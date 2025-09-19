Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

বুয়েট শিক্ষার্থী সনি হত্যা মামলার দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি টগর গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সাবেকুন নাহার সনি। ফাইল ছবি।
সাবেকুন নাহার সনি। ফাইল ছবি।

২০০২ সালে বুয়েট শিক্ষার্থী সাবেকুন নাহার সনি হত্যা মামলার দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি মুশফিক উদ্দিন টগরকে (৫০) গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব। তাঁর কাছ থেকে একটি রিভলবার ও ১৫৬ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) লালবাগ থানার আজিমপুর এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন র‍্যাব-৩-এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফায়েজুল আরেফীন। এ বিষয়ে শুক্রবার র‍্যাব মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ সম্মেলন হবে।

২০০২ সালের ৮ জুন বুয়েট ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন কেমিকৌশল বিভাগের ১৯৯৯ ব্যাচের ছাত্রী সাবেকুন নাহার সনি। দরপত্রকে কেন্দ্র করে ওই সংঘর্ষে ছাত্রদলের তৎকালীন নেতা মোকাম্মেল হায়াত খান ও মুশফিক উদ্দিন টগর গ্রুপ মুখোমুখি হয়। ক্লাস শেষে হলে ফেরার পথে সংঘর্ষের মাঝখানে পড়ে নিহত হন সনি।

ঘটনার পর দেশব্যাপী বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। পরের বছর ২০০৩ সালের ২৯ জুন ঢাকার বিচারিক আদালত রায় ঘোষণা করে। রায়ে মুশফিক উদ্দিন টগর, মোকাম্মেল হায়াত খান ও নুরুল ইসলাম সাগরকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। এ ছাড়া পাঁচজনকে দেওয়া হয় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

পরে ২০০৬ সালের ১০ মার্চ উচ্চ আদালত মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তদের সাজা কমিয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন। একই সঙ্গে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্তদের মধ্যে দুজন খালাস পান। এ মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত ছয় আসামির মধ্যে চারজন কারাগারে রয়েছেন।

বিষয়:

শিক্ষার্থীবুয়েটঢাকা জেলার‍্যাবঢাকা বিভাগআসামিগ্রেপ্তারঢাকা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়ায় শীর্ষে ইউটিউব, কনটেন্ট তৈরিতে প্রাধান্য পাচ্ছে এআই প্রযুক্তি

যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়ায় শীর্ষে ইউটিউব, কনটেন্ট তৈরিতে প্রাধান্য পাচ্ছে এআই প্রযুক্তি

এমপিদের নতুন গাড়ি ও বাড়তি সুবিধার প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল পূর্ব তিমুর

এমপিদের নতুন গাড়ি ও বাড়তি সুবিধার প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল পূর্ব তিমুর

আক্রান্ত হলে পরস্পরকে রক্ষা করবে সৌদি আরব–পাকিস্তান, যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর

আক্রান্ত হলে পরস্পরকে রক্ষা করবে সৌদি আরব–পাকিস্তান, যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর

জনবিক্ষোভে নতুন নেপাল

জনবিক্ষোভে নতুন নেপাল

সংকটের মধ্যেও বসে আছে নতুন কেনা নয়টি ইঞ্জিন

সংকটের মধ্যেও বসে আছে নতুন কেনা নয়টি ইঞ্জিন

সম্পর্কিত

বুয়েট শিক্ষার্থী সনি হত্যা মামলার দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি টগর গ্রেপ্তার

বুয়েট শিক্ষার্থী সনি হত্যা মামলার দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি টগর গ্রেপ্তার

মেয়েকে হত্যা করে লাশ পুকুরে ফেলে দেন বাবা: আদালতে স্বীকারোক্তি

মেয়েকে হত্যা করে লাশ পুকুরে ফেলে দেন বাবা: আদালতে স্বীকারোক্তি

শাহজালাল বিমানবন্দরে আবার দায়িত্বে ফিরছে এপিবিএন

শাহজালাল বিমানবন্দরে আবার দায়িত্বে ফিরছে এপিবিএন

কাশিমপুর থানা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি গ্রেপ্তার

কাশিমপুর থানা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি গ্রেপ্তার