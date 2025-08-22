সিরাজদিখানে নৌকাবাইচ দেখতে গিয়ে ট্রলারের নিচে পড়ে শিশুর মৃত্যু

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে নৌকাবাইচ দেখতে গিয়ে ট্রলারের নিচে পড়ে নিখোঁজ এক শিশুর লাশ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল। তার নাম রিফাত (১২)। নিখোঁজের পর দিন আজ শুক্রবার দুপুর ১২টার দিকে উপজেলার শেখরনগর ইউনিয়নের ইছামতী নদী থেকে শিশুটির লাশ উদ্ধার করা হয়।
এর আগে গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে রিফাত নৌকাবাইচ দেখতে গিয়ে নদীতে সাঁতরে একটি ডিঙি নৌকায় উঠতে গেলে বিপরীত দিক থেকে আসা ট্রলারের নিচে পড়ে নিখোঁজ হয়।
রিফাত রাজানগর ইউনিয়নের কাজল মিয়ার ছেলে এবং তেঘরিয়া সনটেক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র ছিল।
শ্রীনগর ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার দেওয়ান আজাদ হোসেন বলেন, নদীতে তেমন স্রোত না থাকায় আমরা ধারণা করেছিলাম শিশুটির লাশ দূরে যায়নি। বেলা ১১টার দিকে ডুবুরি দল উদ্ধার অভিযান শুরু করে এবং এক ঘণ্টার মধ্যে দুপুর ১২টার দিকে তার লাশ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়।
সিরাজদিখান থানার শেখরনগর তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ মো. তাজুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘প্রতিবছর এই দিনে ইছামতী নদীতে নৌকাবাইচ অনুষ্ঠিত হয়। এ বাইচ দেখতে আশপাশের বিভিন্ন এলাকা থেকে হাজারো মানুষের ঢল নামে। এ সময় অনেকেই ছোট নৌকা নিয়ে নদীতে ঘুরছিলেন। রিফাতও সাঁতরে একটি নৌকায় উঠতে গিয়ে ট্রলারের নিচে পড়ে যায়। আজ (শুক্রবার) ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরিরা শিশুটির লাশ উদ্ধার করে।’
