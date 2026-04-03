Ajker Patrika
কুমিল্লা

কুমিল্লা আইনজীবী সমিতি নির্বাচন, বিএনপি-জামায়াত প্যানেলের নিরঙ্কুশ জয়

 কুমিল্লা প্রতিনিধি 
কুমিল্লা আইনজীবী সমিতি নির্বাচনে বিএনপি-জামায়াত প্যানেলের জয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুমিল্লা জেলা আইনজীবী সমিতির ২০২৬-২৭ সেশনের নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ও জামায়াত-সমর্থিত সম্মিলিত প্যানেল নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করেছে। সভাপতি পদে সহিদ উল্লাহ এবং সাধারণ সম্পাদক পদে মাহাবুবুল হক খন্দকার বিজয়ী হয়েছেন। তাঁদের নেতৃত্বাধীন প্যানেল ১৫টি পদের মধ্যে ১৩টিতে জয়লাভ করে।

গতকাল বৃহস্পতিবার (২ এপ্রিল) সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। আজ শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে ফল ঘোষণা করা হয়।

এবারের নির্বাচনে তিনটি প্যানেল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। এর মধ্যে বিএনপি-জামায়াত-সমর্থিত ‘জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ঐক্য পরিষদ’ প্যানেল ব্যাপক এগিয়ে থাকে। অন্যদিকে বিএনপি-সমর্থিত আরেকটি প্যানেল এবং নিরপেক্ষ ব্যানারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা আওয়ামী লীগের প্যানেল উল্লেখযোগ্য সাফল্য পায়নি।

বিজয়ী প্যানেলের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদে সহসভাপতি হিসেবে অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ জাকির হোসেন ও আবদুল বাতেন মজুমদার, ট্রেজারার পদে আবু মুছা ভূঁঞা, লাইব্রেরি সেক্রেটারি পদে মোহাম্মদ আবুল কাশেম কমল, এনরোলমেন্ট সেক্রেটারি পদে মোহাম্মদ শাহজাহান ভূঁইয়া এবং রিক্রিয়েশন সেক্রেটারি পদে সাইফুর রহমান (সায়েম) নির্বাচিত হয়েছেন।

এ ছাড়া কার্যনির্বাহী সদস্য পদে আবুল হাসনাত হিমেল, বেলাল হোসেন, ইসমাইল হোসেন, লোকমান হোসেন ও সাইফুল ইসলাম বিজয়ী হয়েছেন।

অন্যদিকে নিরপেক্ষ ব্যানারে অংশ নেওয়া প্যানেল থেকে সহসাধারণ সম্পাদক পদে জাহাঙ্গীর আলম এবং আইটি সম্পাদক পদে শাহ আলম নির্বাচিত হন। তবে বিএনপি-সমর্থিত পৃথক প্যানেলের কোনো প্রার্থী জয়লাভ করতে পারেননি।

নির্বাচনসংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, মোট ১ হাজার ২৮৭ ভোটারের মধ্যে ১ হাজার ২৫৩ জন তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন।

চৈত্রসংক্রান্তিতে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে সাধারণ ছুটি

ক্রুকে উদ্ধারে কী কী প্রযুক্তি ব্যবহার করল যুক্তরাষ্ট্র, ইরানিরা কেন খুঁজে পেল না

ইরানের বিক্ষোভকারীদের অস্ত্র পাঠিয়েছিলাম, কুর্দিরা মেরে দিয়েছে: ট্রাম্প

সড়ক পরিবহনমন্ত্রী আ.লীগের মন্ত্রীদের মতো উত্তর দিয়েছেন: বিএনপির এমপি মনিরুল

পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন আর্টেমিস নভোচারীদের ৪০ মিনিট, কী ঘটবে তখন

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

বিল পরিশোধ নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা, দোকানিকে মারধর রাবি ছাত্রদল নেতার

সুপেয় পানির অধিকার বঞ্চিত কিশোরগঞ্জের ৩৫ শতাংশ দরিদ্র মানুষ

ধর্ম অবমাননার মামলায় বাউল আবুল সরকারের জামিন

৪ শতাধিক ভুয়া ভোটার রেখেই খুলনা চেম্বার অব কমার্সের নির্বাচন আয়োজন চেষ্টার অভিযোগ

