অনুযায়ী অবরুদ্ধ করা প্রয়োজন। একই সঙ্গে শাহাব উদ্দিনের নামে থাকা উত্তরার পাঁচ কাঠা জমি অন্যত্র হস্তান্তর হওয়া রোধে জব্দের আদেশ হওয়া আবশ্যক।

