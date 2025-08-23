ঘুষ-কাণ্ডে জড়িত পটুয়াখালীর পিপি রুহুল আমিনের আইনজীবী সনদ স্থগিত

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঘুষ-কাণ্ডে জড়িত পটুয়াখালী জেলার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) মো. রুহুল আমিনের আইনজীবী সনদ স্থগিত করেছে বাংলাদেশ বার কাউন্সিল।
শনিবার (২৩ আগস্ট) বার কাউন্সিলের সচিব মোহাম্মদ কামাল হোসেন শিকদার স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব কথা বলা হয়েছে।
এতে বলা হয়, পটুয়াখালী জেলার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) মো. রুহুল আমিন কর্তৃক একজন বিজ্ঞ বিচারককে ঘুষ প্রদানের অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়ায় বার কাউন্সিল কর্তৃক তাঁর আইনজীবী সনদ স্থগিত করা হয়েছে।
এদিকে দুই শিশু গৃহপরিচারিকাকে অমানবিক অত্যাচার করায় বার কাউন্সিলের তালিকাভুক্ত আইনজীবী ওমর শোয়েবের সংশ্লিষ্টতার বিষয়ে তদন্তের জন্য বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের এক্সিকিউটিভ কমিটির চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। পরবর্তী কাউন্সিল সভায় তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য বলা হয়েছে।
শনিবার অ্যাটর্নি জেনারেল ও বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান মো. আসাদুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বার কাউন্সিলের জরুরি সভায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বার কাউন্সিল স্বপ্রণোদিত হয়ে ওই অভিযোগ দুটির বিষয়ে জরুরি সভায় মিলিত হয়।
সভায় উপস্থিত ছিলেন বার কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান জয়নুল আবেদীন, এক্সিকিউটিভ কমিটির চেয়ারম্যান মো. রুহুল কুদ্দুস (কাজল), ফাইন্যান্স কমিটির চেয়ারম্যান এ এস এম বদরুল আনোয়ার, হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড লিগ্যাল এইড কমিটির চেয়ারম্যান এ এম মাহবুব উদ্দিন খোকন, হাউস কমিটির চেয়ারম্যান মো. মহসিন মিয়া, লিগ্যাল এডুকেশন কমিটির চেয়ারম্যান আব্দুল্লাহ আল-মামুন, ল রিফর্ম কমিটির চেয়ারম্যান কাজী এনায়েত হোসেন, রোল অ্যান্ড পাবলিকেশন কমিটির চেয়ারম্যান মো. মাইনুল আহসান, রিলিফ কমিটির চেয়ারম্যান মো. শফিকুল ইসলাম, কমপ্লেইন্ট অ্যান্ড ভিজিলেন্স কমিটির চেয়ারম্যান মো. আব্দুল মতিন, বার কাউন্সিলের সদস্য শাহ মো. খসরুজ্জামান ও মো. নজরুল ইসলাম খান।
ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদী থেকে ভাসমান অবস্থায় অজ্ঞাতনামা তরুণ (৩৫) ও তরুণীর (২৬) লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার (২৩ আগস্ট) সন্ধ্যা ৭টার দিকে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ ফোন পেয়ে কেরানীগঞ্জ মডেল থানাধীন বরিশুর ঘাট এলাকা বরাবর মাঝনদী থেকে ওই দুজনের ভাসমান লাশ উদ্ধার করে নৌ পুলিশ।১২ মিনিট আগে
রাজধানীর মহাখালীতে একটি ওষুধের দোকানে পিস্তল ঠেকিয়ে চাঁদাবাজি করা জসিম উদ্দিনের সহযোগী ছিলেন একজন পাঠাও চালক। ওই পিস্তলটি এখন তাঁর কাছেই অস্ত্রটি রয়েছে বলে জানিয়েছে র্যাব। জসিমকে গ্রেপ্তারের পর আজকের পত্রিকাকে এসব তথ্য জানান র্যাবের অধিনায়ক লে. কর্নেল আশিকুর রহমান।২৭ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপজেলার কাঞ্চননগর ইউনিয়নের সাকর আলি তালুকদার বাড়ির চেইঙ্গার ব্রিজ এলাকায় ‘মব’ সৃষ্টি করে পিটিয়ে স্কুলছাত্রকে হত্যার ঘটনায় মামলা হয়েছে। ঘটনার পর আটক স্থানীয় দুই ব্যক্তিকে এ মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। তবে অভিযুক্ত শিক্ষক নাজিম উদ্দিন পলাতক রয়েছেন।১ ঘণ্টা আগে
গাজীপুরের টঙ্গীতে বিদ্যুতায়িত হয়ে নয়ন (৪৬) নামের এক নির্মাণশ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। আজ শনিবার দুপুরে টঙ্গীর বউবাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। টঙ্গী পূর্ব থানা-পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ ফরিদুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন।১ ঘণ্টা আগে