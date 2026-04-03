কুমিল্লা আইনজীবী সমিতি নির্বাচন, বিএনপি-জামায়াত প্যানেলের নিরঙ্কুশ জয়

কুমিল্লা জেলা আইনজীবী সমিতির ২০২৬-২৭ সেশনের নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ও জামায়াত-সমর্থিত সম্মিলিত প্যানেল নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করেছে। সভাপতি পদে সহিদ উল্লাহ এবং সাধারণ সম্পাদক পদে মাহাবুবুল হক খন্দকার বিজয়ী হয়েছেন। তাঁদের নেতৃত্বাধীন প্যানেল ১৫টি পদের মধ্যে ১৩টিতে জয়লাভ করে।
গতকাল বৃহস্পতিবার (২ এপ্রিল) সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। আজ শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে ফল ঘোষণা করা হয়।
এবারের নির্বাচনে তিনটি প্যানেল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। এর মধ্যে বিএনপি-জামায়াত-সমর্থিত ‘জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ঐক্য পরিষদ’ প্যানেল ব্যাপক এগিয়ে থাকে। অন্যদিকে বিএনপি-সমর্থিত আরেকটি প্যানেল এবং নিরপেক্ষ ব্যানারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা আওয়ামী লীগের প্যানেল উল্লেখযোগ্য সাফল্য পায়নি।
বিজয়ী প্যানেলের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদে সহসভাপতি হিসেবে অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ জাকির হোসেন ও আবদুল বাতেন মজুমদার, ট্রেজারার পদে আবু মুছা ভূঁঞা, লাইব্রেরি সেক্রেটারি পদে মোহাম্মদ আবুল কাশেম কমল, এনরোলমেন্ট সেক্রেটারি পদে মোহাম্মদ শাহজাহান ভূঁইয়া এবং রিক্রিয়েশন সেক্রেটারি পদে সাইফুর রহমান (সায়েম) নির্বাচিত হয়েছেন।
এ ছাড়া কার্যনির্বাহী সদস্য পদে আবুল হাসনাত হিমেল, বেলাল হোসেন, ইসমাইল হোসেন, লোকমান হোসেন ও সাইফুল ইসলাম বিজয়ী হয়েছেন।
অন্যদিকে নিরপেক্ষ ব্যানারে অংশ নেওয়া প্যানেল থেকে সহসাধারণ সম্পাদক পদে জাহাঙ্গীর আলম এবং আইটি সম্পাদক পদে শাহ আলম নির্বাচিত হন। তবে বিএনপি-সমর্থিত পৃথক প্যানেলের কোনো প্রার্থী জয়লাভ করতে পারেননি।
নির্বাচনসংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, মোট ১ হাজার ২৮৭ ভোটারের মধ্যে ১ হাজার ২৫৩ জন তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন।
