তিন দফা দাবিতে আগারগাঁওয়ে শেকৃবি শিক্ষার্থীদের ‘ব্লকেড’

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
তিন দফা দাবিতে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে সড়ক অবরোধ (ব্লকেড) কর্মসূচি পালন করেছেন শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শেকৃবি) শিক্ষার্থীরা। আজ বৃহস্পতিবার সকালে কৃষিবিদ ঐক্য পরিষদের ব্যানারে শিক্ষার্থীরা জড়ো হয়ে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। পরে বেলা সাড়ে ১১টার দিকে আগারগাঁও মোড় অবরোধ করলে মিরপুর-১০ থেকে বিজয় সরণী এবং শ্যামলী থেকে তেজগাঁও অভিমুখে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।
বেলা পৌনে ১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতা আশিক আহমেদ গণমাধ্যমকে বলেন, প্রকৌশল অধিকার আন্দোলন তিন দফা দাবি নিয়ে মাঠে নেমেছে। তাদের আন্দোলনে হামলার ঘটনায় আমরা তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। একই সঙ্গে তাদের দাবির সঙ্গে আমরা একাত্মতা ঘোষণা করছি। দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে কৃষি খাতের সমস্যাগুলো সমাধান করা জরুরি।
কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের তিন দফা দাবি হলো—
১. কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) ও অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ১০ম গ্রেড (উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা, উপসহকারী বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা বা সমমান) কেবল কৃষিবিদদের জন্য উন্মুক্ত করা।
২. নিয়োগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাড়া ৯ম গ্রেডে (বিএডিসির কোটা বাতিল) পদোন্নতির কোনো সুযোগ না রাখা।
৩. কৃষি বা কৃষি-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক না হলে নামের সঙ্গে ‘কৃষিবিদ’ পদবি ব্যবহার না করার সরকারি প্রজ্ঞাপন জারি করা।
এদিকে, বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার ও ডিপ্লোমা ডিগ্রিধারীদের মধ্যে বিরোধের জেরে তিন দফা দাবিতে আন্দোলন করছেন প্রকৌশলের শিক্ষার্থীরাও। গতকাল বুধবার রাজধানীতে প্রকৌশলের শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশের লাঠিচার্জ-সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। আজ বৃহস্পতিবার দেশের সব প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা ‘কমপ্লিট শাটডাউন’ কর্মসূচি পালন করছে।
