Ajker Patrika
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কুমিল্লা

ফুটপাতে ঘুমন্ত নারীকে ধর্ষণের অভিযোগ, সিসিটিভির ফুটেজ ভাইরাল

 কুমিল্লা প্রতিনিধি 
ফুটপাতে ঘুমন্ত নারীকে ধর্ষণের অভিযোগ, সিসিটিভির ফুটেজ ভাইরাল
প্রতীকী ছবি

কুমিল্লার সদর দক্ষিণ উপজেলার বিজয়পুর বাজার এলাকায় ফুটপাতে ঘুমিয়ে থাকা এক নারীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর এলাকাজুড়ে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ভিডিও বিশ্লেষণ করে এক ব্যক্তিকে অভিযুক্ত হিসেবে শনাক্ত করেছে পুলিশ। তাঁকে গ্রেপ্তারে একাধিক দল অভিযান চালাচ্ছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত ৩০ জুন ভোররাতে কুমিল্লা-নোয়াখালী আঞ্চলিক মহাসড়কের বিজয়পুর বাজার এলাকার একটি কনফেকশনারি দোকানের সামনের ফুটপাতে এ ঘটনা ঘটে।

শনিবার (৪ জুলাই) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, ভোর ৪টা ৮ মিনিটের দিকে এক ব্যক্তি ফুটপাতে ঘুমিয়ে থাকা এক মধ্যবয়সী নারীর কাছে যান। পরে ওই নারীর ওপর যৌন নিপীড়ন চালানো হয়। কিছুক্ষণ পর অভিযুক্ত ব্যক্তি ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন। পরে বাজারের এক পাহারাদার সেখানে আসেন।

পুলিশ জানায়, ভিডিও ফুটেজ পর্যালোচনা করে সদর দক্ষিণ উপজেলার বিজয়পুর বাজারসংলগ্ন দুর্গাপুর এলাকার বাসিন্দা দুলা মিয়ার ছেলে খোকনকে (৫০) অভিযুক্ত হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, তিনি এলাকায় জুয়া পরিচালনার সঙ্গে জড়িত এবং চিহ্নিত জুয়াড়ি হিসেবে পরিচিত।

সদর দক্ষিণ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রকিবুল ইসলাম বলেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওর সূত্র ধরে পুলিশ বিষয়টি জানতে পারে। পরে ভিডিও বিশ্লেষণ করে অভিযুক্তকে শনাক্ত করা হয়েছে। তাঁকে গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশের একাধিক দল অভিযান চালাচ্ছে।

কুমিল্লার সহকারী পুলিশ সুপার (সদর দক্ষিণ সার্কেল) মোস্তাইন বিল্লাহ ফেরদৌস জানান, ভিডিওটি নজরে আসার পর থেকেই পুলিশ গুরুত্বের সঙ্গে বিষয়টি তদন্ত করছে। তবে এখনো ভুক্তভোগী নারীর পরিচয় নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তাঁর পরিচয় শনাক্তের পাশাপাশি আইনগত প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়ার কাজ চলছে।

বিষয়:

কুমিল্লাধর্ষণফুটপাতজেলার খবর
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