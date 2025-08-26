Ajker Patrika
ডাকসু নির্বাচনে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য টাস্কফোর্স গঠন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৫, ২৩: ২২
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ভবন। ফাইল ছবি
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ভবন। ফাইল ছবি

ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের আচরণবিধি-সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য সাত সদস্যবিশিষ্ট ‘টাস্কফোর্স’ গঠন করা হয়েছে। ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের চিফ রিটার্নিং অফিসার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত হওয়া যায়।

টাস্কফোর্সে আহ্বায়ক করা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. গোলাম রব্বানীকে। অন্য সদস্যরা হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাংকিং অ্যান্ড ইনস্যুরেন্স বিভাগের অধ্যাপক ড. শহীদুল ইসলাম (শহীদুল জাহীদ), শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক শারমীন কবীর, মনোবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক সৈয়দ তানভীর রহমান, সহকারী প্রক্টর ড. মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, জাহাঙ্গীর আলম ও রেজাউল করিম সোহাগ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ঢাকা জেলাঢাকা বিভাগঅভিযোগনির্বাচনঢাকা
