ছাত্র-জনতা হত্যা মামলায় জাবির সাবেক শিক্ষক গ্রেপ্তার

জাবি প্রতিনিধি
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সাভারে ছাত্র-জনতা হত্যার মামলায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) সাবেক শিক্ষক মাহমুদুর রহমান জনিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শুক্রবার দিবাগত রাতে সাভার পৌর এলাকার পুলিশ টাউন এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে সাভার মডেল থানার পুলিশ।
আজ শনিবার (২৩ আগস্ট) দুপুরে সাভার মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জুয়েল মিঞা এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
ওসি জুয়েল মিঞা বলেন, ‘জাবি ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ও সাবেক শিক্ষক মাহমুদুর রহমান জনিকে সাভার মডেল থানার বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা হত্যা মামলায় আদালতে পাঠানো হয়েছে। তাঁকে অধিকতর জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রিমান্ডের আবেদন করা হবে।’
গ্রেপ্তার মাহমুদুর রহমান কিশোরগঞ্জ সদর থানার হারুয়া গ্রামের মফিজ উদ্দিনের ছেলে। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পাবলিক হেলথ অ্যান্ড ইনফরমেটিকস বিভাগের সাবেক সহকারী অধ্যাপক।
২০২৪ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি নৈতিক স্খলনের অভিযোগে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাবলিক হেলথ অ্যান্ড ইনফরমেটিকস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মাহমুদুর রহমান জনিকে বরখাস্ত করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।
