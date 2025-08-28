৬ দিনেও সেই চার লাশের খোঁজে আসেনি কেউ

কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) প্রতিনিধি
বুড়িগঙ্গা নদী থেকে একে অন্যের হাত বাঁধা অবস্থায় উদ্ধার তরুণ-তরুণীসহ চারটি লাশ হাসপাতালের মর্গে পড়ে রয়েছে। ছয় দিনেও লাশগুলোর পরিচয় শনাক্ত হয়নি। আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পুলিশ ও হাসপাতাল কর্মী এ তথ্য জানান।
জানা গেছে, ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদী থেকে গত শনিবার অজ্ঞাতনামা তরুণ (৩৫) ও তরুণীর (২৬) লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। এদিন সন্ধ্যা ৭টার দিকে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ ফোন পেয়ে কেরানীগঞ্জ মডেল থানাধীন বরিশুরঘাট এলাকা বরাবর মাঝনদী থেকে একে অপরের হাত বাঁধা ওই দুজনের ভাসমান লাশ উদ্ধার করে নৌ পুলিশ। একই দিনে পৃথক আরেকটি ঘটনায় এক নারী ও এক ছেলেশিশুর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। রাজধানীর স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে লাশগুলো পাঠানো হয়।
স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গের সহকারী শ্যামল লাল বলেন, ‘ছয় দিনেও লাশগুলোর খোঁজে কেউ আসেনি। পিবিআই ও সিআইডির ফরেনসিক দল আঙুলের ছাপ সংগ্রহ করে পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা করলেও শুনেছি, এখনো কোনো পরিচয় মেলেনি। লাশ পানিতে পচে গলে যাওয়ায় সম্ভবত আঙুলের ছাপ নষ্ট হয়ে গেছে।’
শ্যামল লাল আরও বলেন, ‘মর্গের রেফ্রিজারেটর নষ্ট থাকায় লাশগুলো পচতে শুরু করছে। সাধারণত ৩-৪ দিনেই আমরা লাশ আঞ্জুমান মুফিদুলে দাফনের জন্য দিয়ে দেই, তবে পুলিশের অনুরোধে লাশগুলো এখন পর্যন্ত মর্গেই রয়েছে।’
এ বিষয়ে জানতে চাইলে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (কেরানীগঞ্জ সার্কেল) জাহাঙ্গীর আলম বলেন, ‘দেশের সব থানায় লাশ চারটির পরিচয় শনাক্তের জন্য বেতারবার্তা পাঠানো হয়েছে। তবে এখনো কোনো থানা থেকে কোনো ধরনের রেসপন্স আসেনি। এমনকি মর্গেও কোনো স্বজন লাশ শনাক্তের জন্য আসেনি। এ ছাড়া পিবিআই ও সিআইডির ফরেনসিক দল যে আঙুলের ছাপ সংগ্রহ করেছে, তার থেকেও কোনো তথ্য মেলেনি। এরপরও আমরা বিভিন্ন মামলা ও হারানো জিডি অ্যানালাইসিস করে পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা করছি।’
বুড়িগঙ্গা নদী থেকে একে অন্যের হাত বাঁধা অবস্থায় উদ্ধার তরুণ-তরুণীসহ চারটি লাশ হাসপাতালের মর্গে পড়ে রয়েছে। ছয় দিনেও লাশগুলোর পরিচয় শনাক্ত হয়নি। আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পুলিশ ও হাসপাতাল কর্মী এ তথ্য জানান।
জানা গেছে, ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদী থেকে গত শনিবার অজ্ঞাতনামা তরুণ (৩৫) ও তরুণীর (২৬) লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। এদিন সন্ধ্যা ৭টার দিকে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ ফোন পেয়ে কেরানীগঞ্জ মডেল থানাধীন বরিশুরঘাট এলাকা বরাবর মাঝনদী থেকে একে অপরের হাত বাঁধা ওই দুজনের ভাসমান লাশ উদ্ধার করে নৌ পুলিশ। একই দিনে পৃথক আরেকটি ঘটনায় এক নারী ও এক ছেলেশিশুর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। রাজধানীর স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে লাশগুলো পাঠানো হয়।
স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গের সহকারী শ্যামল লাল বলেন, ‘ছয় দিনেও লাশগুলোর খোঁজে কেউ আসেনি। পিবিআই ও সিআইডির ফরেনসিক দল আঙুলের ছাপ সংগ্রহ করে পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা করলেও শুনেছি, এখনো কোনো পরিচয় মেলেনি। লাশ পানিতে পচে গলে যাওয়ায় সম্ভবত আঙুলের ছাপ নষ্ট হয়ে গেছে।’
শ্যামল লাল আরও বলেন, ‘মর্গের রেফ্রিজারেটর নষ্ট থাকায় লাশগুলো পচতে শুরু করছে। সাধারণত ৩-৪ দিনেই আমরা লাশ আঞ্জুমান মুফিদুলে দাফনের জন্য দিয়ে দেই, তবে পুলিশের অনুরোধে লাশগুলো এখন পর্যন্ত মর্গেই রয়েছে।’
এ বিষয়ে জানতে চাইলে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (কেরানীগঞ্জ সার্কেল) জাহাঙ্গীর আলম বলেন, ‘দেশের সব থানায় লাশ চারটির পরিচয় শনাক্তের জন্য বেতারবার্তা পাঠানো হয়েছে। তবে এখনো কোনো থানা থেকে কোনো ধরনের রেসপন্স আসেনি। এমনকি মর্গেও কোনো স্বজন লাশ শনাক্তের জন্য আসেনি। এ ছাড়া পিবিআই ও সিআইডির ফরেনসিক দল যে আঙুলের ছাপ সংগ্রহ করেছে, তার থেকেও কোনো তথ্য মেলেনি। এরপরও আমরা বিভিন্ন মামলা ও হারানো জিডি অ্যানালাইসিস করে পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা করছি।’
নারায়ণগঞ্জ শহরের ১০০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল (ভিক্টোরিয়া) হাসপাতালে রোগী ওঠার আগমুহূর্তে অ্যাম্বুলেন্সে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে অ্যাম্বুলেন্সের চালক ও একজন সদস্য দগ্ধ হন। আজ বৃহস্পতিবার রাত সোয়া ৮টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।২৯ মিনিট আগে
গাজীপুরের শ্রীপুরে রাজেন্দ্রপুর রেলস্টেশন এলাকায় ঢাকা থেকে ছেড়ে যাওয়া একটি ট্রেনের বগি লাইনচ্যুত হয়েছে। এতে ময়মনসিংহের সঙ্গে ঢাকার রেল যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) রাতে এ তথ্য জানান জয়দেবপুর রেলওয়ে স্টেশনের মাস্টার মাহমুদুল হাসান।৩২ মিনিট আগে
শেরপুরে সৈয়দ আলী ওরফে চিকু মিয়া (৬৫) নামের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাত বছর বয়সী কন্যাশিশুকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় আজ বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) বিকেলে সদর থানায় ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে ধর্ষণচেষ্টার লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন ভুক্তভোগী শিশুর বাবা।৪৩ মিনিট আগে
শ্রীপুরে গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) হাতে আটক শীর্ষ সন্ত্রাসী মো. সুমন মিয়াকে (৩২) ছিনিয়ে নিয়েছে দুর্বৃত্তরা। হামলায় পুলিশের তিন সদস্য আহত হয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, ছিনিয়ে নেওয়া আসামির বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে একাধিক মামলা রয়েছে।৪৪ মিনিট আগে