চৌদ্দগ্রামে শিক্ষকের হাতে শিক্ষক লাঞ্ছিতের ঘটনায় মামলা

কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে মাদ্রাসাশিক্ষককে মারধরের ঘটনায় অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষকের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। গতকাল শনিবার রাতে উপজেলার গোপালনগর মহিলা আলিম মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা ও ইবতেদায়ি শিক্ষক জাহাঙ্গীর হোসেনকে একমাত্র আসামি করে মামলা করেন ভুক্তভোগী শিক্ষক খায়রুল ইসলাম।
মামলার বিষয়টি আজ রোববার (১৯ এপ্রিল) দুপুরে নিশ্চিত করেছেন চৌদ্দগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ আরিফ হোসাইন।
মামলায় ভুক্তভোগী খায়রুল ইসলাম উল্লেখ করেন, তিনি ওই মাদ্রাসার বাংলা শিক্ষক হিসেবে কর্মরত আছেন। আর জাহাঙ্গীর হোসেন ওই মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা এবং ইবতেদায়ি শিক্ষক। তিনি খুবই উগ্র মেজাজের লোক। প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে প্রভাব খাটিয়ে বিভিন্ন সময়ে শিক্ষক ও কর্মচারীদের নানাভাবে নির্যাতন করেন। কেউ প্রতিবাদ করলে তাঁদের চাকরিচ্যুত করার হুমকি এবং বেতন আটকিয়ে রাখা হয়।
১৫ এপ্রিল সকাল পৌনে ১০টায় তিনি (খায়রুল ইসলাম) মাদ্রাসায় হাজির হলে জাহাঙ্গীর হোসেন তাঁকে দায়িত্ব অবহেলার মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে শিক্ষক রুমে আটক করে অন্য শিক্ষকদের উপস্থিতিতে চড়-থাপ্পড় মারেন। এ সময়ে উপস্থিত শিক্ষকেরা তাঁকে নিবৃত্ত করেন। পরে অফিস কক্ষের দরজা-জানালা বন্ধ করে দিয়ে আবার মারধর করা হয়।
ওসি মুহাম্মদ আরিফ হোসাইন বলেন, লাঞ্ছিত হওয়া শিক্ষক খায়রুল ইসলাম বাদী হয়ে শনিবার রাতে জাহাঙ্গীর হোসেনকে আসামি করে একটি মামলা করেন। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করতে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
নওগাঁর মান্দা উপজেলায় পেট্রল না পেয়ে মহাসড়ক অবরোধ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অভিযোগে তিন মোটরসাইকেলচালকের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। আজ রোববার (১৯ এপ্রিল) দুপুরে উপজেলার শাপলা ফিলিং স্টেশন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।১৮ মিনিট আগে
চাঁদপুর সদর উপজেলার বাগাদী ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ড মমিনপুর দক্ষিণ মিজি বাড়ি-সংলগ্ন ডাকাতিয়া নদীতে গোসল করতে নেমে দুই শিশু নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল বিকেলে মাঝনদী থেকে শিশু শাহদাতের (৫) লাশ উদ্ধার করেছে। সন্ধ্যা পর্যন্ত অপর শিশু মাহমুদকে (৭) এখনো পাওয়া যায়নি।২০ মিনিট আগে
হোমনায় স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রীকে তুলে নিয়ে ধর্ষণের বিচার দাবিতে উপজেলা সদরে বিক্ষোভ মিছিল ও সড়ক অবরোধ কর্মসূচি পালন করেছে শিক্ষার্থীরা।২৫ মিনিট আগে
আমদানিনির্ভর জ্বালানি ব্যবস্থার কারণে বাংলাদেশের জ্বালানি খাত ক্রমেই ঝুঁকির মুখে পড়ছে। দীর্ঘ মেয়াদে টেকসই জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নবায়নযোগ্য জ্বালানির উৎপাদন বাড়ানো জরুরি। এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট পণ্যের ওপর ভ্যাট...৩৩ মিনিট আগে