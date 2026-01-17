Ajker Patrika

গুলশান দুই দিনব্যাপী ফুল উৎসব অনুষ্ঠিত

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৭ জানুয়ারি ২০২৬, ১৯: ৩৬
রাজধানীর গুলশানে আয়োজিত ফুল উৎসবে নানা প্রজাতির ফুলগাছ প্রদর্শন করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাজধানীর গুলশানে দুই দিনব্যাপী ফুল উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। গুলশান সোসাইটির উদ্যোগে ১৬ ও ১৭ জানুয়ারি গুলশান লেক পার্কে আয়োজিত এই ফুল উৎসবে বিভিন্ন প্রজাতির দেশি ও বিদেশি ফুল প্রদর্শন ও বিক্রি করা হয়।

প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
উৎসবে মোট ১১টি স্টলে গোলাপ, গাঁদা, রজনীগন্ধা, টিউলিপ, অর্কিড, লিলিসহ নানা জাতের ফুল ও ফুলগাছ প্রদর্শন করা হয়। গুলশান এলাকায় বসবাসরত অনেক মানুষ এই উৎসবে এসে নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী ফুল ও ফুলগাছ কিনেছেন। পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দারাও স্টল বসিয়ে ফুলগাছ বিক্রি করেন।

ফুল উৎসবকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে সেরা স্টল নির্বাচনের জন্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সবচেয়ে বেশি জাতের ফুল প্রদর্শন ও ক্রেতাদের আকর্ষণে সক্ষম স্টলগুলোকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার দেওয়া হয়।

প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
উৎসবে বিভিন্ন বয়সী দর্শনার্থীদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। অনেকেই পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে এসে ফুল দেখেন এবং ছবি তোলেন। দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত ফুলচাষিরাও এই আয়োজনে অংশ নেন।

আয়োজন প্রসঙ্গে গুলশান সোসাইটির সভাপতি ব্যারিস্টার ওমর সাদাত আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘বিগত এক বছর ধরে আমরা এই আয়োজন করার চেষ্টা করেছি। স্পন্সরের অভাবে এত দিন সম্ভব হয়নি। এবার কোনো কনসার্ট ছাড়াই নিজেদের উদ্যোগে আয়োজন করা হয়েছে। মানুষের ব্যাপক সাড়া পেয়েছি। ভবিষ্যতেও এ ধরনের আয়োজন অব্যাহত রাখার পরিকল্পনা রয়েছে।’

ফুল উৎসবে বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন ডিএনসিসি প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ। ছবি: আজকের পত্রিকা
ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘শহর মানেই শুধু দালানকোঠা—এমন ধারণা সঠিক নয়। গত এক বছরে ঢাকা শহরে গ্রিন স্পেস বাড়ানোর ওপর আমরা গুরুত্ব দিয়েছি। কোন মৌসুমে কোন গাছ লাগানো হবে, তা পরিকল্পনার মাধ্যমে করা হচ্ছে। গুলশান সোসাইটির এই উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ এবং এ ধরনের উদ্যোগ মূলত কমিউনিটির মাধ্যমেই বাস্তবায়ন হওয়া উচিত।’

ফুল উৎসব ঘিরে শীতের পিঠাসহ বিভিন্ন খাবারের স্টলও ছিল। পাশাপাশি ফুলগাছ লাগানো নিয়ে একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

