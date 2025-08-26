ডাকসু নির্বাচনে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য টাস্কফোর্স গঠন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের আচরণবিধি-সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য সাত সদস্যবিশিষ্ট ‘টাস্কফোর্স’ গঠন করা হয়েছে। ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের চিফ রিটার্নিং অফিসার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত হওয়া যায়।
টাস্কফোর্সে আহ্বায়ক করা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. গোলাম রব্বানীকে। অন্য সদস্যরা হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাংকিং অ্যান্ড ইনস্যুরেন্স বিভাগের অধ্যাপক ড. শহীদুল ইসলাম (শহীদুল জাহীদ), শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক শারমীন কবীর, মনোবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক সৈয়দ তানভীর রহমান, সহকারী প্রক্টর ড. মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, জাহাঙ্গীর আলম ও রেজাউল করিম সোহাগ।
ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের আচরণবিধি-সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য সাত সদস্যবিশিষ্ট ‘টাস্কফোর্স’ গঠন করা হয়েছে। ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের চিফ রিটার্নিং অফিসার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত হওয়া যায়।
টাস্কফোর্সে আহ্বায়ক করা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. গোলাম রব্বানীকে। অন্য সদস্যরা হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাংকিং অ্যান্ড ইনস্যুরেন্স বিভাগের অধ্যাপক ড. শহীদুল ইসলাম (শহীদুল জাহীদ), শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক শারমীন কবীর, মনোবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক সৈয়দ তানভীর রহমান, সহকারী প্রক্টর ড. মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, জাহাঙ্গীর আলম ও রেজাউল করিম সোহাগ।
ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের নামের আগে প্রকৌশলী লিখতে না দেওয়াসহ তিন দাবিতে রাজধানীর শাহবাগে সড়ক অবরোধ করে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়সহ (বুয়েট) একাধিক বেসরকারি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।২৬ মিনিট আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা থেকে জুলিয়াস সিজারের নাম প্রত্যাহার করা হয়েছে। নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের সঙ্গে সম্পৃক্ততা ও শিক্ষার্থী নির্যাতনের সঙ্গে সম্পৃক্ততার প্রমাণের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।৩৪ মিনিট আগে
গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে ঢাকা-রংপুর মহাসড়কে ট্রাকের ধাক্কায় অটোভ্যানের দুই যাত্রী নিহত হয়েছেন। এ সময় আরও দুই যাত্রী আহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) রাতে উপজেলা শহরের পান্তাপাড়া উচ্চবিদ্যালয় গেটের সামনে ঢাকা-রংপুর মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।৪৪ মিনিট আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে বুথ ছাড়া পুরো কেন্দ্র সিসিটিভির আওতায় থাকবে বলে জানিয়েছেন চিফ রিটার্নিং কর্মকর্তা ও উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন। আজ মঙ্গলবার নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনের কনফারেন্স কক্ষে নির্বাচনকে ঘিরে কঠোর নিরাপত্তা নিশ্চিতে৪৪ মিনিট আগে