দাউদকান্দিতে ইউপি চেয়ারম্যান শাহানাজ গ্রেপ্তার

দাউদকান্দি (কুমিল্লা) প্রতিনিধি
কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলার বারপাড়া ইউনিয়ন পরিষদে চেয়ারম্যান (প্যানেল) মোসা. শাহানাজকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাতে তাঁকে বারপাড়া ইউনিয়নের তাঁর গ্রামের বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।
আজ মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) তাঁকে কুমিল্লা আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।
দাউদকান্দি মডেল থানা-পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে ৫ আগস্ট কুমিল্লার দাউদকান্দির গৌরীপুর বাজারে সুলতান মিয়া নামে এক ব্যক্তি নিহত হন। দীর্ঘ ১১ মাস পর এ বছর জুন মাসের ২৬ তারিখে তাঁর স্ত্রী রেহেনা বেগম বাদী হয়ে ৩৩ জনকে আসামি করে দাউদকান্দি মডেল থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন। সেই মামলার ২৮ নম্বর আসামি হিসেবে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
মামলার তদন্ত কর্মকর্তা গৌরীপুর পুলিশ তদন্তকেন্দ্রের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মনিরুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে জানান, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে ৫ আগস্ট গৌরীপুর বাজারে সুলতান মিয়া নামে এক ব্যক্তি নিহত হন। এ মামলার ২৮ নম্বর আসামি হিসেবে তাঁকে রাতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
দাউদকান্দি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জুনায়েত চৌধুরী আজকের পত্রিকাকে বলেন, একটি হত্যা মামলার আসামি হিসেবে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার শাহানাজকে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়।
