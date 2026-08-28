নারায়ণগঞ্জের আশাড়িয়ায় ব্রিজের কাজ চলছে, শুধু ঢাকামুখী সড়কে যান চলাচল

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের নারায়ণগঞ্জের আশাড়িয়ার চরে ব্রিজের কাজ চলমান থাকায় ঢাকামুখী সড়কে এক লেনে যান চলাচল করছে। এতে ওই এলাকায় যানবাহন ধীর গতি রয়েছে বলে জানিয়েছে হাইওয়ে পুলিশ।
আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় হাইওয়ে পুলিশের পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
পুলিশ জানিয়েছে, কাচপুর হাইওয়ে থানার আওতাধীন ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ঢাকামুখী লেনে আশাড়িয়ার চরে ব্রিজের কাজ চলছে। কাজ চলার কারণে বর্তমানে একটি লেন দিয়ে ঢাকামুখী যানবাহন চলাচল করছে।
সড়ক ও জনপথ বিভাগের (সওজ) সঙ্গে কথা বলে হাইওয়ে পুলিশ জানতে পেরেছে, রাস্তার কাজ সম্পন্ন করা এবং সংস্কার করা অংশ শুকানোর জন্য আগামীকাল সকাল ৬টা পর্যন্ত এক লেনে যান চলাচল করবে।
এ কারণে আশাড়িয়ার চরের ওই অংশে যানবাহন ধীর গতিতে চলাচল করছে।
পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে হাইওয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে দায়িত্ব পালন করছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।
কক্সবাজারের উখিয়ায় ক্যাম্প-৮ ইস্টে দুই সশস্ত্র রোহিঙ্গা গোষ্ঠীর মধ্যে গোলাগুলিতে এক মা ও তাঁর পাঁচ বছর বয়সী ছেলে গুলিবিদ্ধ হয়েছে। তাদের দুজনকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় এখনো কোনো মামলা হয়নি।১ ঘণ্টা আগে
রংপুরের পীরগঞ্জে প্রয়োজনীয় বৃষ্টির অভাবে আমন ধানের খেতের মাটিতে ফাটল দেখা দিয়েছে। টানা দাবদাহ ও দীর্ঘদিনের অনাবৃষ্টির কারণে উপজেলার বহু এলাকার ধানগাছ শুকিয়ে লালচে হওয়ার উপক্রম হয়েছে। উপযুক্ত সময়ে পর্যাপ্ত বৃষ্টি না হলে চলতি মৌসুমে আমনের কাঙ্ক্ষিত ফলন পাওয়া নিয়ে দুশ্চিন্তা ও শঙ্কায় দিন১ ঘণ্টা আগে
পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় বাক্প্রতিবন্ধী এক নারীর শ্লীলতাহানির চেষ্টার অভিযোগকে কেন্দ্র করে ব্যবসায়ীদের দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। এ ঘটনার জেরে অনির্দিষ্টকালের জন্য বানাতী বাজারের দোকানপাট বন্ধ ঘোষণা করেছেন ব্যবসায়ীরা।১ ঘণ্টা আগে
ফরিদপুরের ভাঙ্গায় ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উদযাপনের সরকারি নির্দেশনা না মানার অভিযোগে কাজী শামসুন্নেচ্ছা পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অরুণ চন্দ্র দত্তের অপসারণ দাবিতে বিক্ষোভ হয়েছে। প্রধান শিক্ষক দাবি করেছেন, মসজিদে তবারক বিতরণের জন্য তিনি এক হাজার টাকা দিয়েছেন।১ ঘণ্টা আগে