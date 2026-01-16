কুমিল্লায় সেপটিক ট্যাংক থেকে শিশুর লাশ উদ্ধার, যুবক আটক

কুমিল্লা প্রতিনিধি
কুমিল্লার মুরাদনগর উপজেলায় একটি পরিত্যক্ত সেপটিক ট্যাংক থেকে লিসা মনি (৭) নামে এক শিশুর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ শুক্রবার উপজেলার যাত্রাপুর ইউনিয়নের মোচাগড়া মধ্যপাড়ার পিপিয়াপাড়া গ্রাম থেকে লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ। এ ঘটনায় রাসেল মিয়া (২২) নামে এক যুবককে আটক করা হয়েছে।
নিহত লিসা মনি মোচাগড়া গ্রামের মো. শরীফ মিয়ার মেয়ে। আটক রাসেল মিয়া একই গ্রামের রবি আলমের ছেলে।
নিহতের পরিবার ও স্থানীয়রা জানায়, আজ ভোরে লিসার মা তানিয়া আক্তার মেয়েকে স্থানীয় মসজিদের মক্তবে রেখে বাজারে যান। বাজার থেকে ফিরে তিনি মেয়েকে বাড়িতে না পেয়ে আশপাশে খুঁজতে শুরু করেন। একপর্যায়ে স্থানীয় দুই শিশু জানায়, তারা দেখেছে যে রাসেল লিসাকে সেপটিক ট্যাংকের দিকে নিয়ে গেছে। এ ঘটনায় রাসেলকে আটক করে স্থানীয়রা। পরে তাঁকে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এলাকাবাসী জানায়, রাসেল মাদকাসক্ত। সেপটিক ট্যাংকের আশপাশে প্রায়ই নেশার আসর বসান তিনি।
মুরাদনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হাসান জামিল খান বলেন, লাশ উদ্ধার করে সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হবে। শিশুটি কোনো ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়েছে কি না—ময়নাতদন্ত ও মেডিকেল পরীক্ষার প্রতিবেদন না পাওয়া পর্যন্ত নিশ্চিত করে কিছু বলা সম্ভব নয়। সন্দেহভাজন যুবককে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
কুমিল্লার মুরাদনগর উপজেলায় একটি পরিত্যক্ত সেপটিক ট্যাংক থেকে লিসা মনি (৭) নামে এক শিশুর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ শুক্রবার উপজেলার যাত্রাপুর ইউনিয়নের মোচাগড়া মধ্যপাড়ার পিপিয়াপাড়া গ্রাম থেকে লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ। এ ঘটনায় রাসেল মিয়া (২২) নামে এক যুবককে আটক করা হয়েছে।
নিহত লিসা মনি মোচাগড়া গ্রামের মো. শরীফ মিয়ার মেয়ে। আটক রাসেল মিয়া একই গ্রামের রবি আলমের ছেলে।
নিহতের পরিবার ও স্থানীয়রা জানায়, আজ ভোরে লিসার মা তানিয়া আক্তার মেয়েকে স্থানীয় মসজিদের মক্তবে রেখে বাজারে যান। বাজার থেকে ফিরে তিনি মেয়েকে বাড়িতে না পেয়ে আশপাশে খুঁজতে শুরু করেন। একপর্যায়ে স্থানীয় দুই শিশু জানায়, তারা দেখেছে যে রাসেল লিসাকে সেপটিক ট্যাংকের দিকে নিয়ে গেছে। এ ঘটনায় রাসেলকে আটক করে স্থানীয়রা। পরে তাঁকে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এলাকাবাসী জানায়, রাসেল মাদকাসক্ত। সেপটিক ট্যাংকের আশপাশে প্রায়ই নেশার আসর বসান তিনি।
মুরাদনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হাসান জামিল খান বলেন, লাশ উদ্ধার করে সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হবে। শিশুটি কোনো ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়েছে কি না—ময়নাতদন্ত ও মেডিকেল পরীক্ষার প্রতিবেদন না পাওয়া পর্যন্ত নিশ্চিত করে কিছু বলা সম্ভব নয়। সন্দেহভাজন যুবককে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
সুনামগঞ্জ থেকে ভোলার মনপুরায় এসে এক কিশোরী সংঘবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়েছে। তাকে জিম্মি করে একদল দুষ্কৃতকারী তার ওপর পাশবিক নির্যাতন চালায় বলে অভিযোগ উঠেছে। বৃহস্পতিবার রাতে এ ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে শহীদ ওসমান হাদি হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবিতে ‘হাদি সমাবেশ’ করার ঘোষণা দিয়েছে ইনকিলাব মঞ্চ। আজ শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে ইনকিলাব মঞ্চের সদস্যসচিব আবদুল্লাহ আল জাবের এ ঘোষণা দেন।১ ঘণ্টা আগে
শতকোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে আইডিয়াল কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডের (আইসিএল) ব্যবস্থাপনা পরিচালক শফিকুর রহমান ওরফে আইসিএল শফিককে গ্রেপ্তার করেছে কুমিল্লা জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। আজ শুক্রবার তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, ‘রাষ্ট্রের ক্ষমতা কমিয়ে জনগণের ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য আজ সময় এসেছে। রাষ্ট্রের ক্ষমতা বেশি বেড়ে গেলে জনগণের অসুবিধা হয়, ফ্যাসিজম সৃষ্টি হয়। আমরা আগামী দিনে এই পরিবর্তন আনতে চাই।’১ ঘণ্টা আগে