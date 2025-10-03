Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

রায়পুরা ম্যারাথন: দেশ-বিদেশের ৭০০ দৌড়বিদের অংশগ্রহণে প্রতিযোগিতা শুরু

রায়পুরা (নরসিংদী) প্রতিনিধি 
আজ ভোর ৫টায় রায়পুরা উপজেলা চত্বরে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে ম্যারাথন প্রতিযোগিতা শুরু হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ ভোর ৫টায় রায়পুরা উপজেলা চত্বরে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে ম্যারাথন প্রতিযোগিতা শুরু হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

‘রান ফর বাংলাদেশ, রান ফর হেলথ’ স্লোগান সামনে রেখে নরসিংদীর রায়পুরায় আবারও শুরু হলো আন্তর্জাতিক মানের ‘রায়পুরা ম্যারাথন’ প্রতিযোগিতা। দেশ-বিদেশের সাত শতাধিক দৌড়বিদের অংশগ্রহণে এই বৃহৎ আয়োজন শুরু হয়েছে। আজ শুক্রবার (৩ অক্টোবর) ভোর ৫টায় উপজেলা চত্বরে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে ম্যারাথন প্রতিযোগিতা শুরু হয়।

ম্যারাথনটি রায়পুরা উপজেলা প্রশাসন ও রায়পুরা রানার্স কমিউনিটির যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

আয়োজক কমিটির প্রধান সবুজ শিকদার জানান, বাংলাদেশের বুকে রায়পুরাকে ব্র্যান্ডিং করতেই এই বৃহৎ আয়োজন। প্রতিযোগিতায় মোট চারটি ক্যাটাগরিতে শিশু থেকে বৃদ্ধ—সব বয়সের ৭০০ জনেরও বেশি নারী-পুরুষ অংশ নিচ্ছেন। এর মধ্যে ৪২ কিলোমিটার (ফুল ম্যারাথন): ১৮০ জন, ২১ কিলোমিটার (হাফ ম্যারাথন): ১৮৫ জন, ১০ কিলোমিটার: ৩৫০ জন নারী-পুরুষ, ৫০০ মিটার: ৩০ জন শিশু প্রতিযোগী রয়েছে।

দৌড়বিদেরা নরসিংদী-রায়পুরা আঞ্চলিক সড়কে গ্রামের মেঠো পথ ধরে হালকা কুয়াশায় আর সুন্দর গ্রামীণ প্রকৃতির মাঝে দৌড় শুরু করেন। আয়োজন ঘিরে সড়কজুড়ে ব্যাপক দর্শক ছিল চোখে পড়ার মতো। ভোর ৪টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত এই আন্তজেলা সড়কের নির্ধারিত এলাকায় যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়।

উপজেলা চত্বরে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রায়পুরা ম্যারাথনের স্পনসর ওয়াটসন গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার আশরাফ উদ্দিন বকুল, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাসুদ রানা, রায়পুরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আদিল মাহমুদ, রায়পুরা রানার্স কমিউনিটির পরিচালক সবুজ শিকদার, রায়পুরা প্রেসক্লাবের সভাপতি মো. ফরিদ উদ্দিন প্রমুখ।

আজ ভোর ৫টায় রায়পুরা উপজেলা চত্বরে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে ম্যারাথন প্রতিযোগিতা শুরু হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ ভোর ৫টায় রায়পুরা উপজেলা চত্বরে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে ম্যারাথন প্রতিযোগিতা শুরু হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

অতিথিরা উদ্বোধনী বক্তব্যে বলেন, ‘এই আয়োজন শুধু রায়পুরা নয়, পুরো বাংলাদেশের জন্যই এক গর্বের বিষয়। আন্তর্জাতিক মানের প্রতিযোগিতার মাধ্যমে রায়পুরা বিশ্বদরবারে নিজের অবস্থানকে আরও শক্ত করবে।’

ম্যারাথন ঘিরে দুই শতাধিক স্বেচ্ছাসেবক এবং ৪২ জন পুলিশ, আনসার সদস্য, গ্রাম পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দেড় শতাধিক সদস্য সার্বিক নিরাপত্তায় নিয়োজিত রয়েছেন। এ ছাড়া একটি অ্যাম্বুলেন্সসহ মেডিকেল টিম চিকিৎসাসেবার জন্য প্রস্তুত রয়েছে।

আজ ভোর ৫টায় রায়পুরা উপজেলা চত্বরে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে ম্যারাথন প্রতিযোগিতা শুরু হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ ভোর ৫টায় রায়পুরা উপজেলা চত্বরে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে ম্যারাথন প্রতিযোগিতা শুরু হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

আজ বেলা ১১টা থেকে উপজেলা চত্বরে অংশগ্রহণকারী ও বিজয়ীদের মধ্যে ক্রেস্ট, মেডেল, সম্মাননা স্মারক ও সনদ বিতরণ করা হবে। এর আগের দিন বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

বিষয়:

নরসিংদীরায়পুরাপ্রতিযোগিতাম্যারাথন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

২০২৫ সালে বসবাসের জন্য সেরা ৫ দেশ

২০২৫ সালে বসবাসের জন্য সেরা ৫ দেশ

ট্রাম্পের পরিকল্পনা: গাজায় কি শান্তি আসবে

ট্রাম্পের পরিকল্পনা: গাজায় কি শান্তি আসবে

খুলনার ৬ আসন: বিএনপির মনোনয়ন-দৌড়ে যাঁরা

খুলনার ৬ আসন: বিএনপির মনোনয়ন-দৌড়ে যাঁরা

কুয়েতে সশস্ত্র বাহিনীর অস্ত্র মেরামত করতেন, সেই পরিচয়পত্র দেখিয়ে উত্তরায় চাঁদাবাজি

কুয়েতে সশস্ত্র বাহিনীর অস্ত্র মেরামত করতেন, সেই পরিচয়পত্র দেখিয়ে উত্তরায় চাঁদাবাজি

পদ্মা অয়েল কোম্পানি: সিবিএ নেতার তিন কোটির গাড়ি-বাড়ি ও ব্যবসা

পদ্মা অয়েল কোম্পানি: সিবিএ নেতার তিন কোটির গাড়ি-বাড়ি ও ব্যবসা

সম্পর্কিত

অভিযোগ পিআইওর বিরুদ্ধে: সরকারি বরাদ্দের অর্থ নয়ছয়

অভিযোগ পিআইওর বিরুদ্ধে: সরকারি বরাদ্দের অর্থ নয়ছয়

বিয়ের আগের রাতে গলায় ফাঁস দিলেন বর, দশমিনায় উৎসবের বাড়িতে শোকের ছায়া

বিয়ের আগের রাতে গলায় ফাঁস দিলেন বর, দশমিনায় উৎসবের বাড়িতে শোকের ছায়া

রায়পুরা ম্যারাথন: দেশ-বিদেশের ৭০০ দৌড়বিদের অংশগ্রহণে প্রতিযোগিতা শুরু

রায়পুরা ম্যারাথন: দেশ-বিদেশের ৭০০ দৌড়বিদের অংশগ্রহণে প্রতিযোগিতা শুরু

বেনাপোলে মোটর মেকানিক কিশোর অপহৃত: চোখ বাঁধা ছবি পাঠিয়ে মুক্তিপণ দাবি

বেনাপোলে মোটর মেকানিক কিশোর অপহৃত: চোখ বাঁধা ছবি পাঠিয়ে মুক্তিপণ দাবি