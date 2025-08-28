জুলাইয়ে ২৯৬টি ভুয়া তথ্য শনাক্ত, ২২০টিই রাজনৈতিক

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
চলতি বছরের গত জুলাই মাসে মোট ২৯৬টি ভুয়া তথ্য শনাক্ত করেছে গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ (সিজিএস)। প্রতিষ্ঠানটি বলছে, বিষয়ভিত্তিক ভুয়া তথ্যের ঘটনার মধ্যে ২২০টি ছিল রাজনীতিবিষয়ক। আজ বৃহস্পতিবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।
সিজিএসের প্রেসিডেন্ট জিল্লুর রহমান বলেছেন, জুলাই অভ্যুত্থানের পর থেকে দেশে রাজনৈতিক বিষয়ে ভুয়া তথ্য ছড়ানোর প্রবণতা বহুগুণে বেড়েছে, এটি ভবিষ্যৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিনির্মাণের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াবে।
সিজিএসের প্রতিবেদনে বলা হয়, চলতি বছরের জুলাই মাসে মোট ২৯৬টি ভুয়া তথ্যের মধ্যে ২২০টি ছিল রাজনীতিবিষয়ক। এ ছাড়াও, জুলাইয়ে শনাক্ত করা অন্যান্য ভুয়া তথ্যের মধ্যে অনলাইন হোক্স ছিল ২৮ টি, বিনোদন-সংক্রান্ত বিভ্রান্তিমূলক তথ্য ২১ টি, ধর্মবিষয়ক ১৩ টি, অর্থনীতিবিষয়ক ৬ টি, কূটনৈতিক বিষয়ে ৫টি এবং পরিবেশ-সংক্রান্ত ৩টি ভুয়া তথ্য ছিল।
এর আগে জুন মাসে মোট ৩২৪টি যাচাই করা মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর তথ্য শনাক্ত করেছিল সিজিএস। তবে ওই মাসেও অধিকাংশ ভুয়া তথ্য ছিল রাজনীতিবিষয়ক, ২৫৩ টি। তুলনামূলক বিবেচনায়, জুন মাসের চেয়ে জুলাইয়ে ভুয়া তথ্য কম ছড়িয়েছে বলে জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।
প্রতিটি মিথ্যা তথ্যের ভুক্তভোগীদেরও শনাক্ত করা হয়েছে জানিয়ে সিজিএসের প্রতিবেদনে বলা হয়, সে অনুযায়ী জুলাই মাসে ৬৬টি ভুয়া তথ্যের মূল ভুক্তভোগী বা টার্গেট ছিল দেশীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে রাজনৈতিক দল (৬৫ টি)। এ ছাড়াও ভুয়া তথ্যের লক্ষ্য ছিল আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ৪১, সেলিব্রিটি ২৩, ধর্ম ১২, সরকারি প্রতিষ্ঠান ১৩, অন্তর্বর্তী সরকার ১০, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ৩ এবং ধর্মীয় ব্যক্তি ২টি।
প্রতিবেদন বলা হয়, ভুয়া তথ্য ছড়ানোর প্রধান মাধ্যম হিসেবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহৃত হচ্ছে। ২৯৬টি ঘটনার মধ্যে ২৮৯টি ঘটেছে ফেসবুক, ইউটিউব, টিকটক, থ্রেডস এবং এক্সের (টুইটার) মতো প্ল্যাটফর্ম থেকে। বাকি ৭টি ভুয়া তথ্য অনলাইন নিউজপোর্টালে ছড়ানো হয়েছে।
সিজিএসের প্রেসিডেন্ট জিল্লুর রহমান বলেন, গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে সিজিএস আগে থেকেই ভুয়া তথ্য প্রতিরোধে কাজ করে আসছে এবং সামনের দিনগুলোতেও কাজ করবে। তবে এ বিষয়ে সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলোকে ঐক্যবদ্ধ ও আলাদাভাবে কাজ করতে হবে।
চলতি বছরের গত জুলাই মাসে মোট ২৯৬টি ভুয়া তথ্য শনাক্ত করেছে গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ (সিজিএস)। প্রতিষ্ঠানটি বলছে, বিষয়ভিত্তিক ভুয়া তথ্যের ঘটনার মধ্যে ২২০টি ছিল রাজনীতিবিষয়ক। আজ বৃহস্পতিবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।
সিজিএসের প্রেসিডেন্ট জিল্লুর রহমান বলেছেন, জুলাই অভ্যুত্থানের পর থেকে দেশে রাজনৈতিক বিষয়ে ভুয়া তথ্য ছড়ানোর প্রবণতা বহুগুণে বেড়েছে, এটি ভবিষ্যৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিনির্মাণের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াবে।
সিজিএসের প্রতিবেদনে বলা হয়, চলতি বছরের জুলাই মাসে মোট ২৯৬টি ভুয়া তথ্যের মধ্যে ২২০টি ছিল রাজনীতিবিষয়ক। এ ছাড়াও, জুলাইয়ে শনাক্ত করা অন্যান্য ভুয়া তথ্যের মধ্যে অনলাইন হোক্স ছিল ২৮ টি, বিনোদন-সংক্রান্ত বিভ্রান্তিমূলক তথ্য ২১ টি, ধর্মবিষয়ক ১৩ টি, অর্থনীতিবিষয়ক ৬ টি, কূটনৈতিক বিষয়ে ৫টি এবং পরিবেশ-সংক্রান্ত ৩টি ভুয়া তথ্য ছিল।
এর আগে জুন মাসে মোট ৩২৪টি যাচাই করা মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর তথ্য শনাক্ত করেছিল সিজিএস। তবে ওই মাসেও অধিকাংশ ভুয়া তথ্য ছিল রাজনীতিবিষয়ক, ২৫৩ টি। তুলনামূলক বিবেচনায়, জুন মাসের চেয়ে জুলাইয়ে ভুয়া তথ্য কম ছড়িয়েছে বলে জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।
প্রতিটি মিথ্যা তথ্যের ভুক্তভোগীদেরও শনাক্ত করা হয়েছে জানিয়ে সিজিএসের প্রতিবেদনে বলা হয়, সে অনুযায়ী জুলাই মাসে ৬৬টি ভুয়া তথ্যের মূল ভুক্তভোগী বা টার্গেট ছিল দেশীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে রাজনৈতিক দল (৬৫ টি)। এ ছাড়াও ভুয়া তথ্যের লক্ষ্য ছিল আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ৪১, সেলিব্রিটি ২৩, ধর্ম ১২, সরকারি প্রতিষ্ঠান ১৩, অন্তর্বর্তী সরকার ১০, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ৩ এবং ধর্মীয় ব্যক্তি ২টি।
প্রতিবেদন বলা হয়, ভুয়া তথ্য ছড়ানোর প্রধান মাধ্যম হিসেবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহৃত হচ্ছে। ২৯৬টি ঘটনার মধ্যে ২৮৯টি ঘটেছে ফেসবুক, ইউটিউব, টিকটক, থ্রেডস এবং এক্সের (টুইটার) মতো প্ল্যাটফর্ম থেকে। বাকি ৭টি ভুয়া তথ্য অনলাইন নিউজপোর্টালে ছড়ানো হয়েছে।
সিজিএসের প্রেসিডেন্ট জিল্লুর রহমান বলেন, গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে সিজিএস আগে থেকেই ভুয়া তথ্য প্রতিরোধে কাজ করে আসছে এবং সামনের দিনগুলোতেও কাজ করবে। তবে এ বিষয়ে সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলোকে ঐক্যবদ্ধ ও আলাদাভাবে কাজ করতে হবে।
সিলেটে সাদাপাথর লুট-কাণ্ডে জামায়াতে ইসলামীর নেতাদের পরিকল্পিতভাবে জড়ানো হয়েছে বলে দাবি করেছেন দলের কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরা সদস্য হাবিবুর রহমান। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে সিলেট মহানগর জামায়াত আয়োজিত মিছিলের আগে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে হাবিবুর এ দাবি করেন। পাথর লুট ঘিরে জামায়াত নেতাদের নিয়ে৩ মিনিট আগে
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ঢাকা জেলার পুলিশ সুপার মো. আনিসুজ্জামানের প্রোফাইল পিকচার ক্লোন করে চাঁদাবাজির অভিযোগে তিন যুবককে গ্রেপ্তার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।১৫ মিনিট আগে
মাদারীপুরে আদালত প্রাঙ্গণে রানা ব্যাপারী (৩০) নামের যুবককে মারধর করেছেন লোকজন। পরে তাঁকে পুলিশের হাতে দেওয়া হয়। আজ বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) দুপুরে মাদারীপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের নিচতলায় এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।১৭ মিনিট আগে
ঢাকার যানজট কমাতে হাইকোর্ট মোড় থেকে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত ২২টি মোড়ে দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি ট্রাফিক সিগন্যাল বাতি বসানোর উদ্যোগ নিয়েছে ডিটিসিএ। এর মধ্যে ৭টি মোড়ে সিগন্যাল স্থাপন শেষ হয়েছে। এসব সিগন্যাল ঠিকভাবে কাজ করছে কিনা তা যাচাই করতে আগামী ৩০ আগস্ট থেকে দুই সপ্তাহের পরীক্ষামূলক কার্যক্রম শুরু হবে।২৩ মিনিট আগে