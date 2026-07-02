Ajker Patrika
En
কুমিল্লা

কুমিল্লা বোর্ডে ঝরে পড়েছে ২৭ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী

 কুমিল্লা প্রতিনিধি 
কুমিল্লা বোর্ডে ঝরে পড়েছে ২৭ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন কুমিল্লা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. আহসান পারভেজ। ছবি: আজকের পত্রিকা

সারা দেশের সঙ্গে একযোগে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের অধীনেও ২০২৬ সালের উচ্চমাধ্যমিক (এইচএসসি) ও সমমানের পরীক্ষা শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় অভিন্ন প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা শুরু হয়।

এবার কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ৯৫ হাজার ৬৮ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছেন।

বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চাঁদপুর, নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর—এই ছয় জেলার ৪৬৪টি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা ১৯৩টি কেন্দ্রে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছেন।

এ বছর এইচএসসি পরীক্ষার জন্য কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডে ১ লাখ ২২ হাজার ৪১১ জন শিক্ষার্থী নিবন্ধন ও ফরম পূরণ করলেও শেষ পর্যন্ত পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে ৯৫ হাজার ৬৮ জন। ফলে বিভিন্ন কারণে ২৭ হাজার ৩৪৩ শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেননি।

এ বিষয়ে শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে দেখছেন।

পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশ করছেন পরীক্ষার্থীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশ করছেন পরীক্ষার্থীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মো. আহসান পারভেজ বলেন, সুষ্ঠু, স্বচ্ছ ও নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা সম্পন্ন করতে সব ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রশ্নপত্রের নিরাপত্তা, কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা, পরীক্ষার্থীদের নির্বিঘ্ন প্রবেশ এবং কক্ষ তদারকিসহ প্রতিটি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তিনি আরও জানান, প্রতিটি কেন্দ্রে সিসিটিভি ক্যামেরা সচল রাখা, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ-সরবরাহ নিশ্চিত করতে আইপিএসের ব্যবস্থা এবং প্রযুক্তিনির্ভর নজরদারি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। পাশাপাশি সম্ভাব্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায়ও প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি রাখা হয়েছে।

কুমিল্লার জেলা প্রশাসক রোজী আকতার জানান, পরীক্ষা চলাকালে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা এবং পরীক্ষার্থীদের জন্য নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন পরিবেশ নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে সড়কে যানজট নিয়ন্ত্রণে জেলা পুলিশ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে জানান তিনি।

বিষয়:

কুমিল্লাশিক্ষার্থীএইচএসসিশিক্ষা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত