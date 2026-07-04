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আদাবরে বিএনপি নেতা খুন: ৫ আসামির স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আদাবরে বিএনপি নেতা খুন: ৫ আসামির স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি
ফাইল ছবি

রাজধানীর আদাবরে বিশ্বকাপ ফুটবল ম্যাচকে কেন্দ্র করে বিএনপি নেতা আবুল বাশার বাদশা হত্যার মামলায় পাঁচ আসামি আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন। স্বীকারোক্তি দেওয়া পাঁচ আসামি হলেন—মজনু, তাঁর তিন ছেলে নিরব, সুমন ও রিপন এবং শহীদ।

আজ শনিবার রাতে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) তেজগাঁও বিভাগের অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার জুয়েল রানা বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, গ্রেপ্তার পাঁচ আসামি আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন। তাঁরা হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছেন।

এর আগে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা আদাবর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) হাফিজুর রহমান গ্রেপ্তার ছয় আসামিকে আদালতে হাজির করেন। তাঁদের মধ্যে পাঁচজন স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিতে সম্মত হলে তা রেকর্ড করার আবেদন করেন তিনি। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আরিফুর রহমান পাঁচ আসামির জবানবন্দি রেকর্ড করে তাঁদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন বলে প্রসিকিউশন বিভাগের এসআই মিজানুর রহমান জানিয়েছেন।

পুলিশ জানায়, জবানবন্দি দেওয়া আসামিদের মধ্যে শহীদ ও সুমনকে গ্রেপ্তার করে র‌্যাব। অন্যদের থানা পুলিশ ও গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) গ্রেপ্তার করে।

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গত বুধবার রাতে আদাবর এলাকায় ফুটবল বিশ্বকাপে পছন্দের দলের জয় উদ্‌যাপনকে কেন্দ্র করে নবোদয় হাউজিং ইউনিট বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আবুল বাশার বাদশা ও সভাপতি সাদ্দাম হোসেনের ওপর হামলা হয়। ধারালো অস্ত্রের আঘাতে গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ওই রাতেই মারা যান বাদশা।

ঘটনার তিন দিন পর শনিবার নিহতের স্ত্রী স্মৃতি আক্তার আদাবর থানায় হত্যা মামলা করেন। মামলায় মজনু, তাঁর তিন ছেলে এবং শহীদের নাম উল্লেখ করে আসামি করা হয়েছে। এ ছাড়া অজ্ঞাতপরিচয় আরও ৮ থেকে ১০ জনকে আসামি করা হয়েছে।

বিষয়:

ফুটবল বিশ্বকাপবিএনপিঢাকা জেলাহত্যারাজধানীঢাকা বিভাগআদাবর
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