মহাখালীতে সাততলা বস্তিতে আগুন, ৫ ইউনিটের চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর মহাখালীতে সাততলা বস্তিতে আগুন লেগেছে। এক বিজ্ঞপ্তিতে ফায়ার সার্ভিস জানায়, আজ বুধবার বেলা ২টা ৩৭ মিনিটে ওই বস্তিতে আগুন লাগার খবর পান ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা।
বিকেল তিনটার দিকে এই তথ্য নিশ্চিত করেন ফায়ার সার্ভিস সদর দপ্তরের মিডিয়া সেলের কর্মকর্তা আনোয়ারুল ইসলাম দোলন।
তিনি বলেন, দুপুর ২টা ৩৭ মিনিটে মহাখালীর সাততলা বস্তিতে অগ্নিকাণ্ডের খবর পায় ফায়ার সার্ভিস। খবর পেয়ে বিকেল ৩টায় তেজগাঁও ফায়ার স্টেশনের ৩টি ও কুর্মিটোলা ফায়ার স্টেশনের ২টিসহ মোট ৫টি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং আগুন নেভানোর কাজ শুরু করেছে। বিকেল ৩টা ১৮ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ফায়ার সার্ভিস।
কীভাবে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে এবং হতাহতের বিষয়ে প্রাথমিকভাবে কিছু জানাতে পারেননি তিনি।
