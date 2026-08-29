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পথচারীকে ছুরিকাঘাত, হাত ফসকে প্রাণ গেল অপর ছিনতাইকারীর

ঢামেক প্রতিবেদক
আপডেট : ২৯ আগস্ট ২০২৬, ১১: ২২
পথচারীকে ছুরিকাঘাত, হাত ফসকে প্রাণ গেল অপর ছিনতাইকারীর
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর কদমতলীর নামা-শ্যামপুর এলাকায় ছিনতাইকারী ছুরিকাঘাতে আরেক ছিনতাইকারী খুন হয়েছে। তাঁর বয়স আনুমানিক ৩৫ বছর। তবে ওই ছিনতাইকারীর পরিচয় শনাক্ত করতে পারেনি পুলিশ।

আজ শনিবার ভোরে নামা শ্যামপুর বড়ইতলা ভাঙ্গা ব্রিজের পাশে এই ঘটনা ঘটে। মুমূর্ষু অবস্থায় পুলিশ সদস্যরা ছুরিকাহত ওই ছিনতাইকারীকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসেন। ভোর সাড়ে ৫টার দিকে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

কদমতলী থানার পরিদর্শক (তদন্ত) সজীব কুমার বাড়ৈ জানান, ভোরে ভাঙ্গা ব্রিজের পাশে দুই পথচারীকে ঘেরাও করে তিন ছিনতাইকারী। তাদের মধ্যে এক ছিনতাইকারী এক পথচারীকে জাপটে ধরলে তার কাছ থেকে জিনিসপত্র টাকা-পয়সা ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে অন্য দুই ছিনতাইকারী। একপর্যায়ে সুইচ গিয়ার দিয়ে পথচারীকে আঘাত করতে গেলে পেছন থেকে জাপটে ধরা অপর ছিনতাইকারী ছুরিকাহত হয়। এ সময় দুই ছিনতাইকারী পালিয়ে গেলেও আহত ছিনতাইকারী রাস্তায় পড়ে থাকে। পরে খবর পেয়ে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

তিনি আরও জানান, নিহত ছিনতাইকারীর নাম-পরিচয় এখনো শনাক্ত করা যায়নি। তার মরদেহ মর্গে রাখা হয়েছে। বিস্তারিত তদন্ত করা হচ্ছে।

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