Ajker Patrika
En
ঢাকা

নারায়ণগঞ্জের আশাড়িয়ায় ব্রিজের কাজ চলছে, শুধু ঢাকামুখী সড়কে যান চলাচল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
নারায়ণগঞ্জের আশাড়িয়ায় ব্রিজের কাজ চলছে, শুধু ঢাকামুখী সড়কে যান চলাচল

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের নারায়ণগঞ্জের আশাড়িয়ার চরে ব্রিজের কাজ চলমান থাকায় ঢাকামুখী সড়কে এক লেনে যান চলাচল করছে। এতে ওই এলাকায় যানবাহন ধীর গতি রয়েছে বলে জানিয়েছে হাইওয়ে পুলিশ।

আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় হাইওয়ে পুলিশের পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, কাচপুর হাইওয়ে থানার আওতাধীন ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ঢাকামুখী লেনে আশাড়িয়ার চরে ব্রিজের কাজ চলছে। কাজ চলার কারণে বর্তমানে একটি লেন দিয়ে ঢাকামুখী যানবাহন চলাচল করছে।

সড়ক ও জনপথ বিভাগের (সওজ) সঙ্গে কথা বলে হাইওয়ে পুলিশ জানতে পেরেছে, রাস্তার কাজ সম্পন্ন করা এবং সংস্কার করা অংশ শুকানোর জন্য আগামীকাল সকাল ৬টা পর্যন্ত এক লেনে যান চলাচল করবে।

এ কারণে আশাড়িয়ার চরের ওই অংশে যানবাহন ধীর গতিতে চলাচল করছে।

পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে হাইওয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে দায়িত্ব পালন করছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিনারায়ণগঞ্জঢাকা জেলাপুলিশঢাকা বিভাগব্রিজজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত