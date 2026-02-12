‘অনেক বছর পর’ ভোট দিতে নির্ধারিত সময়ের আগেই কেন্দ্রে ভোটারেরা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটকে কেন্দ্র করে আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৭টায় ভোটগ্রহণ শুরুর কথা থাকলেও নির্ধারিত সময়ের আগেই কেন্দ্রে হাজির হয়েছেন শতাধিক ভোটার। লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেছেন কেন্দ্র খোলার।
ঢাকা-১৭ সংসদীয় আসনের পশ্চিম ভাষানটেক এলাকায় বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা উচ্চ বিদ্যালয় ও পশ্চিম ভাষানটেক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে এমন চিত্র দেখা যায়। কেন্দ্র দুটি পাশাপাশি ভবনেই।
এই নির্বাচনে ২৯৮টি আসনে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হচ্ছে আজ। এর মধ্যে ঢাকা-১৭ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ১২ জন প্রার্থী। আসনটিতে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপির চেয়ারম্যান ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী তারেক রহমান ও জামায়াতে ইসলামীর দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থী এস এম খালিদুজ্জামান।
আসনটির একপ্রান্তে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা উচ্চ বিদ্যালয় ও পশ্চিম ভাষানটেক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভোটকেন্দ্র। কেন্দ্র দুটিতে নির্বাচনী দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরা জানান, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে ৩ হাজার ১৯০ জন ভোটার। আর পশ্চিম ভাষানটেক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ৩ হাজার ১৫১ জন ভোটার। কেন্দ্র দুটিতে সবাই নারী ভোটার।
সরেজমিনে দেখা যায়, উচ্চ বিদ্যালয়টির পাঁচ তলা ভবনের দুতলায় ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে। আর প্রাথমিক বিদ্যালয়টির নিচতলা ও দুতলায় ভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
ভোট দিতে আসা নুরুনাহার বেগম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আগে আগে ভোট দিয়ে চলে যাব। অনেক বছর ধরে ভোট দিতে পারিনি।’ মালেকা বেগম বলেন, ‘বাসায় কাজ করি। ভোট দিয়ে কাজে যাব, তাই সকালেই ভোট দিতে আসলাম। ভালো লাগছে।’
নির্বাচন কমিশনের তথ্য মতে, ঢাকা-১৭ আসনে মোট ৩ লাখ ২৭ হাজার ৮৯৮ জন ভোটার রয়েছে। এর মধ্যে পুরুষ ১ লাখ ৭০ হাজার ১১৬ জন, নারী ১ লাখ ৫৭ হাজার ৭৭৪ জন ভোটার ও হিজড়া ভোটার ৮ জন। আসনটির ১২৪টি কেন্দ্রে আজ ভোটাররা ভোট দিচ্ছেন।
শীতের সকালে উৎসবের আমেজে আগেভাগেই ভোটকেন্দ্রের সামনে লাইন দিয়েছেন ভোটারেরা। আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৭টায় ভোট শুরুর অনেক আগে থেকেই চট্টগ্রাম মহানগরীর বিভিন্ন কেন্দ্রে দীর্ঘ লাইন দেখা যায়। চট্টগ্রাম নগরের কোতোয়ালি আসনের বিভিন্ন কেন্দ্র ঘুরে দেখা গেছে, ফজর নামাজ শেষের পরপরই বিএনপি...১৫ মিনিট আগে
বাগেরহাটে ভোটারদের মাঝে টাকা বিতরণের অভিযোগে বিএনপি ও জামায়াতের নেতাকর্মীদের মাঝে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) রাত দশটার দিকে সদর উপজেলার বারুইপাড়া এলাকায় ওই ঘটনা ঘটে। এতে উভয় দলের অন্তত ৮ জন আহত হয়েছেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।৬ ঘণ্টা আগে
ফেনীতে জোরপূর্বক ভোটকেন্দ্রে অনুপ্রবেশের দায়ে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর ১৬ জন নেতা-কর্মীকে আটক করে ১৩ জনকে ৩ হাজার টাকা করে মোট ৩৯ হাজার টাকা জরিমানা ও বাকি তিনজন থেকে মুচলেকা আদায় করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যা ৭টার দিকে ফেনী-১ সংসদীয় আসনের ছাগলনাইয়া উপজেলার...৭ ঘণ্টা আগে
বরগুনা-১ আসনের সদর উপজেলার বুড়িরচর ইউনিয়নের চরকগাছিয়া মাদ্রাসা কেন্দ্র এলাকায় বিএনপির এক এজেন্টকে কুপিয়ে আহত করার অভিযোগ উঠেছে। বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) রাত ১০টার দিকে গাবতলা চরকগাছিয়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এতে এলাকায় থমথমে পরিবেশ বিরাজ করছে।৭ ঘণ্টা আগে