ড্যাপ ২০২২—৩৫ স্থগিত না হলে আন্তর্জাতিক আদালতে যাওয়ার হুঁশিয়ারি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ডিটেইল এরিয়া প্ল্যান (ড্যাপ) ২০২২—২০৩৫ স্থগিত করে ঢাকা মহানগর ইমারত নির্মাণ বিধিমালা ২০০৮-এর আলোকে নতুন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দাবি জানিয়েছে ঢাকা সিটি ল্যান্ড ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন। অন্যথায় আন্তর্জাতিক আদালতে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন সংগঠনটির নেতারা। তাঁদের অভিযোগ, নতুন ড্যাপের কারণে ঢাকার দুই লাখেরও বেশি জমির মালিক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।
আজ রোববার (২৪ আগস্ট) জাতীয় প্রেসক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন সংগঠনের প্রধান সমন্বয়ক অধ্যাপক ড. দেওয়ান এম এ সাজ্জাদ।
তিনি বলেন, নতুন ড্যাপে জমির মালিকদের স্বার্থ উপেক্ষা করে ভবনের উচ্চতা ও আয়তন অযৌক্তিকভাবে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। একই পরিমাণ জমিতে আগে যেখানে ১০তলা ভবন নির্মাণ করা যেত, বর্তমানে সেখানে কেবল ৫তলা অনুমোদন মিলছে। এতে জমির মালিকেরা ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন।
তিনি অভিযোগ করে বলেন, ড্যাপে কাঠা প্রতি ইউনিট সংখ্যা হ্রাস এবং ফ্লোর এরিয়া রেশিও (এফএআর) সিস্টেম চালু করে ইচ্ছা করে বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়েছে। ড্যাপ পাস হওয়ার পর ঘুষের বিনিময়ে অনুমোদন-বহির্ভূত ভবন নির্মাণের নজিরও রয়েছে। কঠোর আইন থাকার পরেও যখন নদী-খাল ভরাট হয়, সাদা পাথর গায়েব হয়ে যায়, তখন স্পষ্ট হয়—কঠোর বিধিনিষেধ কেবল ঘুষের ফাঁদে পরিণত হয়েছে।
ঢাকা সিটি ল্যান্ড ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান সমন্বয়কারী বলেন, গত তিন বছরে ড্যাপের আলোকে কোনো খেলার মাঠ তৈরি হয়নি, রাস্তাঘাট সম্প্রসারণ হয়নি, বরং কৃষিজমি ও খাল-বিল রক্ষায় সরকারের কোনো উদ্যোগ চোখে পড়েনি। অথচ ড্যাপের মূল পরিকল্পনা হিসেবে এগুলো উল্লেখ করা হয়েছিল।
ঢাকা সিটি ল্যান্ড ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে চারটি দাবি জানান তিনি। দাবিগুলো হচ্ছে—২০০৮ সালের ইমারত নির্মাণ বিধিমালার আলোকে ড্যাপ ২০২৫—৩৫ ঘোষণা ও বাস্তবায়ন করা; বৈষম্যমূলক এফএআর সিস্টেম ও কাঠা প্রতি ইউনিট সংখ্যা বাতিল করা; নির্মাণ অনুমোদন প্রক্রিয়া সহজীকরণ এবং রাজউকের হয়রানি বন্ধ করা এবং ড্যাপ সংশোধনী-সংক্রান্ত সভাগুলোতে ঢাকা সিটি ল্যান্ড ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনকে অংশীজন হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা।
সাজ্জাদ হুঁশিয়ারি করে বলেন, ‘আমাদের দাবি উপেক্ষা করা হলে দেশের সর্বোচ্চ আদালত এমনকি আন্তর্জাতিক আদালতের দ্বারস্থ হতেও আমরা পিছপা হব না।’
সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা সিটি ল্যান্ড ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের অন্য সমন্বয়কেরা উপস্থিত ছিলেন।
