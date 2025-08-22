Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

সিরাজদিখানে নৌকাবাইচ দেখতে গিয়ে ট্রলারের নিচে পড়ে শিশুর মৃত্যু

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
ট্রলারের নিচে পড়ে মারা যাওয়া শিশু রিফাত। ছবি: সংগৃহীত
ট্রলারের নিচে পড়ে মারা যাওয়া শিশু রিফাত। ছবি: সংগৃহীত

মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে নৌকাবাইচ দেখতে গিয়ে ট্রলারের নিচে পড়ে নিখোঁজ এক শিশুর লাশ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল। তার নাম রিফাত (১২)। নিখোঁজের পর দিন আজ শুক্রবার দুপুর ১২টার দিকে উপজেলার শেখরনগর ইউনিয়নের ইছামতী নদী থেকে শিশুটির লাশ উদ্ধার করা হয়।

এর আগে গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে রিফাত নৌকাবাইচ দেখতে গিয়ে নদীতে সাঁতরে একটি ডিঙি নৌকায় উঠতে গেলে বিপরীত দিক থেকে আসা ট্রলারের নিচে পড়ে নিখোঁজ হয়।

রিফাত রাজানগর ইউনিয়নের কাজল মিয়ার ছেলে এবং তেঘরিয়া সনটেক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র ছিল।

শ্রীনগর ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার দেওয়ান আজাদ হোসেন বলেন, নদীতে তেমন স্রোত না থাকায় আমরা ধারণা করেছিলাম শিশুটির লাশ দূরে যায়নি। বেলা ১১টার দিকে ডুবুরি দল উদ্ধার অভিযান শুরু করে এবং এক ঘণ্টার মধ্যে দুপুর ১২টার দিকে তার লাশ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়।

সিরাজদিখান থানার শেখরনগর তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ মো. তাজুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘প্রতিবছর এই দিনে ইছামতী নদীতে নৌকাবাইচ অনুষ্ঠিত হয়। এ বাইচ দেখতে আশপাশের বিভিন্ন এলাকা থেকে হাজারো মানুষের ঢল নামে। এ সময় অনেকেই ছোট নৌকা নিয়ে নদীতে ঘুরছিলেন। রিফাতও সাঁতরে একটি নৌকায় উঠতে গিয়ে ট্রলারের নিচে পড়ে যায়। আজ (শুক্রবার) ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরিরা শিশুটির লাশ উদ্ধার করে।’

বিষয়:

মুন্সিগঞ্জমৃত্যুঢাকা বিভাগসিরাজদিখানজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের নতুন বেতন নির্ধারণে কমিটি

চাকরির নামে মিরপুর-শেওড়াপাড়ায় বাসায় ডেকে নারীর সঙ্গে ভিডিও ধারণের পর টাকা হাতিয়ে নিত ‘হানি ট্র্যাপ’ চক্র

দুস্থদের ৩৪ লাখ টাকা নিয়ে লাপাত্তা মোহনগঞ্জ সমাজসেবা কর্মকর্তা

সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের খোঁজ মিলছে না

৫ দুর্বল ব্যাংক একীভূতকরণে অর্থায়ন নিয়ে শঙ্কা

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

পুলিশের হাতে দেওয়ার রাতেই থানা-হাজতে স্কুলের অফিস সহকারীর ‘আত্মহত্যা’

পুলিশের হাতে দেওয়ার রাতেই থানা-হাজতে স্কুলের অফিস সহকারীর ‘আত্মহত্যা’

সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের খোঁজ মিলছে না

সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের খোঁজ মিলছে না

ফিলিস্তিনের কান্না: আরব বিশ্ব ও জাতিসংঘের ভূমিকা

ফিলিস্তিনের কান্না: আরব বিশ্ব ও জাতিসংঘের ভূমিকা

দনবাস চান পুতিন—ন্যাটো তো নয়ই, পশ্চিমা সেনাও থাকবে না ইউক্রেনে

দনবাস চান পুতিন—ন্যাটো তো নয়ই, পশ্চিমা সেনাও থাকবে না ইউক্রেনে

তথ্য যাচাইয়ের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করবেন—ইউটিউব চ্যানেলে সিইসির বার্তা

তথ্য যাচাইয়ের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করবেন—ইউটিউব চ্যানেলে সিইসির বার্তা

সম্পর্কিত

চাঁদাবাজমুক্ত দেশ গড়তে পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনের বিকল্প নেই: মুজিবুর রহমান

চাঁদাবাজমুক্ত দেশ গড়তে পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনের বিকল্প নেই: মুজিবুর রহমান

ভোরে হোটেল, দুপুরে কলেজ: বাবার হাত ধরেই ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন বুনছেন নাসরিন

ভোরে হোটেল, দুপুরে কলেজ: বাবার হাত ধরেই ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন বুনছেন নাসরিন

থানার ৩০০ গজ দূরে ফোনের দোকানে চুরি, কোটি টাকার পণ্য লুট

থানার ৩০০ গজ দূরে ফোনের দোকানে চুরি, কোটি টাকার পণ্য লুট

স্টারলিংকের ফ্রি ইন্টারনেট ও আরও যা অঙ্গীকার করলেন জিএস প্রার্থী বাকের

স্টারলিংকের ফ্রি ইন্টারনেট ও আরও যা অঙ্গীকার করলেন জিএস প্রার্থী বাকের