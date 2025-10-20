Ajker Patrika
স্ত্রীসহ সাবেক ছাত্রলীগ নেতা সুভাষ সিংহের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ফাইল ছবি

সাবেক ছাত্রলীগের নেতা ও ইউনিমেড ইউনিহেলথ ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের পরিচালক সুভাষ সিংহ রায় এবং তাঁর স্ত্রী সংরক্ষিত মহিলা আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মমতা হেনা লাভলীর দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। আজ সোমবার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ নিষেধাজ্ঞা জারির এই নির্দেশ দেন।

তাঁদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আবেদন করেন দুর্নীতির অভিযোগে চলমান অনুসন্ধান কর্মকর্তা ও দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) সহকারী পরিচালক বিলকিস আক্তার।

দুদকের সরকারি পরিচালক (জনসংযোগ) তানজির আহমেদ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

দুদকের আবেদনে বলা হয়, সুভাষ সিংহ ও তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে বিধিবহির্ভূতভাবে অর্থ উপার্জন করে সে অর্থ নিজ ও স্বার্থ-সংশ্লিষ্টদের নামে পরিচালিত ব্যাংক হিসাবে আনয়নপূর্বক বৈধতা প্রদানের চেষ্টা ও বিদেশে টাকা পাচারের মাধ্যমে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে অপরাধের অভিযোগ অনুসন্ধান চলছে।

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায়, তাঁরা দেশত্যাগের চেষ্টা করছেন। অভিযোগ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বিদেশে পালিয়ে গেলে তাঁদের দ্বারা পাচার করা অর্থ পুনরুদ্ধার করা দুরূহ হয়ে পড়বে।

তারা যাতে দেশত্যাগ করতে না পারে সে জন্য নিষেধাজ্ঞা দেওয়া আবশ্যক।

ঢাকা জেলাঢাকা বিভাগছাত্রলীগঢাকাআদালতনিষেধাজ্ঞা
