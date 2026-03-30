কুমিল্লায় কুপিয়ে ও পিটিয়ে যুবককে হত্যা, গ্রেপ্তার ১

মেঘনা (কুমিল্লা) প্রতিনিধি
আপডেট : ৩০ মার্চ ২০২৬, ১৫: ৩৩
শাহজালাল ওরফে সাব্বির। ছবি: সংগৃহীত

কুমিল্লার মেঘনা উপজেলায় দুর্বৃত্তের হামলায় আহত শাহজালাল ওরফে সাব্বির (২০) নামে এক যুবক চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। আজ সোমবার (৩০ মার্চ) ভোররাতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যান তিনি। আজ সকালে মেঘনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহীদুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

এর আগে গত শুক্রবার উপজেলার লক্ষণখোলা বাজার এলাকায় অটোরিকশা থেকে নামিয়ে সাব্বিরকে কুপিয়ে ও পিটিয়ে গুরুতর আহত করে দুর্বৃত্তরা। এ ঘটনায় জিহাদ (২২) নামে আহত আরেক যুবক রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে আইসিইউতে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। এ ঘটনায় পুলিশ বাবুল মিয়া নামের একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

নিহত সাব্বির রাধানগর ইউনিয়নের মুগারচর গ্রামের বাসিন্দা। আহত জাহিদ একই ইউনিয়নের বটতলী গ্রামের বাসিন্দা।

উপজেলার মুগারচর গ্রামের বাসিন্দা রফিকুল (৪৪) বাদী হয়ে মেঘনা থানায় গতকাল শনিবার একটি মামলা দায়ের করেছেন। মামলায় রাধারগর ইউনিয়নের লক্ষণখোলা গ্রামের নাঈম, বাবুল মিয়া, জাহিদুল, কামাল মিয়া, সজিব, লিল মিয়া ও ফিরোজ মিয়াসহ অজ্ঞাতনামা আরও ৭ / ৮ জনকে আসামি করা হয়েছে।

এজাহারে জানা গেছে, লক্ষণখোলা গ্রামে গত ২৬ মার্চ আলী শাহ ভান্ডারীর ওরশে বাউল গানের অনুষ্ঠানে আসামিরা নারীদের উত্যক্ত করলে সেখানে উপস্থিত লোকজন প্রতিবাদ করেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে আসামিরা প্রকাশ্যে হুমকি দিয়ে চলে যান। এর জের ধরে গত শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে জিহাদ (২২) ও সাব্বিরসহ (২০) কয়েকজন সিএনজিচালিত অটোরিকশায় মানিকারচর যাওয়ার পথে লক্ষণখোলা বাজার এলাকায় এলে আসামিদের হামলার মুখে পড়েন। আসামিরা তাদের অটোরিকশা থেকে বের করে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে ও পিটিয়ে গুরুতর জখম করে। স্থানীয়রা গুরুতর আহত অবস্থায় তাদের উদ্ধার করে প্রথমে মেঘনা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এবং পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ ভোররাত ৩টায় সাব্বির মারা যান। জিহাদ বর্তমানে আইসিইউতে লাইফ সাপোর্টে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

আজকে সকালে মেঘনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহীদুল ইসলাম দৈনিক আজকের পত্রিকাকে বলেন, এরই মধ্যে এক আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং অন্যদের গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ মর্গে পাঠানো হয়েছে।

পাঠকের আগ্রহ

নৌবাহিনীর প্রধান আলী রেজা নিহতের খবর নিশ্চিত করল ইরান

নৌবাহিনীর প্রধান আলী রেজা নিহতের খবর নিশ্চিত করল ইরান

সড়কের পাশে পড়ে ছিল মাদ্রাসাছাত্রের লাশ

সড়কের পাশে পড়ে ছিল মাদ্রাসাছাত্রের লাশ

টানা ৫ দিন দেশজুড়ে কালবৈশাখীর পূর্বাভাস

টানা ৫ দিন দেশজুড়ে কালবৈশাখীর পূর্বাভাস

জ্বালানি তেলের দাম বেড়ে ১১৫ ডলার, এশিয়ার শেয়ারবাজারে পতন

জ্বালানি তেলের দাম ১১৫ ডলার ছাড়াল, এশিয়ার শেয়ারবাজারে পতন

প্রথম দিনেই ৪০ স্কুলের শিক্ষার্থীরা খাবার পায়নি

প্রথম দিনেই ৪০ স্কুলের শিক্ষার্থীরা খাবার পায়নি

সুনামগঞ্জে ১২ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান পুড়ে ছাই

সুনামগঞ্জে ১২ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান পুড়ে ছাই

শ্রীমঙ্গলে নিখোঁজের ২ দিন পর কিশোরের লাশ উদ্ধার

শ্রীমঙ্গলে নিখোঁজের ২ দিন পর কিশোরের লাশ উদ্ধার

কুমিল্লায় কুপিয়ে ও পিটিয়ে যুবককে হত্যা, গ্রেপ্তার ১

কুমিল্লায় কুপিয়ে ও পিটিয়ে যুবককে হত্যা, গ্রেপ্তার ১

ইভ্যালির রাসেল দম্পতির বিরুদ্ধে ৩১০ কোটি টাকার অর্থপাচার মামলা

ইভ্যালির রাসেল দম্পতির বিরুদ্ধে ৩১০ কোটি টাকার অর্থপাচার মামলা