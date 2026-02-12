Ajker Patrika
ঢাকা

‘অনেক বছর পর’ ভোট দিতে নির্ধারিত সময়ের আগেই কেন্দ্রে ভোটারেরা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৮: ১২
‘অনেক বছর পর’ ভোট দিতে নির্ধারিত সময়ের আগেই কেন্দ্রে ভোটারেরা
নির্ধারিত সময়ের আগেই ভোটকেন্দ্রে হাজির হন শত শত ভোটার। ছবি: আজকের পত্রিকা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটকে কেন্দ্র করে আজ বৃহস্পতিবার ‎সকাল সাড়ে ৭টায় ভোটগ্রহণ শুরুর কথা থাকলেও নির্ধারিত সময়ের আগেই কেন্দ্রে হাজির হয়েছেন শতাধিক ভোটার। লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেছেন কেন্দ্র খোলার।

ঢাকা-১৭ সংসদীয় আসনের পশ্চিম ভাষানটেক এলাকায় বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা উচ্চ বিদ্যালয় ও পশ্চিম ভাষানটেক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে এমন চিত্র দেখা যায়। কেন্দ্র দুটি পাশাপাশি ভবনেই।

এই নির্বাচনে ২৯৮টি আসনে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হচ্ছে আজ। এর মধ্যে ঢাকা-১৭ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ১২ জন প্রার্থী। আসনটিতে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপির চেয়ারম্যান ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী তারেক রহমান ও জামায়াতে ইসলামীর দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থী এস এম খালিদুজ্জামান।

‎‎আসনটির একপ্রান্তে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা উচ্চ বিদ্যালয় ও পশ্চিম ভাষানটেক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভোটকেন্দ্র। কেন্দ্র দুটিতে নির্বাচনী দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরা জানান, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে ৩ হাজার ১৯০ জন ভোটার। আর পশ্চিম ভাষানটেক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ৩ হাজার ১৫১ জন ভোটার। কেন্দ্র দুটিতে সবাই নারী ভোটার।

‎সরেজমিনে দেখা যায়, উচ্চ বিদ্যালয়টির পাঁচ তলা ভবনের দুতলায় ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে। আর প্রাথমিক বিদ্যালয়টির নিচতলা ও দুতলায় ভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

‎‎ভোট দিতে আসা নুরুনাহার বেগম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আগে আগে ভোট দিয়ে চলে যাব। অনেক বছর ধরে ভোট দিতে পারিনি।’ ‎মালেকা বেগম বলেন, ‘বাসায় কাজ করি। ভোট দিয়ে কাজে যাব, তাই সকালেই ভোট দিতে আসলাম। ভালো লাগছে।’

‎‎নির্বাচন কমিশনের তথ্য মতে, ঢাকা-১৭ আসনে মোট ৩ লাখ ২৭ হাজার ৮৯৮ জন ভোটার রয়েছে। এর মধ্যে পুরুষ ১ লাখ ৭০ হাজার ১১৬ জন, নারী ১ লাখ ৫৭ হাজার ৭৭৪ জন ভোটার ও হিজড়া ভোটার ৮ জন। আসনটির ১২৪টি কেন্দ্রে আজ ভোটাররা ভোট দিচ্ছেন।

বিষয়:

নির্বাচনঢাকাভোটভোটারত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

জাতীয় পার্টির ভাইস চেয়ারম্যানের পাঁচ শতাধিক নেতা-কর্মী নিয়ে বিএনপিতে যোগদান

জাতীয় পার্টির ভাইস চেয়ারম্যানের পাঁচ শতাধিক নেতা-কর্মী নিয়ে বিএনপিতে যোগদান

জেএসসির সঙ্গে বৃত্তিও বাতিল, নবমে বিভাগ বিভাজন নয়

জেএসসির সঙ্গে বৃত্তিও বাতিল, নবমে বিভাগ বিভাজন নয়

জয়ের নিয়ামক জেন-জি

জয়ের নিয়ামক জেন-জি

কুষ্টিয়ায় ভোটকেন্দ্রের সিসি ক্যামেরা চুরি

কুষ্টিয়ায় ভোটকেন্দ্রের সিসি ক্যামেরা চুরি

নির্বাচনে টংয়ের দোকানে বসাসহ যেসব কাজ করতে পারবে না পুলিশ

নির্বাচনে টংয়ের দোকানে বসাসহ যেসব কাজ করতে পারবে না পুলিশ

সম্পর্কিত

ভোট শুরু, শীত উপেক্ষা করে কেন্দ্রে চট্টগ্রাম মহানগরীর ভোটারেরা

ভোট শুরু, শীত উপেক্ষা করে কেন্দ্রে চট্টগ্রাম মহানগরীর ভোটারেরা

‘অনেক বছর পর’ ভোট দিতে নির্ধারিত সময়ের আগেই কেন্দ্রে ভোটারেরা

‘অনেক বছর পর’ ভোট দিতে নির্ধারিত সময়ের আগেই কেন্দ্রে ভোটারেরা

বাগেরহাটে ভোটারদের মাঝে টাকা বিতরণের অভিযোগে বিএনপি-জামায়াতের সংঘর্ষ, আহত ৮

বাগেরহাটে ভোটারদের মাঝে টাকা বিতরণের অভিযোগে বিএনপি-জামায়াতের সংঘর্ষ, আহত ৮

ফেনীতে ভোটকেন্দ্রে অনুপ্রবেশের ঘটনায় জামায়াত-বিএনপির ১৬ কর্মী আটক, ১৩ জনকে জরিমানা

ফেনীতে ভোটকেন্দ্রে অনুপ্রবেশের ঘটনায় জামায়াত-বিএনপির ১৬ কর্মী আটক, ১৩ জনকে জরিমানা